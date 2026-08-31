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భారీగా తగ్గిన బంగారం, వెండి ధరలు- ఆగస్టు 31న తెలుగు రాష్ట్రాల్లో రేట్లు ఎంతంటే?

భారీగా తగ్గిన బంగారం ధరలు- ఆభరణాలు కొనుగోలు చేసేటప్పుడు మేకింగ్ ఛార్జీలపై జాగ్రత్త- బంగారం కొనుగోలుకు బిల్లు తప్పనిసరి

Gold Rate Today
ప్రతీకాత్మక చిత్రం (GETTY IMAGES)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 31, 2026 at 9:26 AM IST

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Gold Rate Today : పసిడి ప్రియులకు భారీ ఊరట లభించింది. కొద్దిరోజులుగా వరుసగా పెరుగుతూ వచ్చిన బంగారం, వెండి ధరలు ఇప్పుడు మళ్లీ తగ్గుముఖం పడుతున్నారు. గత మూడు, నాలుగు రోజులుగా ధరల్లో క్షీణత కొనసాగుతుండగా సోమవారం దేశీయ బులియన్ మార్కెట్లో పసిడి, వెండి రేట్లు భారీగా పడిపోయాయి. ముఖ్యంగా 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర మూడు రోజుల్లోనే సుమారు రూ.6 వేలకుపైగా తగ్గడం గమనార్హం. దీంతో బంగారం కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారికి ఇది కొంత ఊరటనిచ్చే పరిణామంగా మారింది.

క్యాప్స్ గోల్డ్ వెబ్‌సైట్ వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం, హైదరాబాద్‌లో శనివారం 10 గ్రాముల 24 క్యారెట్ల స్వచ్ఛమైన బంగారం ధర రూ.1,61,410గా ఉంది. అయితే సోమవారం నాటికి ఈ ధర సుమారు రూ.6,860 తగ్గి రూ.1,54,550కు చేరింది. విశాఖపట్నం, విజయవాడ, నెల్లూరు, ప్రొద్దుటూరు వంటి నగరాల్లోనూ ఇదే ధరలు కొనసాగుతున్నాయి.

ఇక 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర విషయానికి వస్తే, 10 గ్రాములకు రూ.1,45,050గా ఉంది. సాధారణంగా ఆభరణాల తయారీకి 22 క్యారెట్ల బంగారాన్నే ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తారు. 24 క్యారెట్ల బంగారం అత్యంత స్వచ్ఛమైనదిగా పరిగణించినప్పటికీ.. అది చాలా మృదువుగా ఉండటంతో ఆభరణాల తయారీకి అనువుగా ఉండదు. అందుకే ఇతర లోహాలను కలిపి 22 లేదా 18 క్యారెట్ల బంగారంతో ఆభరణాలను తయారు చేస్తారు.

వెండి ధర కూడా
బంగారంతో పాటు వెండి ధర కూడా భారీగా తగ్గింది. శనివారం కిలో వెండి ధర రూ.2,44,050గా ఉండగా, సోమవారం నాటికి రూ.10,600 తగ్గి రూ.2,33,450కు చేరింది. అంటే కేవలం కొన్ని రోజుల్లోనే కిలో వెండి ధర రూ.10 వేలకుపైగా తగ్గిందన్నమాట. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లోనూ పసిడి, వెండి ధరలు ప్రస్తుతం కీలక స్థాయిల్లో ట్రేడవుతున్నాయి. స్పాట్ గోల్డ్ ధర ఔన్స్‌కు 4,421 డాలర్ల వద్ద కొనసాగుతోంది. స్పాట్ సిల్వర్ ధర ఔన్స్‌కు 66 డాలర్ల వద్ద ఉంది.

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