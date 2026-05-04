గోల్డ్ లోన్ Vs పర్సనల్ లోన్ : ఎందులో వడ్డీ రేటు తక్కువ? - మీ అవసరాలకు ఏది బెటర్?

- అర్జెంట్​గా డబ్బులు కావాలా? - గోల్డ్ Vs పర్సనల్ లోన్​లో ఏది ప్రయోజనకరమో వివరిస్తున్న నిపుణులు!

Published : May 4, 2026 at 1:38 PM IST

Gold Loan Vs Personal Loan : కొన్నిసార్లు అత్యవసర పరిస్థితుల్లో సమయానికి ఇంట్లో తగినంత డబ్బు ఉండకపోవచ్చు. అలాంటి సందర్భాల్లో చాలా మంది బ్యాంకుల నుంచి పర్సనల్ లోన్స్ తీసుకోవడమో లేదంటే తమ వద్ద ఉన్న బంగారాన్ని బ్యాంకులు లేదా రుణ సంస్థల్లో తనఖా పెట్టి డబ్బులు తీసుకోవడం చేస్తుంటారు. అయితే, ఈ రెండు రకాల లోన్స్ మన ఆర్థిక అవసరాలను తీర్చుతున్నప్పటికీ వీటి వడ్డీ రేట్లు వేర్వేరు రకాలుగా ఉంటాయి. ఇదే క్రమంలో చాలా మందిలో గోల్డ్ లోన్, పర్సనల్ లోన్ విషయంలో అనేక రకాల సందేహాలు వస్తుంటాయి. ఇంతకీ, ఈ రెండింటిలో మీ అవసరాలకు ఏది బెటర్? వీటిల్లో ఈజీగా లభించే రుణం ఏది? ఎందులో తక్కువ వడ్డీ రేటుతో పాటు అధిక ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి? వంటి ప్రశ్నలన్నింటికీ ఈ స్టోరీలో సమాధానం తెలుసుకుందాం.

ఎలాంటి అవసరాలకు ఏ లోన్?

మీ దగ్గర తనఖా పెట్టడానికి బంగారం ఉంటే పది వేల రూపాయల నుంచి పదిహేను లక్షల వరకు లోన్ తీసుకోవచ్చు. ఒకవేళ అంతకుమించి డబ్బులు అవసరమయితే పర్సనల్ లోన్ తీసుకోవడం బెటర్ అని ఆర్థిక నిపుణులు సలహా ఇస్తున్నారు. ఎందుకంటే, చాలా బ్యాంకులు రూ.20 లక్షల వరకు పర్సనల్ లోన్స్ ఇస్తాయి. ఇకపోతే తాత్కాలిక ఆర్థిక అవసరాలకోసం అయితే, గోల్డ్ లోన్ మంచి ఆప్షన్​ అని చెబుతున్నారు. అదే, మీకు దీర్ఘకాలిక అవసరాలు ఉంటే పర్సనల్ తీసుకోవచ్చు.

తిరిగి చెల్లించే సమయం :

సాధారణంగా గోల్డ్ లోన్ తీసుకుంటే 6 నుంచి 12 నెలల్లోగా తీసుకున్న మొత్తాన్ని తిరిగి చెల్లించాలి. అదే, పర్సనల్ లోన్ అయితే గరిష్ఠంగా 60 నెలల్లోపు తిరిగి చెల్లించడానికి బ్యాంకులు, రుణ సంస్థలు అవకాశం ఇస్తాయి. లోన్ అమౌంట్ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఈ పరిమితి ఇంకా ఎక్కువ కూడా ఉండొచ్చు.

వడ్డీ రేట్లు ఏ లోన్​లో ఎక్కువ?

గోల్డ్ లోన్ అనేది సెక్యూర్డ్ రుణం. ఎందుకంటే ఇందులో బంగారాన్ని తనఖా పెట్టుకుంటారు. దీంతో గోల్డ్ లోన్​పై వడ్డీ రేటు 10 నుంచి 16 శాతమే ఉంటుంది. అదే, పర్సనల్ లోన్ విషయానికొస్తే ఎలాంటి తనఖా ఉండదు. అందుకే, పర్సనల్ లోన్​ను అన్​సెక్యూర్డ్​ లోన్​గా చెబుతారు. ఈ కారణంగా పర్సనల్ లోన్​పై విధించే వడ్డీ రేట్లు 11 శాతం నుంచి 20 శాతం వరకు ఉంటాయి.

గోల్డ్ లోన్, పర్సనల్ లోన్ ఛార్జీలు :

ఈ రెండు రకాల లోన్స్ వడ్డీ రేట్ల విషయంలోనే కాకుండా ప్రాసెసింగ్ ఫీజుల విషయంలోనూ తేడా ఉంటుంది. గోల్డ్ లోన్​పై ఒక శాతం ప్రాసెసింగ్ ఫీజు, ఒక శాతం ముందస్తు చెల్లింపు ఫీజు ఉంటాయి. పర్సనల్​ లోన్​పై ప్రాసెసింగ్ ఫీజు రెండు శాతం లేదా అంతకంటే ఎక్కువ ఉంటుంది. ముందస్తు చెల్లింపు ఫీజు కూడా ఐదు శాతం లేదా అంతకంటే ఎక్కువ కూడా ఉంటుంది.

ఏ లోన్ ఎవరికి ఇస్తారు?

గోల్డ్ లోన్ రావాలంటే మీ వద్ద బంగారం ఉంటే సరిపోతుంది. దాన్ని బ్యాంకు లేదా రుణ సంస్థల్లో తనఖా పెట్టి అప్పు తీసుకోవచ్చు. కానీ, పర్సనల్ లోన్ కావాలంటే నెలవారీ ఆదాయం, నిర్దిష్ట వయస్సు, ఉద్యోగం లేదా వ్యాపారం ఉండాలి. వీటితో పాటు ముఖ్యంగా మంచి క్రెడిట్ స్కోర్ ఉంటే తప్ప లోన్ అంత ఈజీగా లభించదు.

ఇక చివరగా మీ ఆర్థిక అవసరాలు, ఆదాయ స్థాయిలను బట్టి పర్సనల్ లోన్ లేదా గోల్డ్ లోన్ ఎంచుకోవాలి. త్వరగా అప్పు తీర్చేయగలిగే స్థోమత ఉంటే గోల్డ్ లోన్ తీసుకోవచ్చు. అలాకాకుండా తక్కువ మొత్తంతో ఎక్కువ వాయిదాల్లో అప్పు తీర్చాలని అనుకుంటే పర్సనల్ లోన్ తీసుకోవడం బెటర్ అని సూచిస్తున్నారు ఆర్థిక నిపుణులు.

Note : ఇవి ఆర్థిక నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం చేస్తున్న సూచనలు మాత్రమే. వీటిని పాటించాలా లేదా అనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత నిర్ణయం.

