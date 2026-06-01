భారీగా పెరిగిన బంగారం ధర- ప్రస్తుతం ఎంత ఉందంటే?

తెలుగు రాష్ట్రాల్లో బంగారం, వెండి ధరలు ఇలా!

Published : June 1, 2026 at 10:32 AM IST

Gold Rate Today : అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో కొనసాగుతున్న అనిశ్చిత పరిస్థితులు, అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య పెరుగుతున్న ఉద్రిక్తతలు, డాలర్ మారకపు విలువల్లో చోటుచేసుకుంటున్న మార్పుల ప్రభావంతో దేశీయ మార్కెట్‌లో బంగారం ధరలు మళ్లీ పెరుగుదల బాట పట్టాయి. గత కొన్ని రోజులుగా స్వల్పంగా తగ్గుముఖం పట్టిన పసిడి ధర తాజాగా రూ.3000 ఎగబాకడంతో కొనుగోలుదారులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. వెండి ధరలు కూడా ఇదే దారిలో పయనిస్తూ స్వల్పంగా పెరిగాయి.

క్యాప్స్ గోల్డ్ వెబ్‌సైట్ వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం, సోమవారం ఉదయం 10.30 గంటల సమయానికి హైదరాబాద్, విజయవాడ, విశాఖపట్నం, ప్రొద్దుటూరు నగరాల్లో 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల స్వచ్ఛమైన బంగారం ధర రూ.1,59,800గా నమోదైంది. అదే సమయంలో 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల ఆర్నమెంటల్ బంగారం ధర రూ.1,43,940గా ఉంది. ఆదివారం ట్రేడింగ్ ఉండదు కనుక, శనివారం 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,56,010గా ఉండగా, ఇప్పుడు రూ.3000కు పైగా ఒక్కసారిగా పెరగడం గమనార్హం.

వెండి ఎంత?
బంగారం బాటలోనే వెండి ధరలు కూడా స్వల్ప పెరుగుదల నమోదు చేశాయి. కిలో వెండి ధరపై సుమారు రూ.100 మేర పెరుగుదల కనిపించింది. ప్రస్తుతం హైదరాబాద్, విజయవాడ, విశాఖపట్నం, ప్రొద్దుటూరులో కిలో వెండి ధర రూ.2,66,578గా ఉంది. ప్రస్తుతం అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో స్పాట్ గోల్డ్ ధర ఔన్సుకు 4,515 డాలర్ల వద్ద ట్రేడవుతుండగా, స్పాట్ సిల్వర్ ధర ఔన్సుకు 75.59 డాలర్లుగా నమోదైంది.

