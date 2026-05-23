నేటి బంగారం, వెండి ధరలు- ఏపీ, తెలంగాణలో తులం ఎంతంటే?

మళ్లీ పెరిగిన పసిడి, వెండి ధరలు- 2026 మే 23న తులం రేటు ఎంత ఉందంటే?
Published : May 23, 2026 at 1:24 PM IST
Gold Price Today : పశ్చిమాసియా ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో బంగారం ధరల్లో స్వల్ప ఒడిదొడుకులు కొనసాగుతున్నాయి. మరోవైపు కేంద్ర ప్రభుత్వం బంగారంపై దిగుమతి సుంకం పెంచడంతో పసిడి ధరలు భారీగా పెరుగుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో దేశంలోని ప్రధాన నగరాల్లో బంగారం ధరలు ఏ విధంగా ఉన్నాయో ఇప్పుడు చూద్దాం.
దేశ రాజధాని దిల్లీలో శనివారం 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,59,060గా ఉండగా, 22 క్యారెట్ల పసిడి ధర రూ.1,45,800 ఉంది. వెండి విషయానికి వస్తే కేజీ సిల్వర్ ధర హైదరాబాద్లో రూ.2,85,000 ఉంది. దేశ ఆర్థిక రాజధాని ముంబయిలో 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,63,079గా ఉండగా, 22 క్యారెట్ల పసిడి ధర రూ.1,45,800 ఉంది. వెండి విషయానికి వస్తే కేజీ సిల్వర్ ధర హైదరాబాద్లో రూ.2,73,500 ఉంది. సిలికాన్ వ్యాలీ ఆఫ్ ఇండియాగా పిలిచే బెంగళూరులో 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,63,079గా ఉండగా, 22 క్యారెట్ల పసిడి ధర రూ.1,45,800 ఉంది. వెండి విషయానికి వస్తే కేజీ సిల్వర్ ధర హైదరాబాద్లో రూ.2,73,500 ఉంది.
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో గోల్డ్, సిల్వర్ రేట్లు ఎలా ఉన్నాయంటే?
శనివారం హైదరాబాద్లో 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,63,079గా ఉండగా, 22 క్యారెట్ల పసిడి ధర రూ.1,45,800 ఉంది. వెండి విషయానికి వస్తే కేజీ సిల్వర్ ధర హైదరాబాద్లో రూ.2,73,500 ఉంది. విజయవాడలో 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,63,079గా ఉండగా, 22 క్యారెట్ల పసిడి ధర రూ.1,45,800 ఉంది. కేజీ వెండి ధర రూ.2,73,500 వద్ద కొనసాగుతోంది. విశాఖపట్నంలో 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,63,079గా ఉండగా, 22 క్యారెట్ల పసిడి ధర రూ.1,45,800 ఉంది. కేజీ వెండి ధర రూ.2,73,500 వద్ద కొనసాగుతోంది.
స్పాట్ గోల్డ్ ధర?
అంతర్జాతీయ బులియన్ మార్కెట్లో నేటి స్పాట్ గోల్డ్ రేటు ఔన్స్కు 4,508.35 డాలర్లుగా ఉంది. సిల్వర్ రేటు ఔన్స్కు 75.48 డాలర్లుగా ఉంది. శనివారం వీకెండ్ కావడం వల్ల అంతర్జాతీయ మార్కెట్ క్లోజ్ అయ్యే సమయానికి ధరలో స్వల్ప తగ్గుదల నమోదు అయ్యింది.
బంగారం ధరలను ప్రభావితం చేస్తున్న అంశాలు
ప్రస్తుత ప్రపంచ రాజకీయ అనిశ్చితులు, పశ్చిమాసియా ఉద్రిక్తల నేపథ్యంలో ఇన్వెస్టర్లు సురక్షితమైన బంగారంపై పెట్టుబడి పెట్టడానికి ఇష్టపడుతున్నారు. మరోవైపు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ద్రవ్యోల్బణం ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల కరెన్సీల కొనుగోలు శక్తి తగ్గుతోంది. కేంద్ర బ్యాంకులు డాలర్ నిల్వలపై ఆధారపడడం తగ్గించి, గోల్డ్ రిజర్వ్లు పెంచుకునేందుకు మొగ్గుచూపుతున్నాయి. పైగా రూపాయి విలువ బాగా తగ్గుతోంది. ఇవన్నీ ప్రత్యక్షంగా, పరోక్షంగా బంగారం ధరలను ప్రభావితం చేస్తున్నాయి.
బులియన్ మార్కెట్ టైమింగ్స్ ఏమిటి?
భారతదేశంలో బులియన్ మార్కెట్ సోమవారం నుంచి శుక్రవారం వరకు పని చేస్తుంది. మన దేశంలో డిజిటల్ లేదా కమోడిటీ రూపంలో జరిగే గోల్డ్, సిల్వర్ ట్రేడింగ్ను మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్ (MCX India) నిర్వహిస్తుంది. శని, ఆదివారాలు సెలవు దినాలు. ట్రేడింగ్ సమయం విషయానికి వస్తే, భారత్లో ఉదయం 9 గంటల నుంచి రాత్రి 11.30 వరకు బులియన్ మార్కెట్ పనిచేస్తుంది. అమెరికాలో డేలైట్ సేవింగ్స్ లేని శీతాకాలపు రోజుల్లో ఈ సమయం రాత్రి 11.55 వరకు పొడిగిస్తారు.
అంతర్జాతీయంగా బులియన్ మార్కెట్ టైమింగ్స్
గ్లోబల్ బులియన్ మార్కెట్ అనేది ఒక కేంద్రీకృత ఎక్స్ఛేంజ్ కాదు. కనుక ఆయా దేశాలను బట్టి టైమింగ్స్ మారుతాయి. అయితే లండన్ బులియన్ మార్కెట్ అసోసియేషన్ (LBMA) ప్రపంచ స్పాట్ గోల్డ్ ధరలను నిర్ణయించే ప్రధాన కేంద్రంగా ఉంది. ఇది భౌతిక బంగారం (ఫిజికల్ గోల్డ్), వెండి నాణ్యతను, అంతర్జాతీయ మార్కెట్ ధరలను నిర్ణయించే అత్యున్నత సంస్థ. ఇక న్యూయార్క్లోని కమోడిటిడీ ఎక్స్ఛేంజ్ (COMEX) బంగారం, వెండి, రాగి ప్యూచర్స్ కాంట్రాక్టులకు అతిపెద్ద వేదికగా ఉంది.
