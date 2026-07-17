గుడ్ న్యూస్, తగ్గిన బంగారం, వెండి ధరలు- ఏపీ, తెలంగాణలో రేట్లు ఎలా ఉన్నాయంటే?
2026 జులై 17న ఏపీ, తెలంగాణలో బంగారం, వెండి ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే?
Gold Rate (Getty Images)
Published : July 17, 2026 at 10:15 AM IST
Gold Rate Today : బంగారం కొనాలని అనుకునేవారికి గుడ్ న్యూస్. శుక్రవారం బంగారం, వెండి ధరలు భారీగా తగ్గాయి. క్యాప్స్ గోల్డ్ ప్రకారం, గురువారం హైదరాబాద్లో 10 గ్రాముల స్వచ్ఛమైన బంగారం ధర రూ.1,46,450 ఉండగా, శుక్రవారం రూ.1,320 తగ్గి రూ.1,45,130కు చేరింది. గురువారం కిలో వెండి ధర రూ.2,25,206 ఉండగా, శుక్రవారం ఏకంగా రూ.4,126 తగ్గి రూ.2,21,080కు చేరుకుంది.