పెరిగిన బంగారం, వెండి ధరలు- సెప్టెంబర్ 8న తెలుగు రాష్ట్రాల్లో రేట్లు ఎలా ఉన్నాయంటే?
అంతర్జాతీయ మార్కెట్ల ప్రభావంతో ధరల్లో హెచ్చుతగ్గులు- ఆభరణాలు కొనుగోలు చేసేటప్పుడు బిల్లు, ఛార్జీలు పరిశీలించాలని నిపుణుల సూచన
Published : September 8, 2026 at 10:04 AM IST
Gold Rate Today : గత కొన్ని రోజులుగా హెచ్చుతగ్గులకు లోనవుతున్న దేశీయ బులియన్ మార్కెట్లో బంగారం ధరలు గణనీయంగా పెరిగాయి. అటు వెండి ధరలు కూడా భారీగా పెరిగాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్ పరిణామాలు, ఆర్థిక అనిశ్చితి, కరెన్సీ మారకం రేట్లలో మార్పులు వంటి అంశాలు బంగారం ధరలపై ప్రభావం చూపుతున్నాయి.
'క్యాప్స్ గోల్డ్' (Caps Gold) వెబ్సైట్ ప్రకారం, మంగళవారం హైదరాబాద్ మార్కెట్లో 24 క్యారెట్ల స్వచ్ఛమైన బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ. 1,59,000గా నమోదైంది. అంతకుముందు ట్రేడింగ్ సెషన్లో ఇదే పరిమాణం ధర రూ. 1,57,290గా ఉండగా, ఇప్పుడు రూ. 1,710 మేర పెరిగింది. విశాఖపట్నం, విజయవాడ, నెల్లూరు, ప్రొద్దుటూరు వంటి నగరాల్లో కూడా ధరలు ఇదే స్థాయిలో ఉన్నాయి. ఆభరణాల తయారీలో విస్తృతంగా ఉపయోగించే 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర మంగళవారం 10 గ్రాములకు రూ. 1,41,290 గా ఉంది. ప్రస్తుతం, అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో స్పాట్ గోల్డ్ ధర ఔన్సుకు 4,434 డాలర్ల వద్ద ట్రేడవుతోంది.
వెండి ధరల్లో తగ్గుదల
బంగారంతో పాటు వెండి ధరలు కూడా భారీగా పెరిగాయి. మంగళవారం వెండి ధర కిలోగ్రాముకు రూ. 2,43,230గా ఉంది. అంతకుముందు సోమవారం రూ. 2,38,571 ఉండగా, రూ. 4,659పెరిగింది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో వెండి ధర ఔన్సుకు సుమారు 66 డాలర్ల వద్ద కొనసాగుతోంది. బంగారంలా కాకుండా, వెండికి పారిశ్రామిక రంగంతో బలమైన సంబంధం ఉంది. ఎలక్ట్రానిక్స్, సౌర విద్యుత్ పరికరాలు, వివిధ పారిశ్రామిక ఉత్పత్తులలో దీనిని విస్తృతంగా ఉపయోగిస్తారు. అందువల్ల, పారిశ్రామిక డిమాండ్లో వచ్చే మార్పులు వెండి ధరలపై ప్రత్యక్ష ప్రభావాన్ని చూపే అవకాశం ఉంది.
బంగారం ధర ఎలా నిర్ణయిస్తారు?
దేశీయ మార్కెట్లో బంగారం ధరలను నిర్ణయించడంలో అనేక అంశాలు కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి. వీటిలో అంతర్జాతీయ మార్కెట్ రేట్లు, దేశీయ మార్కెట్ పరిస్థితులు, బంగారం స్వచ్ఛత, బరువు, పన్నులు, స్థానిక సరఫరా డిమాండ్ పరిస్థితులు ఉంటాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో వచ్చే మార్పులకు అనుగుణంగా దేశీయ ధరలు మారుతుంటాయి. బంగారం కోసం దేశం దిగుమతులపై ఎక్కువగా ఆధారపడుతుండటంతో, డాలర్ మారకం రేటు కూడా దేశీయ ధరలపై ప్రభావం చూపుతుంది.
బంగారు వ్యాపారుల సంఘాలు, స్థానిక మార్కెట్ ధోరణులు కూడా ధరల నిర్ణయంలో భాగం వహిస్తాయి. అందుకే ఒకే రోజున వేర్వేరు నగరాల్లో బంగారం ధరల్లో స్వల్ప వ్యత్యాసాలు కనిపించవచ్చు. ముఖ్యంగా, ఆభరణాల తుది ధరను నిర్ణయించేటప్పుడు కేవలం బంగారం ధర మాత్రమే ఏకైక అంశం కాదు. తయారీ ఖర్చులు, పన్నులు, డిజైన్, ఉపయోగించిన వజ్రాలు లేదా ఇతర విలువైన రత్నాల ఖర్చులను కూడా పరిగణనలోకి తీసుకుంటారు. దీనివల్ల, ఒకే బరువు ఉన్న రెండు ఆభరణాల ధరలు వాటి డిజైన్, తయారీ ఖర్చులు, ఉపయోగించిన రత్నాల ఆధారంగా వేర్వేరుగా ఉండవచ్చు.
కొనుగోలు చేసేటప్పుడు జాగ్రత్త అవసరం
బంగారం ధర ఎక్కువగా ఉన్నందున, ఆభరణాలు కొనుగోలు చేసేటప్పుడు వినియోగదారులు జాగ్రత్త వహించాలి. ముందుగా స్వచ్ఛత, బరువు గ్రాముకు ధర వంటి వివరాలను సరిచూసుకోవాలి. ఈ వివరాలు బిల్లుపై కచ్చితంగా నమోదు చేశారని నిర్ధరించుకోవడం కూడా ముఖ్యం. తయారీ ఖర్చులు, పన్నులు, రత్నాల ఖర్చులను విడివిడిగా తెలుసుకోవడం మంచిది. హాల్మార్క్, స్వచ్ఛత గుర్తులు, బిల్లులోని వివరాలను సరిచూసుకున్న తర్వాతే కొనుగోలు చేయాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. నిర్ణయం తీసుకునే ముందు మార్కెట్ ధరలను తెలుసుకోవడం, అలాగే వివిధ ఆభరణాల దుకాణాల్లో ధరలు, తయారీ ఖర్చులను పోల్చి చూడటం వినియోగదారులకు ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది.
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