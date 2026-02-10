ETV Bharat / business

బంగారు ఆభరణాలు కొనుగోలు చేస్తున్నారా? - 'ఇన్సూరెన్స్​' తీసుకుంటే డబ్బులు రిటర్న్​!

-విపరీతంగా పెరుగుతోన్న బంగారం ధరలు - బంగారం కొనుగోలు సమయంలో ఇన్సూరెన్స్​ తీసుకుంటే దొంగతనం జరిగినప్పుడు మేలు!

Gold Jewellery Insurance
Gold Jewellery Insurance (Getty Images)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 10, 2026 at 12:04 PM IST

Updated : February 10, 2026 at 12:13 PM IST

Gold Jewellery Insurance: బంగారం అంటే అందరికీ మక్కువే. ఫంక్షన్లు, శుభకార్యాలు, వివాహాల సమయంలో కచ్చితంగా ధరించాల్సిందే. అయితే ప్రస్తుతం గోల్డ్​ రేట్​ అందనంత ఎత్తులో ఉంది. అయితే బంగారం కొన్న తర్వాత దొంగతనం జరిగిందంటే పెద్ద ఎత్తున నష్టపోయే ప్రమాదం ఉంది. అందుకే దొంగతనం జరిగినా నష్టం లేకుండా ఉండాలంటే గోల్డ్​ కొనుగోలు చేసేటప్పుడు బీమా చేయిస్తే ఇబ్బంది ఉండదు. ఏంటి బంగారు నగలకు కూడా బీమా అని అనుకుంటున్నారా? మీరు విన్నది నిజమే. బంగారు ఆభరణాలకు కూడా ఇన్సూరెన్స్​ ఉంటుంది. మరి అది ఎలా తీసుకోవాలి? కావాల్సిన డాక్యుమెంట్లు ఏంటి? దొంగతనం జరిగినప్పుడు ఎలా క్లెయిమ్​ చేయాలి? సహా పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.

గోల్డ్​ ఇన్సూరెన్స్​ అంటే ఏమిటి: బంగారు నగలకు భద్రత కల్పించే బీమా కవరేజ్​నే గోల్డ్​ ఇన్సూరెన్స్​ అంటారు. ఇల్లు, కారు, హెల్త్, లైఫ్​ ఇన్సూరెన్స్ మాదిరిగానే బంగారు ఆభరణాలకు కూడా ఇన్సూరెన్స్​ ఉంటుంది. బీమా కాలపరిమితిలో ఏదైనా సంఘటన జరిగితే ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ వాటి విలువను భర్తీ చేసి అంత మొత్తంలో డబ్బు అందిస్తుంది.

బీమా ఎక్కడ కొనుగోలు చేయాలి: సాధారణంగా కొన్ని గోల్డ్​ షాపులే తమ కస్టమర్లకు​ ఇన్సూరెన్స్​ అందిస్తుంటాయి. మీరు కొనే ఆభరణాల ధరలను బట్టి దుకాణాలు ఒక ఏడాది పాటు ఉచిత ఇన్సూరెన్స్ అందిస్తాయి. రెండో సంవత్సరం కావాలనుకుంటే రెన్యూవల్​ చేసుకోవచ్చు. దుకాణాలు అందించే ఈ ఉచిత ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ కింద, కంపెనీ మీకు జరిగిన నష్టాన్ని భర్తీ చేస్తుంది. దీని కోసం కస్టమర్ ప్రత్యేకంగా ఎటువంటి డబ్బులు కట్టాల్సిన పనిలేదు. అయితే దుకాణాదారులు బీమాను అందించలేనప్పుడు మీరే పర్సనల్​గా బీమాను కొనుగోలు చేయవచ్చు. ఇండియాలో హెచ్​డిఎఫ్​సి ఎర్గో, రిలయన్స్ జనరల్ ఇన్సూరెన్స్, ఓరియంటల్​ ఇన్సూరెన్స్​, ICICI Lombard, న్యూ ఇండియా Assurance, Bajaj Allianz వంటి కొన్ని ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీలు గోల్డ్ ఇన్సూరెన్స్ అందిస్తున్నాయి.

ఎలాంటి వస్తువులకు కవరేజీ ఉంటుంది?: జెమ్ స్టోన్స్, బంగారం, వెండి, ప్లాటినం, ఇతర విలువైన లోహలతో కూడిన ఆభరణాలకు జువెలరీ బీమా కవరేజీ ఉంటుంది. అలాగే క్రిస్టల్ వేర్, విలువైన చేతి గడియారాలు, ఆభరణాల రూపంలో లేని బంగారంకు కూడా కొన్ని పాలసీలు బీమా అందిస్తాయి.

ప్రీమియం ఏ విధంగా ఉంటుంది?: బీమా మొత్తం, గడువు, బీమా వర్తించే ఆభరణాల సంఖ్య, కవరేజీ సందర్భాలు తదితర అంశాలపై ప్రీమియం ఆధారపడి ఉంటుంది.

ఏఏ పరిస్థితుల్లో క్లెయిమ్ లభిస్తుంది?: గోల్డ్ ఇన్సూరెన్స్ కింద దొంగతనం, దోపిడీ, చైన్​ స్నాచింగ్​, ఫైర్​ యాక్సిడెంట్​, భూకంపం, వరదలు వంటి ప్రకృతి వైపరీత్యాలతో పాటు రవాణా సమయంలో జరిగే నష్టాలు కవర్ అవుతాయి. కొన్ని పాలసీలలో అల్లర్లు, సమ్మెలు వంటి సంఘటనలలో కూడా ప్రయోజనం లభిస్తుంది. అయితే బీమా తీసుకునే ముందు 'All Risk Cover' ఆప్షన్​ ఎంచుకుంటే ఏ పరిస్థితులలో బంగారం పోయినా బీమా లభిస్తుంది.

బీమా తీసుకోవడానికి కావాల్సిన పత్రాలు:

  • ఆభరణాల కొనుగోలు రశీదులు
  • వాల్యుయేషన్​ సర్టిఫికెట్​
  • ఆభరణాల ఫొటోలు
  • అడ్రస్​ వివరాలు
  • హాల్​ మార్కింగ్​ వివరాలు

బీమా క్లెయిమ్​ చేయడానికి కావాల్సిన డాక్యుమెంట్లు: బంగారు ఆభరణాలు దొంగతనం లేదా ఇతర కారణాల వల్ల బీమా క్లెయిమ్ కింది పత్రాలు తప్పనిసరిగా ఉండాలి.

  • క్లెయిమ్ ఫారమ్
  • గోల్డ్​ ఇన్సూరెన్స్​ కాపీ
  • బంగారం కొన్న రశీదులు(ఒరిజినల్​)
  • FIR కాపీ
  • ఫోటోలు లేదా వీడియోలు
  • అగ్ని ప్రమాదం వల్ల నష్టం జరిగితే ఫైర్ డిపార్ట్‌మెంట్ రిపోర్ట్

ఎలా క్లెయిమ్​ చేయాలి: మీ బంగారం దొంగతనం జరిగితే ముందుగా పోలీస్​స్టేషన్​కు వెళ్లి ఫిర్యాదు చేయాలి. అలాగే ఘటన జరిగిన 24 గంటల్లోపు ఇన్సూరెన్స్​ కంపెనీకి వెళ్లి వివరించాలి. అనంతరం కావాల్సిన డాక్యుమెంట్లను సబ్మిట్​ చేయాలి. మీరు ఇచ్చిన వివరాలు అన్ని కరెక్ట్​గా ఉంటే మీ పాలసీ ప్రకారం అంత డబ్బు మీకు అందుతుంది. కాబట్టి లేట్​ చేయకుండా ఇప్పుడే మీ బంగారు ఆభరణాలపై ఇన్సూరెన్స్​ తీసుకోండి. అలాగే ఇన్సూరెన్స్​ తీసుకునే ముందు అన్ని వివరాలు ఒకసారి చెక్​ చేసుకోవడం మంచిది.

Last Updated : February 10, 2026 at 12:13 PM IST

