బంగారం, వెండి ధరలు- ఏపీ, తెలంగాణలో ఈరోజు ఎంతంటే?
వరుస పెరుగుదలకు తర్వాత తగ్గిన బంగారం ధరలు- కిలో వెండి ధరలోనూ తగ్గుదల- అంతర్జాతీయ మార్కెట్ ప్రభావమే ప్రధాన కారణం
Published : May 25, 2026 at 9:28 AM IST
Gold and Silver Rates Today : గత కొన్ని రోజులుగా వరుసగా పెరుగుతూ వచ్చిన బంగారం ధరలకు సోమవారం కొంత బ్రేక్ పడింది. ఇటీవల అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో నెలకొన్న అనిశ్చిత పరిస్థితుల కారణంగా భారీగా పెరిగిన పసిడి ధరలు ప్రస్తుతం తగ్గుముఖం పట్టాయి. దీంతో బంగారం కొనుగోలు చేయాలని ఎదురు చూస్తున్న వారికి కొంత ఊరట లభించింది. వెండి ధరలు కూడా స్వల్పంగా తగ్గాయి.
క్యాప్స్ గోల్డ్ వెబ్సైట్ వివరాల ప్రకారం, సోమవారం ఉదయం 9 గంటల సమయానికి హైదరాబాద్, విజయవాడ, విశాఖపట్నం, ప్రొద్దుటూరులో 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,59,145గా నమోదైంది. శనివారం ఇదే ధర రూ.1,63,079గా ఉండగా, రెండు రోజుల వ్యవధిలోనే మూడు వేల రూపాయలకుపైగా తగ్గింది. దీంతో ఇటీవల కొనుగోలు వాయిదా వేసుకున్న వారు మళ్లీ మార్కెట్ వైపు చూస్తున్నారు.
ఇక వెండి ధరల్లో కూడా స్వల్ప మార్పు కనిపించింది. కిలో వెండి ధర సోమవారం నాటికి రూ.2,75,571గా నమోదైంది. శనివారం కిలో వెండి రూ.2,73,500 వద్ద ఉండగా ప్రస్తుతం స్వల్పంగా తగ్గుదల కనిపించింది. మార్కెట్ పరిస్థితులను బట్టి వెండి ధరల్లో కూడా హెచ్చుతగ్గులు కొనసాగుతున్నాయని వ్యాపారులు చెబుతున్నారు.
అంతర్జాతీయ బులియన్ మార్కెట్లో కూడా ధరల్లో మార్పులు చోటుచేసుకున్నాయి. నేటి స్పాట్ గోల్డ్ ధర ఔన్సుకు 4,558.35 డాలర్లుగా నమోదైంది. మరోవైపు స్పాట్ సిల్వర్ ధర ఔన్సుకు 77.59 డాలర్లుగా ఉంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా నెలకొన్న భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు, అంతర్జాతీయ ఆర్థిక పరిస్థితులు, డాలర్ మారకపు విలువల మార్పులు బంగారం ధరలపై ప్రభావం చూపుతున్నాయి.
ప్రస్తుతం ప్రపంచ దేశాల మధ్య కొనసాగుతున్న రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు, యుద్ధ వాతావరణం, ఆర్థిక మందగమనం వంటి అంశాల ప్రభావంతో పెట్టుబడిదారులు సురక్షిత పెట్టుబడుల వైపు మొగ్గుచూపుతున్నారు. దీంతో బంగారంపై డిమాండ్ పెరిగి ధరల్లో భారీ మార్పులు కనిపిస్తున్నాయి. అయితే కొన్ని రోజులుగా అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో కొంత స్థిరత్వం కనిపించడంతో పసిడి ధరలు తగ్గుముఖం పట్టినట్లు విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు.
బంగారం స్వచ్ఛతను క్యారట్ల ఆధారంగా కొలుస్తారు. క్యారట్ల సంఖ్య పెరిగే కొద్దీ బంగారం నాణ్యత కూడా పెరుగుతుంది. 24 క్యారెట్ల బంగారం అంటే దాదాపు 99.9 శాతం స్వచ్ఛమైన బంగారం అని అర్థం. ఈ బంగారం ప్రధానంగా కాయిన్లు, బార్లు, బిస్కెట్ల రూపంలో లభిస్తుంది. ఆభరణాల తయారీలో ఎక్కువగా 22 క్యారెట్ల బంగారాన్ని ఉపయోగిస్తారు. దీనిని 916 గోల్డ్ అని కూడా పిలుస్తారు. ఇందులో బంగారంతో పాటు ఇతర లోహాలను కలిపి నగలు తయారు చేస్తారు.
నగల ధర నిర్ణయంలో పలు అంశాలు ప్రభావం చూపుతాయి. బంగారం ప్రస్తుత మార్కెట్ ధరతో పాటు తయారీ ఛార్జీలు, తరుగు, జీఎస్టీ వంటి అంశాలు కలిపి తుది ధర నిర్ణయిస్తారు. కొన్ని దుకాణాలు ప్రారంభంలో తక్కువ ధర చూపించినా, బిల్లు వేయించే సమయంలో పన్నులు, ఇతర ఛార్జీలు జోడించడంతో ధర పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది. అందుకే కొనుగోలు చేసే ముందు పూర్తి వివరాలు తెలుసుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
ముఖ్యంగా బంగారం కొనుగోలు సమయంలో తప్పనిసరిగా బిల్లు తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. కొంతమంది వ్యాపారులు బిల్లు లేకుండా కొంటే జీఎస్టీ అవసరం ఉండదని చెప్పినా, అది భవిష్యత్తులో ఇబ్బందులకు దారితీసే అవకాశం ఉందని హెచ్చరిస్తున్నారు. బిల్లు లేకపోతే బంగారం నాణ్యతపై సమస్యలు వచ్చినా, మరమ్మతులు అవసరమైనా వినియోగదారులకు రక్షణ ఉండదు. కాబట్టి హాల్మార్క్ ఉన్న ఆభరణాలు మాత్రమే కొనుగోలు చేయాలని, అధికారిక బిల్లు తీసుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
మన దేశంలో బంగారం అవసరాల్లో ఎక్కువ భాగం దిగుమతుల ద్వారానే నెరవేరుతోంది. దీంతో అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ధరలు పెరిగినా, తగ్గినా దేశీయ మార్కెట్పై నేరుగా ప్రభావం పడుతుంది. ముఖ్యంగా డాలర్తో రూపాయి మారకపు విలువ కూడా బంగారం ధరల మార్పులో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. డాలర్ బలపడితే దిగుమతి ఖర్చు పెరిగి దేశీయంగా బంగారం ధరలు పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది. మరోవైపు పండుగలు, వివాహాల సీజన్ సమీపిస్తున్న నేపథ్యంలో బంగారం కొనుగోళ్లపై ప్రజల్లో ఆసక్తి కొనసాగుతోంది. ధరలు తగ్గుతున్న వేళ చాలా మంది కొనుగోలుకు ముందుకు వచ్చే అవకాశముందని వ్యాపారులు అంచనా వేస్తున్నారు. అయితే బంగారం, వెండి ధరలు ప్రతిరోజూ మారుతూ ఉండటంతో కొనుగోలు ముందు తాజా ధరలను ఒకసారి పరిశీలించడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు.