బంగారం ధరలు 'నిర్దిష్ట పరిమితులు' దాటలేదు- ప్రభుత్వం మానటరింగ్ చేస్తోంది: నిర్మలా సీతారామన్​

RBI Guv Guv Malhotra and FM Nirmala Sitaraman
RBI Guv Guv Malhotra and FM Nirmala Sitaraman (ANI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 23, 2026 at 1:49 PM IST

3 Min Read
FM About Gold Prices : పెరుగుతున్న బంగారం ధరలను ప్రభుత్వం నిశితంగా పరిశీలిస్తోందని కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ సోమవారం అన్నారు. సాధారణంగా పండుగల సమయంలో బంగారం ధరల్లో పెరుగుదల కనిపిస్తుందని, అయితే ప్రస్తుతం పసిడి ధరలు నిర్దిష్ట పరిమితులు దాటలేదని ఆమె పేర్కొన్నారు. బడ్జెట్ ప్రసంగం తర్వాత సంప్రదాయం ప్రకారం, కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్​ సోమవారం ఆర్​బీఐ సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్లతో సమావేశం నిర్వహించారు. ఆ సమావేశం తరువాత ఆమె మీడియా సమావేశం ఈ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.

"భారతదేశంలోని కుటుంబాలకు బంగారం ఎప్పుడూ పెట్టుబడే. అందుకే పండుగల సీజన్​లో సాధారణంగా ధరల్లో పెరుగుదల కనిపిస్తుంది. మేము దీనిని గమనిస్తున్నాం. అయితే ప్రస్తుతానికి పసిడి ధరలు ఒక నిర్దిష్ట పరిమితిని పెరిగినట్లు కనిపించడం లేదు."
- నిర్మలా సీతారామన్, కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి

వ్యవస్థాగత లోపం లేదు
ఐడీబీఐ బ్యాంక్​ గురించి మాట్లాడుతూ, అందులో ఎలాంటి వ్యవస్థాగత లోపం లేదని కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి స్పష్టం చేశారు. విధానపరమైన నిర్ణయం ప్రకారం, ఇండివిడ్యువల్ కంపెనీలపై వ్యాఖ్యలు చేయదన్నారు. ఆర్​బీఐ వద్ద తగినంత ద్రవ్య లభ్యత (లిక్విడిటీ) ఉందని ఆమె వివరించారు. "రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా వద్ద తగినన్ని నిధులు ఉన్నాయి. ఐదేళ్ల వరకు రుణాలు (క్రెడిట్) పొందే అవకాశం ఉంది. దేశ అవసరాలకు అవసరమైనవన్నీ చేస్తాం" అని ఆమె అన్నారు.

అమెరికా సుంకాల ప్రభావం
భారత ఆర్థిక వ్యవస్థపై అమెరికా సుంకాల ప్రభావంపై గురించి ఇప్పుడే వ్యాఖ్యానించలేము. వాణిజ్య మంత్రిత్వశాఖ పరిస్థితులను క్షుణ్ణంగా సమీక్షిస్తోందని ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ అన్నారు. ఇక బంగారం, వెండి దిగుమతులు ప్రస్తుతం ఆందోళనకరమైన స్థాయిలో లేవని, ఆర్​బీఐ దీనిని పర్యవేక్షిస్తోందని పేర్కొన్నారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా కేంద్ర బ్యాంకులు భారీ స్థాయిలో బంగారాన్ని సేకరిస్తుండడం వల్లనే పసిడి ధరలు పెరుగుతున్నాయని ఆమె అభిప్రాయపడ్డారు. బ్యాంకులు తమ ప్రధాన వ్యాపారంపై దృష్టి పెట్టాలని సూచించారు. భారత వృద్ధిలో ప్రతిఒక్కరూ పాల్గొనాలని పిలుపునిచ్చారు. అందుకు భారత్​లో పెట్టుబడులు పెట్టాలని,​ కార్పొరేట్​, బడా వ్యాపారవేత్తలను కోరారు.

ఐడీఎఫ్​సీ ఫస్ట్​ బ్యాంక్ ఫ్రాడ్​
ఐడీఎఫ్​సీ ఫస్ట్​ బ్యాంక్​లో జరిగిన రూ.590 కోట్ల మోసానికి సంబంధించిన పరిణామాలను రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా నిశితంగా గమనిస్తోందని ఆర్​బీఐ గవర్నర్​ సంజయ్ మల్హోత్రా అన్నారు. అయితే ఇందులో ఎలాంటి వ్యవస్థాగత లోపం లేదని ఆయన సోమవారం తేల్చిచెప్పారు.

'చండీగఢ్​లోని ఓ ఐడీఎఫ్​సీ ఫస్ట్ బ్యాంక్​ శాఖకు చెందిన ఉద్యోగులు, ఇతరులు రూ.590 కోట్ల మోసానికి పాల్పడ్డారు. హరియాణా రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి చెందిన కొన్ని నిర్దిష్ట ఖాతాల్లోని డబ్బును వాళ్లు దారి మళ్లించారు' అని ఐడీఎఫ్​సీ ఫస్ట్ బ్యాంక్ ఆదివారం వెల్లడించింది. అయితే ఈ ఫ్రాడ్​ ప్రభావం చండీగఢ్​ బ్రాంచ్​లోని ఇతర కస్టమర్లపై ఏమాత్రం ఉండదని బ్యాంక్ స్పష్టం చేసింది. ఈ నేపథ్యంలోనే ఆర్​బీఐ గవర్నర్ ఈ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.

ఇక బంగారం ధరలు పెరిగినప్పటికీ, బంగారం దిగుమతుల విలువ పెరగలేదని ఆర్​బీఐ గవర్నర్ పేర్కొన్నారు. ఆర్థికమంత్రి నిర్మలా సీతారామన్​తో ఏకీభవిస్తూ, మన ఆర్థిక వ్యవస్థ ఉత్పాదక అవసరాలకు అనుగుణంగా నిధులు అందించడానికి తాము కట్టుబడి ఉన్నామని చెప్పారు. ఇక స్థూల విదేశీ ప్రత్యక్ష పెట్టుబడులు గురించి మాట్లాడుతూ , "ప్రస్తుతం మన వద్ద ఎఫ్​డీఐలు చాలా బలంగా ఉన్నాయి. గతేడాదితో పోల్చితే ఈ ఏడాది మంచి వృద్ధి రేటు కనిపిస్తోంది. మా వద్ద సరిపడా నిల్వలు ఉన్నాయి" అని సంజయ్ మల్హోత్రా చెప్పారు.

