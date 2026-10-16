గుడ్ న్యూస్- భారీగా తగ్గిన బంగారం, వెండి ధరలు- అక్టోబర్ 16న ఏపీ, తెలంగాణలో తులం ఎంతంటే?
బంగారం, వెండి ధరలు శుక్రవారం భారీగా దిగివచ్చాయి. పండగ వేళ ఆభరణాలు కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారికి కాస్త ఉపశమనం లభించింది.
Published : October 16, 2026 at 9:38 AM IST
Gold And Sliver Rates Today : పండగ వేళ ఆభరణాలు కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారికి కాస్త ఉపశమనం లభించే విధంగా బంగారం, వెండి ధరలు క్రమంగా తగ్గుముఖం పట్టాయి. దేశీయ బులియన్ మార్కెట్లో శుక్రవారం కూడా బంగారం, వెండి ధరలు భారీగా దిగివచ్చాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్ పరిణామాలు, ప్రపంచ రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు, ముడిచమురు సరఫరాలో ఆటంకాలు, రూపాయి మారకం విలువ, విలువైన లోహాలకు ఉన్న డిమాండ్లో మార్పులు ధరలపై ప్రభావం చూపుతున్నాయి.
క్యాప్స్ గోల్డ్ వెబ్సైట్ వివరాల ప్రకారం, హైదరాబాద్లో గురువారం 24 క్యారెట్ల బంగారం 10 గ్రాముల ధర రూ.1,50,500గా ఉంది. అది కాస్త శుక్రవారం నాటికి రూ.2700 తగ్గి రూ.1,47,800కు చేరుకుంది. ఇవే ధరలు ముంబయి, బెంగళూరు, చెన్నై, విశాఖపట్నం, విజయవాడ, నెల్లూరు, ప్రొద్దుటూరు తదితర నగరాల్లో ట్రేడ్ అవుతున్నాయి. ఇక ఆభరణాల తయారీలో ఎక్కువగా ఉపయోగించే 22 క్యారెట్ల బంగారం 10 గ్రాముల ధర రూ.1,35,150గా ఉంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ఔన్స్ స్పాట్ గోల్డ్ ధర 4,180 డాలర్ల వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది.
ఇక, వెండి ధర విషయానికొస్తే, వీటి ధరలు కూడా భారీగానే దిగివచ్చాయి. గురువారం కిలో వెండి ధర రూ.2,13,800గా ఉండగా, శుక్రవారం నాటికి రూ.1,375 పతనమై రూ.2,12,425కు చేరుకుంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ఔన్స్ స్పాట్ సిల్వర్ ధర 57.64 డాలర్ల వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది.