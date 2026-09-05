బంగారం ధరలకు మళ్లీ రెక్కలు- సెప్టెంబర్ 5న 10 గ్రాముల ధర ఎంతంటే?
అంతర్జాతీయ మార్కెట్ల ప్రభావంతో ధరల్లో హెచ్చుతగ్గులు- ఆభరణాలు కొనుగోలు చేసేటప్పుడు బిల్లు, ఛార్జీలు పరిశీలించాలని నిపుణుల సూచన
Published : September 5, 2026 at 12:14 PM IST
Gold Rate Today : గత కొన్ని రోజులుగా హెచ్చుతగ్గులకు లోనవుతున్న బంగారం ధరలు మరోసారి పెరిగాయి. శనివారం దేశీయ మార్కెట్లో పసిడి ధరలు పైకి కదిలాయి. హైదరాబాద్లో 24 క్యారెట్ల స్వచ్ఛమైన బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ.1,60,800కు చేరింది. 'క్యాప్స్ గోల్డ్' వెబ్సైట్ ప్రకారం, శుక్రవారం ఇదే 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,59,800గా ఉంది. తాజాగా రూ.1,000 పెరిగింది. విశాఖపట్నం, విజయవాడ, నెల్లూరు, ప్రొద్దుటూరు తదితర నగరాల్లోనూ దాదాపు ఇదే ధరలు కొనసాగుతున్నాయి.
22 క్యారెట్ల బంగారం ఎంతంటే?
ఆభరణాల తయారీలో సాధారణంగా ఎక్కువగా ఉపయోగించే 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర కూడా పెరిగింది. శనివారం 10 గ్రాముల 22 క్యారెట్ల పసిడి ధర రూ.1,43,600గా ఉంది. 22 క్యారెట్ల బంగారంలో కొంతమేర ఇతర లోహాలను కలుపుతారు. దీంతో ఇది 24 క్యారెట్ల బంగారం కంటే కొంత గట్టిగా ఉంటుంది. ఆభరణాల తయారీకి అనుకూలంగా ఉండటంతో ఎక్కువ మంది 22 క్యారెట్ల బంగారాన్నే కొనుగోలు చేస్తుంటారు. 24 క్యారెట్ల బంగారాన్ని అత్యంత స్వచ్ఛమైనదిగా పరిగణిస్తారు. అయితే ఇది చాలా మృదువుగా ఉంటుంది. అందువల్ల నేరుగా ఆభరణాల తయారీకి 24 క్యారెట్ల బంగారం అంతగా అనుకూలంగా ఉండదు. పెట్టుబడులు, బంగారు కడ్డీలు, నాణేల వంటి వాటి కోసం 24 క్యారెట్ల పసిడికి డిమాండ్ ఉంటుంది.
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లోనూ ప్రభావం
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో బంగారం ధరల కదలికలు దేశీయ మార్కెట్పై ప్రభావం చూపుతాయి. ప్రస్తుతం స్పాట్ గోల్డ్ ధర ఔన్సుకు 4,431 డాలర్ల వద్ద ట్రేడవుతోంది. ప్రపంచ ఆర్థిక పరిస్థితులు, వివిధ దేశాల కరెన్సీల మారకం రేట్లు, మార్కెట్లలో అనిశ్చితి వంటి అంశాలు పసిడి ధరలను ప్రభావితం చేస్తుంటాయి. పెట్టుబడిదారులు అనిశ్చిత పరిస్థితుల్లో సురక్షిత పెట్టుబడిగా బంగారం వైపు మొగ్గు చూపడం కూడా ధరల పెరుగుదలకు కారణమవుతుంది.
వెండి ధర కూడా పైపైకి
బంగారంతో పాటు వెండి ధర కూడా గణనీయంగా పెరిగింది. శుక్రవారం కిలో వెండి ధర రూ.2,42,200గా ఉండగా, శనివారం నాటికి రూ.2,55,000కు చేరింది. అంటే ఒక్కరోజులోనే రూ.12,800 పెరిగింది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో వెండి ధర ఔన్సుకు 66 డాలర్ల వద్ద ఉంది. బంగారంతో పోలిస్తే వెండికి మరో ప్రత్యేకత ఉంది. దీనికి పారిశ్రామిక రంగంలో భారీగా డిమాండ్ ఉంటుంది. ఎలక్ట్రానిక్స్, సౌర విద్యుత్ పరికరాలు, వివిధ పారిశ్రామిక ఉత్పత్తుల తయారీలో వెండిని విస్తృతంగా ఉపయోగిస్తారు. దీంతో పరిశ్రమల నుంచి వచ్చే డిమాండ్లో మార్పులు వెండి ధరలపై నేరుగా ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉంటుంది.