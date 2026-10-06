భారీగా తగ్గిన బంగారం ధర- తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అక్టోబర్ 6న రేటు ఎంతంటే?
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో తగ్గిన బంగారం, వెండి ధరలు- హాల్మార్క్ విషయంలో జాగ్రత్త వహించాలని నిపుణుల సూచన
Published : October 6, 2026 at 9:24 AM IST
Gold Rate Today : బంగారం ధరలు ఒక్కసారిగా తగ్గడంతో కొనుగోలుదారులకు కాస్త ఊరట లభించింది. సోమవారంతో పోలిస్తే మంగళవారం 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర భారీగా తగ్గింది. అయితే బంగారం కొనాలనుకునే వారికి ధర తగ్గడం ఎంత ముఖ్యమో, తాము కొంటున్న బంగారం అసలైనదేనా అనేది తెలుసుకోవడం కూడా అంతే ముఖ్యం. ముఖ్యంగా నకిలీ హాల్మార్క్లతో మోసాలు జరుగుతున్న నేపథ్యంలో కొనుగోలుదారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
బంగారం ధర ఎంత తగ్గిందంటే?
క్యాప్స్ గోల్డ్ వెబ్సైట్ ప్రకారం, హైదరాబాద్లో సోమవారం 24 క్యారెట్ల స్వచ్ఛమైన బంగారం 10 గ్రాముల ధర రూ.1,52,150గా ఉంది. మంగళవారం నాటికి రూ.2,950 తగ్గి రూ.1,49,300కు చేరింది. అంటే ఒక్కరోజులోనే 10 గ్రాముల బంగారంపై దాదాపు రూ.3 వేల మేర తగ్గుదల కనిపించింది. విశాఖపట్నం, విజయవాడ, నెల్లూరు, ప్రొద్దుటూరు వంటి నగరాల్లోనూ దాదాపు ఇదే స్థాయిలో ధరలు నమోదయ్యాయి. ఇక సాధారణంగా ఆభరణాల తయారీలో ఎక్కువగా ఉపయోగించే 22 క్యారెట్ల బంగారం 10 గ్రాముల ధర రూ.1,36,740గా ఉంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ఔన్స్ స్పాట్ గోల్డ్ ధర 4,131 డాలర్ల వద్ద కొనసాగుతోంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్ కదలికలు, పెట్టుబడిదారుల ఆసక్తి, ఆర్థిక పరిస్థితులు వంటి అంశాలు దేశీయంగా బంగారం ధరలపై ప్రభావం చూపుతుంటాయి.
వెండి ధర కూడా!
వెండి ధరల్లోనూ తగ్గుదల నమోదైంది. సోమవారం కిలో వెండి ధర రూ.2,29,000గా ఉండగా, మంగళవారం నాటికి సుమారు రూ.3,300 తగ్గి రూ.2,25,700కు చేరింది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ఔన్స్ స్పాట్ సిల్వర్ ధర 60.77 డాలర్ల వద్ద ఉంది. ఎలక్ట్రానిక్స్, సాంకేతిక ఉత్పత్తుల తయారీలో వెండిని విస్తృతంగా ఉపయోగిస్తున్నారు. దీంతో పారిశ్రామిక అవసరాలు కూడా వెండి ధరలపై ప్రభావం చూపుతున్నాయి. పెట్టుబడిదారుల ఆసక్తి, అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ధరల మార్పులు, ఆర్థిక పరిస్థితులు వంటి కారణాలతో వెండి రేట్లలో తరచూ హెచ్చుతగ్గులు కనిపిస్తున్నాయి.