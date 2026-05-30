మళ్లీ పెరిగిన బంగారం ధర- ఏపీ, తెలంగాణలో ఎంతంటే?
అంతర్జాతీయ అనిశ్చితి, అమెరికా-ఇరాన్ ఉద్రిక్తతల ప్రభావం- 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1.56 లక్షలు దాటింది!
Published : May 30, 2026 at 10:59 AM IST
Gold Rate Today : అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో కొనసాగుతున్న అనిశ్చిత పరిస్థితులు, అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య పెరుగుతున్న ఉద్రిక్తతలు, డాలర్ మారకపు విలువల్లో చోటుచేసుకుంటున్న మార్పుల ప్రభావంతో దేశీయ మార్కెట్లో బంగారం ధరలు మళ్లీ పెరుగుదల బాట పట్టాయి. గత కొన్ని రోజులుగా స్వల్పంగా తగ్గుముఖం పట్టిన పసిడి ధరలు తాజాగా మరోసారి ఎగబాకడంతో కొనుగోలుదారులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. వెండి ధరలు కూడా ఇదే దారిలో పయనిస్తూ స్వల్పంగా పెరిగాయి.
క్యాప్స్ గోల్డ్ వెబ్సైట్ వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం శనివారం ఉదయం 10.30 గంటల సమయానికి హైదరాబాద్, విజయవాడ, విశాఖపట్నం, ప్రొద్దుటూరు నగరాల్లో 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల స్వచ్ఛమైన బంగారం ధర రూ.1,56,012గా నమోదైంది. ఇదే సమయంలో 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల ఆభరణాల బంగారం ధర రూ.1,44,510గా ఉంది. గత శుక్రవారం 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,55,650గా ఉండగా, ఒక్కరోజులోనే రూ.500కు పైగా పెరగడం గమనార్హం. దీంతో ఇటీవల కొంత ఉపశమనం కలిగించిన బంగారం ధరలు మళ్లీ పైపైకి కదలడం ప్రారంభించాయని మార్కెట్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.
వెండి ధరలూ పెరిగాయ్
బంగారం బాటలోనే వెండి ధరలు కూడా స్వల్ప పెరుగుదల నమోదు చేశాయి. కిలో వెండి ధరపై సుమారు రూ.100 మేర పెరుగుదల కనిపించింది. ప్రస్తుతం హైదరాబాద్, విజయవాడ, విశాఖపట్నం, ప్రొద్దుటూరులో కిలో వెండి ధర రూ.2,67,127గా ఉంది. పరిశ్రమల అవసరాలు, పెట్టుబడిదారుల ఆసక్తి కారణంగా వెండి ధరలు కూడా స్థిరంగా పెరుగుతున్నాయని నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు.
అంతర్జాతీయ మార్కెట్ ప్రభావం
ప్రస్తుతం అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో స్పాట్ గోల్డ్ ధర ఔన్సుకు 4,538 డాలర్ల వద్ద ట్రేడవుతుండగా, స్పాట్ సిల్వర్ ధర ఔన్సుకు 75.35 డాలర్లుగా నమోదైంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా నెలకొన్న భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు, ఆర్థిక అనిశ్చిత పరిస్థితులు, పెట్టుబడిదారులు సురక్షిత పెట్టుబడుల వైపు మొగ్గుచూపడం వంటి అంశాలు బంగారానికి డిమాండ్ పెరగడానికి ప్రధాన కారణాలుగా నిలుస్తున్నాయి. అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య కొనసాగుతున్న ఉద్రిక్తతలు కూడా అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో ప్రభావం చూపుతున్నాయి. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో బంగారాన్ని సేఫ్ హెవెన్ అసెట్గా భావించే పెట్టుబడిదారులు భారీగా కొనుగోళ్లు చేపడుతుండటంతో ధరలు పెరుగుతున్నాయి.
క్యారెట్లంటే ఏమిటి?
బంగారం స్వచ్ఛతను క్యారట్లలో కొలుస్తారు. క్యారట్ల విలువ ఎంత ఎక్కువగా ఉంటే బంగారం అంత స్వచ్ఛంగా ఉన్నట్టే. 24 క్యారెట్ల బంగారం అంటే 99.9 శాతం స్వచ్ఛమైన బంగారం. దీనిని సాధారణంగా బంగారు నాణేలు, బార్లు, బిస్కెట్ల రూపంలో విక్రయిస్తారు. అయితే నగల తయారీలో ఎక్కువగా 22 క్యారెట్ల బంగారాన్నే ఉపయోగిస్తారు. ఇందులో ఇతర లోహాలను కలపడం వల్ల ఆభరణాలకు బలం వస్తుంది. మార్కెట్లో విక్రయించే చాలా బంగారు ఆభరణాలు 22 క్యారెట్లు లేదా 916 స్వచ్ఛత ప్రమాణంతో ఉంటాయి. అందుకే 24 క్యారెట్ల బంగారంతో పోలిస్తే 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర కొంత తక్కువగా ఉంటుంది.
ధరలు ఎందుకు మారుతుంటాయి?
భారత్లో బంగారం, వెండి వంటి విలువైన లోహాల ధరలు ప్రధానంగా అంతర్జాతీయ మార్కెట్ పరిస్థితులపై ఆధారపడి ఉంటాయి. ప్రపంచ మార్కెట్లో ధరలు పెరిగితే దేశీయ మార్కెట్లో కూడా పెరుగుతాయి. అలాగే తగ్గితే ఇక్కడ కూడా తగ్గుదల కనిపిస్తుంది. భారత్ బంగారం అవసరాల్లో అధిక శాతం దిగుమతులపైనే ఆధారపడుతుంది. అందువల్ల డాలర్ మారకపు విలువలో వచ్చే హెచ్చుతగ్గులు కూడా దేశీయ బంగారం ధరలను ప్రభావితం చేస్తాయి. రూపాయి బలహీనపడితే దిగుమతి ఖర్చులు పెరిగి బంగారం ధరలు మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది.
కొనుగోలు సమయంలో జాగ్రత్తలు అవసరం
కొన్ని ప్రాంతాల్లో, కొన్ని దుకాణాల్లో పన్నులు, ఇతర సుంకాలు కలపకుండా బంగారం ధరలను ప్రకటించడం జరుగుతుంది. దీంతో ధరలు తక్కువగా ఉన్నట్లు కనిపించినప్పటికీ, బిల్లు సమయంలో జీఎస్టీ, ఇతర ఛార్జీలు కలపడంతో తుది ధర పెరుగుతుంది. అందువల్ల వినియోగదారులు తుది బిల్లును పరిశీలించి కొనుగోలు చేయడం మంచిదని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. అలాగే ప్రతి దుకాణంలో తయారీ ఛార్జీలు, తరుగు ఛార్జీలు వేర్వేరుగా ఉండవచ్చు. కాబట్టి బంగారం కొనుగోలు చేసే ముందు వివిధ దుకాణాల్లో ధరలు, ఛార్జీలను పోల్చి చూసి నిర్ణయం తీసుకోవడం ఉత్తమం.
బిల్లు తప్పనిసరి
కొంతమంది వ్యాపారులు బిల్లు లేకుండా విక్రయిస్తే 3 శాతం జీఎస్టీ ఆదా అవుతుందని చెబుతుంటారు. అయితే అలాంటి కొనుగోళ్లు భవిష్యత్తులో సమస్యలకు దారితీయొచ్చు. బంగారం నాణ్యతపై సందేహాలు తలెత్తినా, ఆభరణాలకు మరమ్మతులు అవసరమైనా బిల్లు లేకుంటే ఇబ్బందులు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. అందువల్ల బంగారం కొనుగోలు చేసే సమయంలో హాల్మార్క్తో పాటు సరైన బిల్లును తప్పనిసరిగా తీసుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. బంగారం, వెండి ధరలు ఎప్పటికప్పుడు మారుతుంటాయి కాబట్టి కొనుగోలు చేసే ముందు తాజా ధరలను మరోసారి పరిశీలించడం అవసరమని మార్కెట్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.