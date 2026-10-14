భారీగా తగ్గిన గోల్డ్, సిల్వర్ రేట్లు- అక్టోబర్ 14న తెలుగు రాష్ట్రాల్లో తులం ఎంత ఉందంటే?
Gold Rate Today : దేశీయ బులియన్ మార్కెట్లో బంగారం, వెండి ధరలు భారీగా తగ్గాయి. ప్రస్తుతం ఏపీ, తెలంగాణలో తులం బంగారం ఎంతంటే?
Published : October 14, 2026 at 10:03 AM IST
Gold Rate Today : దేశీయ బులియన్ మార్కెట్లో బంగారం, వెండి ధరలు క్రమంగా తగ్గుతున్నాయి. ప్రపంచ రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు, మార్కెట్ పరిణామాలు, ముడిచమురు సరఫరాకు ఏర్పడుతున్న అవరోధాలు, రూపాయి మారకం విలువ, లోహాల కొనుగోళ్లలో హెచ్చుతగ్గులు మొదలైనవి బంగారం, వెండి ధరలను తీవ్రంగా ప్రభావితం చేస్తున్నాయి.
క్యాప్స్ గోల్డ్ వెబ్సైట్ వివరాల ప్రకారం, హైదరాబాద్లో మంగళవారం 24 క్యారెట్ల బంగారం 10 గ్రాముల ధర రూ.1,52,250 ఉండగా, బుధవారం నాటికి రూ.1,395 తగ్గి రూ.1,50,855కు చేరింది. ప్రస్తుతం ముంబయి, బెంగళూరు, చెన్నై, వైజాగ్, విజయవాడ, నెల్లూరు, ప్రొద్దుటూరు తదితర నగరాల్లోనూ దాదాపు ఇవే ధరలు కొనసాగుతున్నాయి. ఇక ఆభరణాల తయారీలో ఎక్కువగా ఉపయోగించే 22 క్యారెట్ల బంగారం 10 గ్రాముల ధర రూ.1,36,850గా ఉంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ఔన్స్ స్పాట్ గోల్డ్ ధర 4,161 డాలర్ల వద్ద కొనసాగుతోంది. మరోవైపు వెండి ధరలు కూడా భారీగా తగ్గాయి. సోమవారం కిలో వెండి ధర రూ.2,25,885 ఉండగా, బుధవారం నాటికి రూ.3,705 తగ్గి రూ.2,22,180కు చేరింది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ఔన్స్ స్పాట్ సిల్వర్ ధర 59.22 డాలర్ల వద్ద ఉంది.