గుడ్న్యూస్- భారీగా తగ్గిన బంగారం, వెండి ధరలు- సెప్టెంబర్ 7న ఎంతంటే?
అంతర్జాతీయ మార్కెట్ల ప్రభావంతో ధరల్లో హెచ్చుతగ్గులు- ఆభరణాలు కొనుగోలు చేసేటప్పుడు బిల్లు, ఛార్జీలు పరిశీలించాలని నిపుణుల సూచన
Published : September 7, 2026 at 9:35 AM IST
Gold Rate Today : దేశీయ బులియన్ మార్కెట్లో గత కొన్ని రోజులుగా హెచ్చుతగ్గులకు లోనవుతున్న బంగారం ధరలు భారీగా తగ్గాయి. అలాగే వెండి ధరల్లో కూడా పడిపోయాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో చోటుచేసుకుంటున్న పరిణామాలు, ఆర్థిక అనిశ్చితులు, కరెన్సీ మారకం రేట్లలో మార్పులు వంటి అంశాలు బంగారం ధరలపై ప్రభావం చూపుతున్నాయి.
క్యాప్స్ గోల్డ్ వెబ్సైట్ ప్రకారం, సోమవారం హైదరాబాద్ మార్కెట్లో 24 క్యారెట్ల స్వచ్ఛమైన బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ.1,57,290కు చేరింది. గత ట్రేడింగ్ సెషన్లో ఇదే పరిమాణం బంగారం రూ.1,60,800గా ఉంది. అంటే తాజాగా రూ.3,510 మేర తగ్గింది. విశాఖపట్నం, విజయవాడ, నెల్లూరు, ప్రొద్దుటూరు తదితర నగరాల్లోనూ దాదాపు ఇదే స్థాయిలో ధరలు కొనసాగుతున్నాయి. ఆభరణాల తయారీలో విస్తృతంగా ఉపయోగించే 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర కూడా తగ్గింది. సోమవారం 10 గ్రాముల 22 క్యారెట్ల పసిడి ధర రూ.1,41,890గా ఉంది. ప్రస్తుతం స్పాట్ గోల్డ్ ధర ఔన్సుకు 4,403 డాలర్ల వద్ద ట్రేడవుతోంది.
వెండి ధరలోనూ తగ్గుదల
బంగారంతో పాటు వెండి ధరలు కూడా తగ్గాయి. సోమవారం కిలో వెండి ధర రూ.2,38,571గా నమోదైంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ఔన్సు వెండి ధర సుమారు 65 డాలర్ల వద్ద కొనసాగుతోంది. బంగారంతో పోలిస్తే వెండికి పారిశ్రామిక రంగంతో బలమైన అనుబంధం ఉంది. ఎలక్ట్రానిక్స్, సౌర విద్యుత్ పరికరాలు, వివిధ పారిశ్రామిక ఉత్పత్తుల్లో వెండిని విస్తృతంగా ఉపయోగిస్తున్నారు. అందువల్ల పరిశ్రమల నుంచి వచ్చే డిమాండ్లో మార్పులు వెండి ధరలపై నేరుగా ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉంటుంది.
పసిడి ధర ఎలా నిర్ణయిస్తారు?
దేశీయ మార్కెట్లో బంగారం ధరను నిర్ణయించడంలో పలు అంశాలు కీలకంగా ఉంటాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో పసిడి ధర, దేశీయ మార్కెట్ పరిస్థితులు, బంగారం స్వచ్ఛత, బరువు, పన్నులు, స్థానికంగా నెలకొన్న డిమాండ్-సరఫరా పరిస్థితులు తదితర అంశాలను పరిగణనలోకి తీసుకుంటారు. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో హెచ్చుతగ్గుల ఆధారంగా ఇక్కడా ధరల్లో మార్పులు వస్తాయి. మన దేశం బంగారం కోసం దాదాపుగా దిగుమతులపైనే ఆధారపడినందున డాలర్ మారకపు విలువ కూడా దేశీయంగా పుత్తడి ధరలపై ప్రభావం చూపుతుంది.
బంగారు వ్యాపారుల సంఘాలు, స్థానిక మార్కెట్ పరిణామాలు కూడా ధరల నిర్ణయంలో పాత్ర పోషిస్తాయి. అందుకే ఒకే రోజున వేర్వేరు నగరాల్లో బంగారం ధరల్లో స్వల్ప తేడాలు కనిపించే అవకాశం ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఆభరణాల తుది ధరను నిర్ణయించేటప్పుడు బంగారం ధర ఒక్కటే ప్రమాణం కాదు. మేకింగ్ ఛార్జీలు, పన్నులు, డిజైన్, ఆభరణంలో ఉపయోగించిన వజ్రాలు, రత్నాలు లేదా ఇతర విలువైన రాళ్ల ధరలు కూడా కలుస్తాయి. దీంతో ఒకే బరువు ఉన్న రెండు ఆభరణాల ధరలు కూడా డిజైన్, తయారీ ఖర్చులు, రాళ్ల వినియోగాన్ని బట్టి వేర్వేరుగా ఉండొచ్చు.
కొనుగోలు సమయంలో అప్రమత్తత అవసరం
బంగారం ధరలు భారీ స్థాయిలో ఉన్న నేపథ్యంలో ఆభరణాలు కొనుగోలు చేసేటప్పుడు వినియోగదారులు కొన్ని విషయాల్లో జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలి. ముందుగా బంగారం స్వచ్ఛత, బరువు, గ్రాము ధర వంటి వివరాలను పరిశీలించాలి. బిల్లులో ఈ వివరాలు సరిగ్గా నమోదయ్యాయా లేదా చూసుకోవాలి. అలాగే మేకింగ్ ఛార్జీలు, పన్నులు, రత్నాలు లేదా ఇతర విలువైన రాళ్ల ఖర్చులను విడిగా తెలుసుకోవడం మంచిది. ఆభరణానికి సంబంధించిన హాల్మార్క్, స్వచ్ఛతకు సంబంధించిన గుర్తులు, బిల్లులో పేర్కొన్న వివరాలను సరిచూసిన తర్వాతే కొనుగోలు చేయాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. మార్కెట్ ధరలను ముందుగా తెలుసుకుని, వివిధ ఆభరణాల దుకాణాల్లో లభించే ధరలు, తయారీ ఛార్జీలను పోల్చి నిర్ణయం తీసుకోవడం వినియోగదారులకు ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది.
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