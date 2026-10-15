తగ్గిన బంగారం, వెండి ధరలు- అక్టోబర్ 15న తులం గోల్డ్ ఎంతంటే?
Gold Rate Today : గురువారం బంగారం, వెండి ధరలు తగ్గాయి. బంగారు నగలను కొనేటప్పుడు వినియోగదారులు కొన్ని విషయాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలి.
Published : October 15, 2026 at 9:32 AM IST
Gold Rate Today : దేశీయ బులియన్ మార్కెట్లో బంగారం, వెండి ధరలు తగ్గుముఖం పట్టాయి. బంగారం ధర స్వల్పంగా తగ్గగా, వెండి ధర మాత్రం భారీగా పడిపోయింది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్ పరిణామాలు, ప్రపంచ రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు, ముడిచమురు సరఫరాలో ఆటంకాలు, రూపాయి మారకం విలువ, విలువైన లోహాలకు ఉన్న డిమాండ్లో మార్పులు ధరలపై ప్రభావం చూపుతున్నాయి.
క్యాప్స్ గోల్డ్ వెబ్సైట్ వివరాల ప్రకారం, హైదరాబాద్లో బుధవారం 24 క్యారెట్ల బంగారం 10 గ్రాముల ధర రూ.1,50,855గా ఉంది. గురువారం నాటికి రూ.355 తగ్గి రూ.1,50,500కు చేరింది. ముంబయి, బెంగళూరు, చెన్నై, విశాఖపట్నం, విజయవాడ, నెల్లూరు, ప్రొద్దుటూరు తదితర నగరాల్లోనూ దాదాపు ఇదే స్థాయిలో ధరలు కొనసాగుతున్నాయి. ఇక ఆభరణాల తయారీలో ఎక్కువగా ఉపయోగించే 22 క్యారెట్ల బంగారం 10 గ్రాముల ధర రూ.1,35,900గా ఉంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ఔన్స్ స్పాట్ గోల్డ్ ధర 4,151 డాలర్ల వద్ద కొనసాగుతోంది. మరోవైపు వెండి ధర భారీగా తగ్గింది. బుధవారం కిలో వెండి ధర రూ.2,22,180గా ఉండగా, గురువారం నాటికి రూ.8,380 పతనమై రూ.2,13,800కు చేరింది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ఔన్స్ స్పాట్ సిల్వర్ ధర 56.08 డాలర్ల వద్ద ఉంది.
గమనిక : ధరలు ఎప్పటికప్పుడు మారే అవకాశం ఉన్నందున కొనుగోలు లేదా విక్రయానికి ముందు తాజా మార్కెట్ ధరను తెలుసుకోవడం మంచిది.
హాల్మార్క్ ఉన్న నగలనే విక్రయించాలా?
బంగారు ఆభరణాల స్వచ్ఛతను గుర్తించడంలో హాల్మార్క్ ఉపయోగపడుతుంది. ముఖ్యంగా 22 క్యారెట్ల 916 హాల్మార్క్ నగలు విక్రయించేటప్పుడు వాటిపై ఉన్న గుర్తులు, అందుబాటులో ఉన్న హాల్మార్కింగ్ వివరాలను పరిశీలించాలి. అయితే హాల్మార్క్ ఉన్నంత మాత్రాన ప్రతి వ్యాపారి ఒకే ధర చెల్లిస్తారని అనుకోకూడదు. బంగారం స్వచ్ఛతతో పాటు నికర బరువు, ఆ రోజు కొనుగోలు ధర, వ్యాపారి విధించే తగ్గింపులు కూడా తుది మొత్తాన్ని ప్రభావితం చేస్తాయి. అందుకే ఒకే దుకాణంలో విక్రయించకుండా, రెండు లేదా మూడు విశ్వసనీయ జ్యువెలరీ సంస్థల వద్ద ధరను తెలుసుకుని పోల్చుకోవడం మంచిది. బరువు, స్వచ్ఛత పరీక్షను తమ సమక్షంలో నిర్వహించే వ్యాపారులకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలి. విక్రయించిన తర్వాత రసీదు తీసుకోవడం కూడా మర్చిపోవద్దు.
పెట్టుబడి కోసం బంగారం కొనేవారు ఏం చేయాలి?
బంగారాన్ని పెట్టుబడిగా కొనుగోలు చేయాలనుకునేవారు ఆభరణాల తయారీ ఛార్జీలు, విక్రయ సమయంలో ఉండే తగ్గింపులను కూడా పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి. పెట్టుబడి లక్ష్యంతో కొనుగోలు చేస్తే సాధారణ బంగారు నాణేలు లేదా కడ్డీలను పరిశీలించవచ్చు. డిజిటల్ గోల్డ్ వంటి ప్రత్యామ్నాయాలను ఎంచుకునే ముందు వాటి నియంత్రణ, నిల్వ విధానం, ఛార్జీలు, విక్రయ నిబంధనలను పూర్తిగా తెలుసుకోవాలి.
పాత బంగారం విలువ ఎలా నిర్ణయిస్తారు?
పాత బంగారు నగలను విక్రయించేటప్పుడు వ్యాపారులు సాధారణంగా వాటి బరువు, స్వచ్ఛత, ఆ రోజు వర్తించే బంగారం కొనుగోలు ధర ఆధారంగా విలువ నిర్ణయిస్తారు. అయితే నగల తయారీ సమయంలో చెల్లించిన మజూరీ, తయారీ ఛార్జీలు సాధారణంగా తిరిగి రావు. అలాగే కొనుగోలు సమయంలో చెల్లించిన పన్నులు, ఇతర ఛార్జీలు కూడా పూర్తిగా తిరిగి లభిస్తాయని భావించకూడదు. నగల్లో రాళ్లు, ముత్యాలు, పచ్చలు లేదా ఇతర అలంకరణ వస్తువులు ఉంటే వాటి బరువును బంగారం బరువు నుంచి వేరు చేయాల్సి ఉంటుంది. వాటి విలువను తిరిగి చెల్లిస్తారా లేదా అనేది కొనుగోలుదారు విధానం, ఒప్పంద నిబంధనలపై ఆధారపడుతుంది. అందువల్ల నగలు విక్రయించే ముందు బంగారం నికర బరువు ఎంత? స్వచ్ఛత ఎంత? గ్రాముకు ఎంత ధర చెల్లిస్తున్నారు? ఏవైనా తగ్గింపులు ఎందుకు చేస్తున్నారు? అనే వివరాలను స్పష్టంగా అడిగి తెలుసుకోవాలి.
జియో IPO తేదీలు వచ్చేశాయ్- దేశంలోనే అతిపెద్ద పబ్లిష్ ఇష్యూ- ఒక్క షేర్ విలువ ఎంతంటే?
వ్యాపారులకు ఊరట- యూపీఐ లావాదేవీలపై కొత్త ఛార్జీల అమలు వాయిదా- దీపావళి తర్వాతే MDR వసూల్!