బంగారు నగలకు భద్రతనిచ్చే బెస్ట్ రూట్ ఇదే! - లాకర్ను మించిన బెనిఫిట్స్!
గోల్డ్ను లాకర్లలో దాచడం పాత పద్దతి - 'ఇన్సూరెన్స్'తో లాక్ చేయడం నయా ట్రెండ్!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 14, 2026 at 12:01 PM IST
Gold Jewellery Insurance : ధగధగలాడే బంగారం కేవలం అలంకారమే కాదు, కష్టకాలంలో ఆదుకునే నమ్మకమైన కుటుంబ నిధి. అయితే, ప్రస్తుతం గోల్డ్కు ఉన్న విలువ, ఆకర్షణ దృష్ట్యా బంగారు నగలకు బీమా చేయించడం చాలా మంచి నిర్ణయమంటున్నారు నిపుణులు. ఇంతకీ, బంగారు ఆభరణాలకు బీమా ఎందుకు అవసరం? తీసుకునేటప్పుడు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి? ఎలాంటి ప్రమాదాల్లో బీమా కవరేజీ లభిస్తుంది? వంటి పూర్తి వివరాలను ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
నేడు సమాజంలో ఉన్న అనేక పరిస్థితుల కారణంగా విలువైన గోల్డ్ జ్యువెలరీకి ఊహించని నష్టం/దొంగతనం నుంచి రక్షించుకోవాల్సిన అవసరాన్ని బీమా తీరుస్తుందని చెబుతున్నారు నిపుణులు ఎందుకంటే, పసిడి ఒక నమ్మకమైన కుటుంబ పెట్టుబడిగా కొనసాగుతున్నందున, ఒక చిన్న దురదృష్టకర సంఘటన కూడా పెద్ద ఆర్థిక ఇబ్బందులకు దారి తీసే ఛాన్స్ ఉంటుంది. అందుకే, ఎవరైనా సమగ్ర కవరేజీతో ఇన్సూరెన్స్ను పొందడం ద్వారా విలువైన బంగారు ఆభరణాలను సంరక్షించుకోవచ్చంటున్నారు నిపుణులు.
బీమా అవసరం :
గోల్డ్ జ్యువెలరీపై ఇన్సూరెన్స్, ఒక మెరుగైన ఆర్థిక నిర్ణయం అంటున్నారు నిపుణులు. ప్రపంచంలో ద్రవ్యోల్బణం, అనిశ్చితి కారణంగా గత కొన్నేళ్లుగా పసిడి ధరలు పెరుగుతున్నాయని అందరికీ తెలిసిందే. కొన్నేళ్ల క్రితం కొన్న బంగారు నగల ఖరీదు ప్రస్తుతం ఎంత ఉందో మనందరం చూస్తూనే ఉన్నాం. ఇన్సూరెన్స్ లేకపోతే, విలువ పెరిగిన జ్యువెలరీకి భద్రత ఉండదు. కాబట్టి, మీ దీర్ఘకాలిక సంపదను కాపాడుకోవడానికి బంగారు నగలపై బీమా తీసుకోవడం ఒక తెలివైన చర్యగా చెప్పుకోవాలంటున్నారు.
సమగ్ర కవరేజ్ :
భారత్లోని గోల్డ్ జ్యువెలరీకి సంబంధించి విస్తృతమైన బీమా కవరేజ్ సౌకర్యాలు ఉన్నాయి. చోరీ, అగ్ని ప్రమాదం, ప్రకృతి వైపరీత్యాల సంఘటనలను ఇన్సూరెన్స్ కవర్ చేస్తుందంటున్నారు నిపుణులు. గృహ బీమా విభాగం కింద బంగారు నగలకు ఇన్సూరెన్స్ తీసుకుంటే మీరు అదనపు భద్రతను కూడా పొందవచ్చంటున్నారు. ఉదాహరణకు, ఇది ఇంటికి జరిగే ప్రమాదాల్లో గోల్డ్కు కూడా రక్షణ కల్పిస్తుంది.
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లాకర్తో పోలిక :
మీరు దాదాపు అన్ని రకాల ప్రమాదాలను పరిగణనలోకి తీసుకునే సమగ్ర గృహ బీమా ప్లాన్లను ఎంపిక చేసుకోవచ్చంటున్నారు నిపుణులు. బ్యాంక్ లాకర్లు ఇలాంటి ఫెసిలిటీని కల్పించవు. బ్యాంకు లాకర్ల విషయంలో డాక్యుమెంట్స్ వర్క్ తక్కువగా ఉన్నప్పటికీ, నార్మల్గా అవి నష్టానికి చాలా తక్కువ బాధ్యత వహిస్తాయని గుర్తుంచుకోవాలి. కాబట్టి, అందులో కవరేజ్ స్థాయి చాలా తక్కువగా ఉంటుందంటున్నారు. ఇంట్లో చాలా నగలు ఉన్నవారు, తరచూ జర్నీ చేస్తూ ఉండేవారు ఆభరణాల బీమా తీసుకోవడం అవసరమే అని సూచిస్తున్నారు.
ఎలాంటి ప్రమాదాల్లో బీమా కవరేజీ లభిస్తుంది?
వరదలు, భూకంపాలు, అగ్నిప్రమాదం, పేలుడు, తుఫానుల వల్ల బంగారానికి కలిగే నష్టాన్ని మీరు తీసుకునే ఇన్సూరెన్స్ కవర్ చేస్తుందంటున్నారు. ఇక్కడ లభించే బీమా కవరేజీతో ఆర్థిక నష్టాన్ని తిరిగి పొందవచ్చంటున్నారు. అల్లర్లు, సమ్మెలు లేదా ఇతర ఊహించని పరిస్థితుల సందర్భంలో నష్టం లేదా విధ్వంసం వల్ల గోల్డ్ జ్యువెలరీకి నష్టం జరిగినప్పుడు బీమా మీకు ఉపయోగపడుతుందని చెబుతున్నారు నిపుణులు.
బీమా టైమ్లో ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి :
ప్రత్యేకంగా జ్యువెలరీ బీమాను అందించే సంస్థల గురించి లేదా గృహ బీమా పాలసీతో కలిపి నగలను కవర్ చేసే సదుపాయం ఉన్న కంపెనీల గురించి ఎంక్వైరీ చేసి, వివిధ బీమా సంస్థల నుంచి కొటేషన్లు పొందడం మేలు అంటున్నారు నిపుణులు. రూల్స్, షరతులను చదవడం ద్వారా ఆఫర్లను క్షుణ్ణంగా అధ్యయనం చేయాలని చెబుతున్నారు. తక్కువ ప్రీమియం, తక్కువ మినహాయింపులతో ఎక్కువ కవరేజీని అందించే దాన్ని ఎంచుకునేలా చూసుకోవాలి. ముఖ్యంగా, కంపెనీకి సంబంధించిన క్లెయిం సెటిల్మెంట్ నిష్పత్తి, వారు అందించే డిస్కౌంట్లను తప్పక తనిఖీ చేయాలని చెబుతున్నారు.
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