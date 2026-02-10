బంగారు ఆభరణాలు కొనుగోలు చేస్తున్నారా? - 'ఇన్సూరెన్స్' తీసుకుంటే డబ్బులు రిటర్న్!
-విపరీతంగా పెరుగుతోన్న బంగారం ధరలు - బంగారం కొనుగోలు సమయంలో ఇన్సూరెన్స్ తీసుకుంటే దొంగతనం జరిగినప్పుడు మేలు!
Published : February 10, 2026 at 12:04 PM IST|
Updated : February 10, 2026 at 12:13 PM IST
Gold Jewellery Insurance: బంగారం అంటే అందరికీ మక్కువే. ఫంక్షన్లు, శుభకార్యాలు, వివాహాల సమయంలో కచ్చితంగా ధరించాల్సిందే. అయితే ప్రస్తుతం గోల్డ్ రేట్ అందనంత ఎత్తులో ఉంది. అయితే బంగారం కొన్న తర్వాత దొంగతనం జరిగిందంటే పెద్ద ఎత్తున నష్టపోయే ప్రమాదం ఉంది. అందుకే దొంగతనం జరిగినా నష్టం లేకుండా ఉండాలంటే గోల్డ్ కొనుగోలు చేసేటప్పుడు బీమా చేయిస్తే ఇబ్బంది ఉండదు. ఏంటి బంగారు నగలకు కూడా బీమా అని అనుకుంటున్నారా? మీరు విన్నది నిజమే. బంగారు ఆభరణాలకు కూడా ఇన్సూరెన్స్ ఉంటుంది. మరి అది ఎలా తీసుకోవాలి? కావాల్సిన డాక్యుమెంట్లు ఏంటి? దొంగతనం జరిగినప్పుడు ఎలా క్లెయిమ్ చేయాలి? సహా పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
గోల్డ్ ఇన్సూరెన్స్ అంటే ఏమిటి: బంగారు నగలకు భద్రత కల్పించే బీమా కవరేజ్నే గోల్డ్ ఇన్సూరెన్స్ అంటారు. ఇల్లు, కారు, హెల్త్, లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ మాదిరిగానే బంగారు ఆభరణాలకు కూడా ఇన్సూరెన్స్ ఉంటుంది. బీమా కాలపరిమితిలో ఏదైనా సంఘటన జరిగితే ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ వాటి విలువను భర్తీ చేసి అంత మొత్తంలో డబ్బు అందిస్తుంది.
బీమా ఎక్కడ కొనుగోలు చేయాలి: సాధారణంగా కొన్ని గోల్డ్ షాపులే తమ కస్టమర్లకు ఇన్సూరెన్స్ అందిస్తుంటాయి. మీరు కొనే ఆభరణాల ధరలను బట్టి దుకాణాలు ఒక ఏడాది పాటు ఉచిత ఇన్సూరెన్స్ అందిస్తాయి. రెండో సంవత్సరం కావాలనుకుంటే రెన్యూవల్ చేసుకోవచ్చు. దుకాణాలు అందించే ఈ ఉచిత ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ కింద, కంపెనీ మీకు జరిగిన నష్టాన్ని భర్తీ చేస్తుంది. దీని కోసం కస్టమర్ ప్రత్యేకంగా ఎటువంటి డబ్బులు కట్టాల్సిన పనిలేదు. అయితే దుకాణాదారులు బీమాను అందించలేనప్పుడు మీరే పర్సనల్గా బీమాను కొనుగోలు చేయవచ్చు. ఇండియాలో హెచ్డిఎఫ్సి ఎర్గో, రిలయన్స్ జనరల్ ఇన్సూరెన్స్, ఓరియంటల్ ఇన్సూరెన్స్, ICICI Lombard, న్యూ ఇండియా Assurance, Bajaj Allianz వంటి కొన్ని ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీలు గోల్డ్ ఇన్సూరెన్స్ అందిస్తున్నాయి.
ఎలాంటి వస్తువులకు కవరేజీ ఉంటుంది?: జెమ్ స్టోన్స్, బంగారం, వెండి, ప్లాటినం, ఇతర విలువైన లోహలతో కూడిన ఆభరణాలకు జువెలరీ బీమా కవరేజీ ఉంటుంది. అలాగే క్రిస్టల్ వేర్, విలువైన చేతి గడియారాలు, ఆభరణాల రూపంలో లేని బంగారంకు కూడా కొన్ని పాలసీలు బీమా అందిస్తాయి.
ప్రీమియం ఏ విధంగా ఉంటుంది?: బీమా మొత్తం, గడువు, బీమా వర్తించే ఆభరణాల సంఖ్య, కవరేజీ సందర్భాలు తదితర అంశాలపై ప్రీమియం ఆధారపడి ఉంటుంది.
ఏఏ పరిస్థితుల్లో క్లెయిమ్ లభిస్తుంది?: గోల్డ్ ఇన్సూరెన్స్ కింద దొంగతనం, దోపిడీ, చైన్ స్నాచింగ్, ఫైర్ యాక్సిడెంట్, భూకంపం, వరదలు వంటి ప్రకృతి వైపరీత్యాలతో పాటు రవాణా సమయంలో జరిగే నష్టాలు కవర్ అవుతాయి. కొన్ని పాలసీలలో అల్లర్లు, సమ్మెలు వంటి సంఘటనలలో కూడా ప్రయోజనం లభిస్తుంది. అయితే బీమా తీసుకునే ముందు 'All Risk Cover' ఆప్షన్ ఎంచుకుంటే ఏ పరిస్థితులలో బంగారం పోయినా బీమా లభిస్తుంది.
బీమా తీసుకోవడానికి కావాల్సిన పత్రాలు:
- ఆభరణాల కొనుగోలు రశీదులు
- వాల్యుయేషన్ సర్టిఫికెట్
- ఆభరణాల ఫొటోలు
- అడ్రస్ వివరాలు
- హాల్ మార్కింగ్ వివరాలు
బీమా క్లెయిమ్ చేయడానికి కావాల్సిన డాక్యుమెంట్లు: బంగారు ఆభరణాలు దొంగతనం లేదా ఇతర కారణాల వల్ల బీమా క్లెయిమ్ కింది పత్రాలు తప్పనిసరిగా ఉండాలి.
- క్లెయిమ్ ఫారమ్
- గోల్డ్ ఇన్సూరెన్స్ కాపీ
- బంగారం కొన్న రశీదులు(ఒరిజినల్)
- FIR కాపీ
- ఫోటోలు లేదా వీడియోలు
- అగ్ని ప్రమాదం వల్ల నష్టం జరిగితే ఫైర్ డిపార్ట్మెంట్ రిపోర్ట్
ఎలా క్లెయిమ్ చేయాలి: మీ బంగారం దొంగతనం జరిగితే ముందుగా పోలీస్స్టేషన్కు వెళ్లి ఫిర్యాదు చేయాలి. అలాగే ఘటన జరిగిన 24 గంటల్లోపు ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీకి వెళ్లి వివరించాలి. అనంతరం కావాల్సిన డాక్యుమెంట్లను సబ్మిట్ చేయాలి. మీరు ఇచ్చిన వివరాలు అన్ని కరెక్ట్గా ఉంటే మీ పాలసీ ప్రకారం అంత డబ్బు మీకు అందుతుంది. కాబట్టి లేట్ చేయకుండా ఇప్పుడే మీ బంగారు ఆభరణాలపై ఇన్సూరెన్స్ తీసుకోండి. అలాగే ఇన్సూరెన్స్ తీసుకునే ముందు అన్ని వివరాలు ఒకసారి చెక్ చేసుకోవడం మంచిది.
