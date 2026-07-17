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గుడ్ న్యూస్, తగ్గిన బంగారం, వెండి ధరలు- ఏపీ, తెలంగాణలో రేట్లు ఎలా ఉన్నాయంటే?

2026 జులై 17న ఏపీ, తెలంగాణలో బంగారం, వెండి ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే?

Gold Rate
Gold Rate (Getty Images)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 17, 2026 at 10:15 AM IST

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Gold Rate Today : బంగారం కొనాలని అనుకునేవారికి గుడ్ న్యూస్​. శుక్రవారం బంగారం, వెండి ధరలు భారీగా తగ్గాయి. క్యాప్స్​ గోల్డ్ ప్రకారం, గురువారం హైదరాబాద్​లో 10 గ్రాముల స్వచ్ఛమైన బంగారం ధర రూ.1,46,450 ఉండగా, శుక్రవారం రూ.1,320 తగ్గి రూ.1,45,130కు చేరింది. గురువారం కిలో వెండి ధర రూ.2,25,206 ఉండగా, శుక్రవారం ఏకంగా రూ.4,126 తగ్గి రూ.2,21,080కు చేరుకుంది.

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GOLD RATE TODAY
GOLD RATE TODAY

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