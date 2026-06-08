బంగారం కొనాలనుకుంటున్నారా? తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే?
సోమవారం బంగారం, వెండి ధరలు వివరాలు మీకోసం
Published : June 8, 2026 at 9:49 AM IST
Gold Rate Today : దేశీయ బులియన్ మార్కెట్లో బంగారం ధరలు స్వల్ప మార్పులతో స్థిరంగా కొనసాగుతుండగా, వెండి ధరలు మాత్రం తగ్గాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్ ధోరణులు, పారిశ్రామిక డిమాండ్, పెట్టుబడిదారుల కొనుగోలు నిర్ణయాలు విలువైన లోహాల ధరలపై ప్రభావం చూపుతున్నాయి.
క్యాప్స్ గోల్డ్ వెబ్సైట్ ప్రకారం హైదరాబాద్లో 24 క్యారెట్ల స్వచ్ఛమైన 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,55,610గా నమోదైంది. విజయవాడ, విశాఖపట్నం, ప్రొద్దుటూరు మార్కెట్లలో 10 గ్రాముల 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,55,980 వద్ద కొనసాగుతోంది. గత ట్రేడింగ్ సెషన్తో పోలిస్తే బంగారం ధరలో పెద్దగా మార్పు కనిపించకపోవడంతో మార్కెట్ స్థిరత్వం కొనసాగుతున్నట్లు విశ్లేషకులు పేర్కొంటున్నారు. బంగారం ధరలు స్థిరంగా ఉన్నప్పటికీ వెండి ధరలు మాత్రం క్షీణించాయి. ఇక 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర హైదరాబాద్లో రూ.1,39,990గా ఉంది. చెన్నైలో రూ.1,41,990 కాగా, ముంబయిలో రూ.1,39,990ల వద్ద, దిల్లీలో రూ.1,40,140ల వద్ద కొనసాగుతోంది.
వెండి ధరలు ఇలా!
హైదరాబాద్, విజయవాడ, విశాఖపట్నం, ప్రొద్దుటూరు మార్కెట్లలో ప్రస్తుతం కిలో వెండి ధర రూ.2,51,300గా నమోదైంది. పరిశ్రమల అవసరాలు, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న డిమాండ్, పెట్టుబడిదారుల వ్యూహాల్లో మార్పులు వెండి ధరలను ప్రభావితం చేస్తున్నాయని మార్కెట్ నిపుణులు చెబుతున్నారు.
బంగారం కొనుగోలు సమయంలో స్వచ్ఛతకు ప్రాధాన్యం
ధరలతో పాటు బంగారం నాణ్యతను కూడా పరిశీలించడం అత్యంత ముఖ్యమని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. బంగారం స్వచ్ఛతను క్యారెట్ల ఆధారంగా నిర్ణయిస్తారు. 24 క్యారెట్ల బంగారం దాదాపు 99.9 శాతం స్వచ్ఛత కలిగి ఉండి అత్యంత శుద్ధమైనదిగా పరిగణించబడుతుంది. అయితే ఇది చాలా మెత్తగా ఉండటంతో ఆభరణాల తయారీలో సాధారణంగా వినియోగించరు. బంగారు నాణేలు, బార్లు, బిస్కెట్లు వంటి పెట్టుబడి ఉత్పత్తుల తయారీలో దీనికి అధిక ప్రాధాన్యం ఉంటుంది.
మరోవైపు 22 క్యారెట్ల బంగారంలో స్వల్ప పరిమాణంలో వెండి, రాగి వంటి ఇతర లోహాలను కలపడం వల్ల అది మరింత బలంగా మారుతుంది. అందువల్ల నగల తయారీలో ప్రధానంగా 22 క్యారెట్ల బంగారాన్నే ఉపయోగిస్తారు. భారత మార్కెట్లో విక్రయించే ఎక్కువ శాతం బంగారు ఆభరణాలు ఈ ప్రమాణంలోనే అందుబాటులో ఉంటాయి.
916 హాల్మార్క్ తప్పనిసరిగా పరిశీలించాలి
బంగారం కొనుగోలు చేసే సమయంలో హాల్మార్క్ గుర్తును తప్పనిసరిగా పరిశీలించాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా 916 హాల్మార్క్ ఉన్న బంగారం 22 క్యారెట్ల నాణ్యతకు సూచికగా పరిగణించబడుతుంది. హాల్మార్కింగ్ ద్వారా బంగారం స్వచ్ఛతకు అధికారిక ధ్రువీకరణ లభిస్తుంది. దీంతో వినియోగదారులు నాణ్యమైన బంగారాన్ని కొనుగోలు చేసే అవకాశం ఉంటుంది.
ప్రకటించిన ధరే తుది ధర కాదు
బంగారం ధరలు చూసి వెంటనే కొనుగోలు నిర్ణయం తీసుకోవద్దని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. మార్కెట్లో ప్రకటించే ధరలు సాధారణంగా గ్రాము లేదా 10 గ్రాముల ప్రాథమిక ధరలు మాత్రమే. వీటికి అదనంగా జీఎస్టీ, మేకింగ్ ఛార్జీలు, హాల్మార్కింగ్ ఫీజులు, ఇతర పన్నులు కూడా జత అవుతాయి. దీంతో తుది బిల్లులో చెల్లించాల్సిన మొత్తం గణనీయంగా పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది.
అంతేకాకుండా ప్రతి దుకాణంలో మేకింగ్ ఛార్జీలు, తరుగు రేట్లు భిన్నంగా ఉండొచ్చు. అందువల్ల కేవలం గ్రాము ధరను మాత్రమే పరిగణనలోకి తీసుకోవడం కంటే, బిల్లులోని అన్ని ఖర్చులను పరిశీలించి కొనుగోలు నిర్ణయం తీసుకోవడం ఉత్తమమని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. నాణ్యత ధ్రువీకరణ ఉన్న ఆభరణాలను ఎంచుకోవడం ద్వారా వినియోగదారులు భవిష్యత్తులో నష్టాలను నివారించవచ్చని చెబుతున్నారు.
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