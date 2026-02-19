ETV Bharat / business

రూల్స్ మారాయి! - విదేశాల నుంచి ఎంత బంగారం తెచ్చుకోవచ్చో తెలుసా?

- బ్యాగేజీ నిబంధనలు సవరించిన కేంద్ర ప్రభుత్వం - గతంతో పోలిస్తే భారీగా పన్ను మినహాయింపు!

Gold Jewellery New Baggage Rules
Gold Jewellery New Baggage Rules (Getty Images)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 19, 2026 at 1:31 PM IST

Gold Jewellery New Baggage Rules : చదువులు, ఉద్యోగం, ఉపాధి, మరేదైనా కారణం చేత విదేశాలకు వెళ్లిన చాలా మంది స్వదేశానికి వచ్చేటప్పుడు కొన్ని వస్తువులు కొని తెస్తుంటారు. ఇండియాలో ఉన్న ఫ్యామిలీ మెంబర్స్, ఫ్రెండ్స్​కు గిఫ్టులుగా ఇవ్వడానికి ఖరీదైన ఫోన్లు, ల్యాప్​టాప్స్​ వంటివి తీసుకొస్తుంటారు. అయితే, వస్తువులే కాకుండా చాలా మంది గోల్డ్ కొని తీసుకురావాలని ప్లాన్ చేస్తుంటారు. అయితే, అలా విదేశాల నుంచి బంగారం కొని తీసుకొచ్చేవారిలో కొందరికి కస్టమ్స్ రూల్స్ తెలియక చాలా ఇబ్బందులు పడుతుంటారు. కస్టమ్స్ అధికారులు భారీ పెనాల్టీలు విధించడమే కాకుండా, తెచ్చిన బంగారాన్ని కూడా స్వాధీనం చేసుకోవచ్చు! ఈ సమస్యలు రాకుండా ఉండాలంటే ముందుగానే నిబంధనలు తెలుసుకోవాలి. "మాకు ఇప్పటికే తెలుసు" అనుకుంటున్నారా? కానీ, ఇక్కడ డిస్కస్ చేయబోతున్నది మారిన కొత్త రూల్స్​ గురించి. వీటి ప్రకారం విదేశాల నుంచి ఎవరు ఎంత బంగారం తేవొచ్చు? అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం.

కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇటీవల ప్రవేశపెట్టిన బడ్జెట్-2026లో.. కస్టమ్స్ రూల్స్​కు కొన్ని సవరణలు చేస్తూ "కొత్త బ్యాగేజీ నిబంధనలు-2026"ను తీసుకొచ్చింది. 2016 నాటి పాత నిబంధనల స్థానంలో ఫిబ్రవరి 2 నుంచే కొత్త బ్యాగేజీ నిబంధనలు అమలులోకి వచ్చాయి. ఈ నిబంధనలు ప్రయాణీకులకు ఉపశమనం కలిగించేలా ఉండడం గమనార్హం.

పాత రూల్స్ ఇలా :

కేంద్ర పరోక్ష పన్నులు, కస్టమ్స్ బోర్డ్(సీబీఐసీ) పాత రూల్స్ ప్రకారం, ఫారిన్ కంట్రీస్​లో ఏడాదికి పైగా నివసించి ఇండియాకు వచ్చే పురుషులు 20 గ్రాములు (రూ.50 వేల విలువైన బంగారం) మాత్రమే వెంట తెచ్చుకోవడానికి అనుమతించేవారు. అదే మహిళలైతే 40 గ్రాముల వరకు (రూ.1 లక్ష విలువైన బంగారం) కస్టమ్స్ డ్యూటీ లేకుండా ప్లెయిన్ గోల్డ్ జ్యూవెలరీ తీసుకొచ్చేందుకు అనుమతి ఉండేది.

కొత్త రూల్స్ ప్రకారం :

విమానం లేదా సముద్ర మార్గాల ద్వారా మన దేశానికి వచ్చే ప్రయాణికులకు కొత్త రూల్స్ ప్రకారం ఇది ఊరటనిచ్చే అంశంగానే చెప్పుకోవచ్చు. కొత్త బ్యాగేజీ నిబంధనలు-2026 ప్రకారం ఎలాంటి సుంకం లేకుండా పురుషులు 20 గ్రాములు, మహిళలు 40 గ్రాముల వరకు బంగారు ఆభరణాలు తీసుకురావొచ్చు. అంటే.. బంగారం ధరతో సంబంధం లేదన్నమాట. బంగారం ధర ఎంత ఉన్నా సరే.. పైన పేర్కొన్న గ్రామ్స్ లోపు బంగారం ఉంటే సరిపోతుంది. అయితే, ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయమేమిటంటే, వారు ఏడాది లేదా అంతకంటే ఎక్కువ రోజులు విదేశాల్లో నివసించి తిరిగి వస్తున్నవారై ఉండాలి. లేదంటే భారత సంతతి పర్యాటకులైనా అయి ఉండాలి. అలాకాకుండా, జస్ట్ నాలుగు రోజులకు ట్రిప్ వెళ్లి వచ్చేవారికి ఈ రూల్ అప్లై కాదు. అదేవిధంగా, ఇండియాకు తెచ్చే ఆభరణాలు కచ్చితంగా వ్యక్తిగత వినియోగం కోసమే తీసుకురావాలి. అంతేకానీ, బిస్కెట్లు, కడ్డీల రూపంలో తెచ్చే బంగారానికి కూడా ఈ రూల్ వర్తించదు.

పర్సనల్ గూడ్స్​పై రూ.75వేల వరకు నో ట్యాక్స్ :

కొత్త రూల్స్​లో భాగంగా బంగారం కాకుండా పర్సనల్ గూడ్స్ లిమిట్​ని కూడా పెంచారు. గతంలో రూ.50 వేల వరకు ఉండగా.. ప్రస్తుతం రూ.75 వేల వరకు పెంచారు. దీని ప్రకారం.. ఫారిన్ కంట్రీస్ నుంచి ఇండియాకు వచ్చే భారతీయులు, భారత సంతతి పర్యాటకులు లేదా ఇతర వీసాలపై వచ్చే విదేశీయులు కస్టమ్స్ డ్యూటీ లేకుండా సుమారు రూ.75 వేల వరకు విలువైన వస్తువులను తమ వెంట తెచ్చుకోవచ్చు. అయితే, రెండేళ్లలోపు వయసున్న పిల్లలకు ఈ మినహాయింపు వర్తించదని గుర్తుంచుకోవాలి.

కేంద్ర పరోక్ష పన్నులు, కస్టమ్స్ బోర్డ్ (సీబీఐసీ) కొత్త నిబంధనల ప్రకారం 18 సంవత్సరాలు నిండిన వాళ్లు కొన్ని ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువులు ఎలాంటి డ్యూటీ సుంకం లేకుండా ఫ్రీగా తెచ్చుకోవచ్చు. తమ లగేజీలో ఒక కొత్త ల్యాప్‌టాప్‌ లేదా నోట్‌ప్యాడ్‌ను అదనంగా వెంట తెచ్చుకోవచ్చు. అలాగే, జర్నీలో వ్యక్తిగత అవసరాల కోసం తాము తెచ్చుకునే పాత వస్తువులు(దుస్తులు, ఇతర పరికరాలు)పై కూడా ఎలాంటి సుంకమూ విధించరు.

విదేశీయులకు ప్రత్యేక పరిమితి :

విమానం లేదా నౌకలపై వచ్చే విదేశీ పర్యాటకులు రూ.25వేల విలువైన కొత్త వస్తువులను కస్టమ్స్ డ్యూటీ లేకుండా తీసుకురావచ్చు. అలాగే, రోడ్డు లేదా రైలు మార్గాల్లో వచ్చే ప్రయాణికులకు వారి వ్యక్తిగత అవసరాలకు వాడే పాత వస్తువులపై మినహాయింపు వెసులుబాటు ఉంది.

శాశ్వతంగా ఇండియాకు తిరిగి వస్తే..

  • విదేశాల నుంచి ఇండియాకు శాశ్వతంగా తిరిగివస్తుంటే వీరికి కొన్ని ప్రత్యేక నిబంధనలు వర్తిస్తాయని చెబుతోంది సీబీఐసీ.
  • విదేశాల్లో ఏడాది వరకు ఉన్న వారికి రూ.1.50లక్షల విలువైన గృహోపకరణాలపై పన్ను మినహాయింపు లభిస్తుంది.
  • అదే, గత రెండేళ్లలో సంవత్సరం పాటు ఫారెన్​లో ఉంటే వారికి రూ.3 లక్షల వరకు విలువైన వస్తువులకు పన్ను మినహాయింపు ఉంటుంది.
  • అలాకాకుండా, కనీసం రెండేళ్లు ఉండి శాశ్వతంగా ఇండియాకు వచ్చేవారు రూ.7.50 లక్షల విలువైన వస్తువులను సుంకం లేకుండా తెచ్చుకోవచ్చు.

