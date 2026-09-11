గుడ్న్యూస్- తగ్గిన బంగారం, వెండి ధరలు- సెప్టెంబర్ 11న తెలుగు రాష్ట్రాల్లో తులం ఎంతంటే?
అంతర్జాతీయ మార్కెట్ల ప్రభావంతో ధరల్లో హెచ్చుతగ్గులు- ఆభరణాలు కొనుగోలు చేసేటప్పుడు బిల్లు, ఛార్జీలు పరిశీలించాలని నిపుణుల సూచన
Published : September 11, 2026 at 10:11 AM IST
Gold Rate Today : గత కొన్ని రోజులుగా హెచ్చుతగ్గులకు లోనవుతున్న దేశీయ బులియన్ మార్కెట్లో బంగారం ధరలు తగ్గాయి. వెండి ధర కూడా భారీగా తగ్గింది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్ పరిణామాలు, ఆర్థిక అనిశ్చితి, కరెన్సీ మారకం రేట్లలో మార్పులు వంటి అంశాలు బంగారం ధరలను ప్రభావితం చేస్తున్నాయి. 'క్యాప్స్ గోల్డ్' వెబ్సైట్ ప్రకారం, శుక్రవారం హైదరాబాద్ మార్కెట్లో 24 క్యారెట్ల స్వచ్ఛమైన బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ.1,56,500గా నమోదైంది. అంతకుముందు ట్రేడింగ్ సెషన్లో ఇదే పరిమాణం ధర రూ. 1,58,770గా ఉండగా, ఇప్పుడు రూ. 2,270 తగ్గింది. విశాఖపట్నం, విజయవాడ, నెల్లూరు, ప్రొద్దుటూరు వంటి నగరాల్లో కూడా ధరలు దాదాపు ఇదే స్థాయిలో ఉన్నాయి. ఆభరణాల తయారీలో సాధారణంగా ఉపయోగించే 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర శుక్రవారం 10 గ్రాములకు రూ. 1,42,560గా ఉంది. ప్రస్తుతం అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో స్పాట్ గోల్డ్ ధర ఔన్సుకు 4,328 డాలర్ల వద్ద ట్రేడవుతోంది.
వెండి ధరల్లో పెరుగుదల
బంగారంతో పాటు వెండి ధర భారీగా తగ్గింది. శుక్రవారం వెండి ధర కిలోగ్రాముకు రూ. 2,34,700గా ఉంది. గురువారం నాటి ధర రూ. 2,45,280తో పోలిస్తే ఇది రూ.10,580 పెరిగింది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో వెండి ఔన్సుకు సుమారు 63 డాలర్ల వద్ద ట్రేడవుతోంది. బంగారంలా కాకుండా, వెండికి పారిశ్రామిక రంగంతో బలమైన సంబంధం ఉంది. ఎలక్ట్రానిక్స్, సౌరశక్తి పరికరాలు, వివిధ పారిశ్రామిక ఉత్పత్తుల్లో దీనిని విస్తృతంగా ఉపయోగిస్తారు. అందువల్ల, పారిశ్రామిక డిమాండ్లో వచ్చే మార్పులు వెండి ధరలపై ప్రత్యక్ష ప్రభావాన్ని చూపే అవకాశం ఉంది.
బంగారం ధరను ఎలా నిర్ణయిస్తారు?
దేశీయ మార్కెట్లో బంగారం ధరలను నిర్ణయించడంలో అనేక అంశాలు కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి. వీటిలో అంతర్జాతీయ మార్కెట్ రేట్లు, దేశీయ మార్కెట్ పరిస్థితులు, బంగారం స్వచ్ఛత, బరువు, పన్నులు, స్థానిక సరఫరా- డిమాండ్ పరిస్థితులు ఉంటాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో వచ్చే మార్పులకు అనుగుణంగా దేశీయ ధరలు మారుతుంటాయి. దేశం బంగారం దిగుమతులపై ఎక్కువగా ఆధారపడి ఉన్నందున, డాలర్ మారకం రేటు కూడా దేశీయ ధరలను ప్రభావితం చేస్తుంది.
బంగారు వ్యాపారుల సంఘాలు, స్థానిక మార్కెట్ పోకడలు కూడా ధరల నిర్ణయంలో భాగం వహిస్తాయి. అందుకే ఒకే రోజున వేర్వేరు నగరాల్లో బంగారం ధరల్లో స్వల్ప వ్యత్యాసాలు కనిపించవచ్చు. ముఖ్యంగా, ఆభరణాల తుది ధరను నిర్ణయించడానికి బంగారం ధర మాత్రమే ఏకైక ఆధారం కాదు. తయారీ ఖర్చులు, పన్నులు, డిజైన్, ఉపయోగించిన వజ్రాలు లేదా ఇతర విలువైన రాళ్ల ఖర్చును కూడా పరిగణనలోకి తీసుకుంటారు. తత్ఫలితంగా, ఒకే బరువు ఉన్న రెండు ఆభరణాల ధరలు వాటి డిజైన్, తయారీ ఖర్చులు ఉపయోగించిన రత్నాల ఆధారంగా భిన్నంగా ఉండవచ్చు.
కొనుగోలు చేసేటప్పుడు జాగ్రత్త అవసరం
బంగారం అధిక ధర కారణంగా, వినియోగదారులు ఆభరణాలు కొనుగోలు చేసేటప్పుడు తగిన జాగ్రత్త వహించాలి. స్వచ్ఛత, బరువు, గ్రాముకు ధర వంటి వివరాలను ముందుగా సరిచూసుకోవాలి. ఈ వివరాలన్నీ బిల్లుపై కచ్చితంగా నమోదయ్యాయని నిర్ధరించుకోవడం కూడా చాలా అవసరం. తయారీ ఖర్చులు, పన్నులు, రత్నాల ఖర్చుల వివరాలను పొందడం మంచిది. కొనుగోలు చేసే ముందు బిల్లుపై ఉన్న హాల్మార్క్ స్వచ్ఛత గుర్తుల వివరాలను సరిచూసుకోవాలని నిపుణులు వినియోగదారులకు సలహా ఇస్తున్నారు. నిర్ణయం తీసుకునే ముందు వినియోగదారులు మార్కెట్ ధరలను తనిఖీ చేయడం, వివిధ ఆభరణాల దుకాణాల్లో ధరలు, తయారీ ఛార్జీలను పోల్చి చూసుకోవడం కూడా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది.
పెరిగిన బంగారం, వెండి ధరలు- సెప్టెంబర్ 10న తెలుగు రాష్ట్రాల్లో రేట్లు ఎలా ఉన్నాయంటే?
మారిన 'పీఎఫ్ అడ్వాన్స్ విత్డ్రా' రూల్స్ - ఏ అవసరాలకు ఎన్నిసార్లు డబ్బు తీసుకోవచ్చంటే?