భారీగా తగ్గిన బంగారం ధర- ఒక్క రోజులోనే రూ.6వేలు దిగిన పుత్తడి
తగ్గిన బంగారం ధర- ఎంతంటే?
Published : October 22, 2025 at 11:02 AM IST
Gold Rate Today : దేశంలో బంగారం ధర తగ్గింది. బుధవారం ఒక్కరోజే రూ.6వేలు మేర తగ్గింది. 24 క్యారెట్ల నాణ్యమైన 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,28,150కి చేరుకుంది. 22 క్యారెట్ల నాణ్యమైన 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,17,500కు చేరుకుంది. కిలో వెండి ధర రూ.1,65,000కు చేరుకుంది. ఇటీవల బంగారం ధర గరిష్ఠానికి చేరింది. వెండి లోహాల్లో మదుపర్లు లాభార్జనకు దిగడం, అమెరికా డాలర్ బలోపేతం కావడం, అంతర్జాతీయంగా ఉద్రిక్తతలు కాస్త ఉపశమించడం ప్రస్తుతం గోల్డ్ రేటు తగ్గడానికి కారణమని విశ్లేషకులు అంచనా వేస్తున్నారు.
నగరాల వారీగా బంగారం ధరలు
- హైదరాబాద్లో 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల స్వచ్ఛమైన బంగారం ధర రూ.1,28,150గా ఉండగా, 22 క్యారెట్స్ బంగారం ధర రూ.1,17,500కు చేరుకుంది.
- విజయవాడలో 24 క్యారెట్స్ 10 గ్రాముల నాణ్యమైన బంగారం ధర రూ.1,27,200కు చేరుకుంది. 22 క్యారెట్స్ బంగారం ధర రూ.1,16,600గా ఉంది.
- విశాఖపట్నంలో 24 క్యారెట్స్ 10 గ్రాముల స్వచ్ఛమైన బంగారం ధర రూ.1,28,150గా ఉండగా, 22 క్యారెట్స్ గోల్డ్ రేటు రూ.1,17,500గా ఉంది.
- ముంబయిలో 24 క్యారెట్స్ 10 గ్రాముల నాణ్యమైన బంగారం ధర రూ.1,28,150గా ఉంది. 22 క్యారెట్స్ బంగారం ధర రూ.1,17,500గా ఉంది.
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో గోల్డ్ రేట్లు
అయితే, అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బంగారం ధరలు భారీగా తగ్గాయి. ఔన్స్ స్పాట్ గోల్డ్ (31.10 గ్రాములు) ధర ఏకంగా 245 డాలర్లు క్షీణించింది. దీంతో ఔన్స్ గోల్డ్ ధర 4097 డాలర్లకు చేరింది. ఇక స్పాట్ వెండి ధర కూడా తగ్గింది. 3.9 డాలర్లు తగ్గి 48.39 డాలర్లకు దిగివచ్చింది. అయితే ఒక్కరోజులోనే ఈ స్థాయిలో ధరలు తగ్గడం అలా అరుదుగా జరుగుతుందని విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు. 2013 తర్వాతే ఇంతగా పతనం అవ్వడం ఇప్పడేనని అంటున్నారు.
ఈ ఏడాది ప్రారంభం నుంచే బంగారం ధరలు 60 శాతానికి పెరిగి గరిష్ఠ స్థాయికి చేరింది. త్వరలోనే ఔన్స్ బంగారం ధర ఏకంగా 5,000 డాలర్లకు పెరిగే అవకాశం ఉందని భావించారు. అంతర్జాతీయ ఆర్థిక పరిస్థితులపై కొనసాగుతున్న అనిశ్చితి కారణంగా బంగారం ధరలు భారీగా పెరిగాయి. అయితే మంగళవారం లాభాల స్వీకరణతో ఒక్కసారిగా అమ్మకాలు పెరిగి, ధరలు 6 శాతం వరకు పడిపోయాయి. బుధవారం ఆసియా మార్కెట్లలో కూడా ఈ పతనం కొనసాగింది. ఒక దశలో బంగారం ఔన్సు ధర 4,000 డాలర్ల వరకు తగ్గింది. వెండి కూడా అదే దారిలో నష్టపోయింది. దీని ప్రభావం బంగారం ఉత్పత్తిదారుల షేర్లపై తీవ్రంగా కనిపించింది. ఇక ఆసియా మార్కెట్లు కూడా బలహీనంగా ప్రారంభమయ్యాయి. హాంకాంగ్, షాంఘై, సిడ్నీ, వెల్లింగ్టన్, తైపీ, మనిలా సూచీలు నష్టపోయాయి.
ఇక బంగారం, వెండి వంటి విలువైన లోహాల ధరలు అంతర్జాతీయ మార్కెట్ల అనుగుణంగానే ఉంటాయి. అక్కడ పెరిగితే ఇక్కడ కూడా పెరిగుతుంది. తగ్గినా కూడా అంతే. మన దేశం బంగారం కోసం దాదాపు దిగుమతులపైనే ఆధారపడుతుంది. అందుకే డాలర్ మారకపు విలువ కూడా దేశీయంగా బంగారం ధరలపై ప్రభావం చూపుతుంది.