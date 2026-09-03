భారీగా పెరిగిన బంగారం, వెండి ధరలు- సెప్టెంబర్ 3న తెలుగు రాష్ట్రాల్లో రేట్లు ఎలా ఉన్నాయంటే?
నగలు కొనేముందు మేకింగ్ ఛార్జీలు, పన్నులు తప్పక తెలుసుకోవాలని నిపుణుల సూచన
Published : September 3, 2026 at 9:55 AM IST
Gold Rate Today : దేశీయ మార్కెట్లో బంగారం, వెండి ధరలు భారీగా పెరిగాయి. అంతర్జాతీయ ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో కొద్దిరోజులుగా పసిడి ధరలు హెచ్చుతగ్గులకు లోనవుతున్న నేపథ్యంలో తాజాగా 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర భారీగా పెరిగింది. క్యాప్స్ గోల్డ్ వెబ్సైట్ వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం, బుధవారం 10 గ్రాముల 24 క్యారెట్ల స్వచ్ఛమైన బంగారం ధర రూ.1,55,160గా ఉంది. అయితే గురువారం నాటికి రూ.3,550 పెరిగి రూ.1,58,710కు చేరింది. హైదరాబాద్తోపాటు విశాఖపట్నం, విజయవాడ, నెల్లూరు, ప్రొద్దుటూరు వంటి నగరాల్లోనూ ఇదే ధరలు కొనసాగుతున్నాయి.
22 క్యారెట్ల బంగారం ధర ఎంతంటే?
22 క్యారెట్ల బంగారం ధర కూడా ప్రస్తుతం భారీ స్థాయిలోనే కొనసాగుతోంది. 10 గ్రాముల 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ..1,39,340గా ఉంది. సాధారణంగా, ఆభరణాల తయారీకి 22 క్యారెట్ల బంగారాన్ని ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తారు. 24 క్యారెట్ల బంగారం అత్యంత స్వచ్ఛమైన రూపంగా పరిగణించినప్పటికీ, అది చాలా మృదువుగా ఉండటం వల్ల నేరుగా ఆభరణాలను తయారు చేయడానికి అనుకూలంగా ఉండదు.అందువల్ల, తయారీ ప్రక్రియలో బంగారానికి ఇతర లోహాలను కలిపి దాని కాఠిన్యాన్ని పెంచుతారు, తద్వారా వివిధ రకాల ఆభరణాలను రూపొందించడం సాధ్యమవుతుంది. సాధారణంగా ఆభరణాల తయారీలో 22 క్యారెట్ల లేదా 18 క్యారెట్ల బంగారాన్ని ఉపయోగిస్తారు. కాబట్టి, ఆభరణాలను కొనుగోలు చేసేటప్పుడు, కొనుగోలుదారులు కేవలం బంగారం ధరనే కాకుండా, దాని క్యారెట్ విలువ, స్వచ్ఛత స్థాయిని కూడా పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి.
వెండి ధర ఎంతంటే?
బంగారం ధరతో పాటు వెండి ధర కూడా పెరిగింది. బుధవారం కిలో వెండి ధర రూ. 2,34,355గా ఉండగా, గురువారం నాటికి రూ. 6,161 పెరిగి రూ. 2,40,516కి చేరింది. కాబట్టి, వెండిని కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారు ప్రస్తుత మార్కెట్ ధరలను గమనిస్తూ ఉండాలి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో కూడా బంగారం, వెండి ధరలు గణనీయమైన స్థాయిలో ఉన్నాయి. స్పాట్ గోల్డ్ ఔన్సు ధర 4,431 డాలర్ల వద్ద, అలాగే స్పాట్ సిల్వర్ ఔన్సు ధర 66 డాలర్ల వద్ద ట్రేడ్ అవుతున్నాయి.
బంగారు ఆభరణాలను కొనుగోలు చేసే ముందు వినియోగదారులు కొన్ని అంశాలను దృష్టిలో ఉంచుకోవాలి. మార్కెట్లో ప్రకటించే బంగారం ధర తుది ధర కాదు. బిల్లులో తయారీ ఖర్చులు, పన్నులు, రత్నాలు లేదా విలువైన రాళ్ల ధర వంటి అదనపు ఖర్చులు కూడా ఉంటాయి. ముఖ్యంగా, ఆభరణం డిజైన్, తయారీ విధానం, నైపుణ్యం ఆధారంగా తయారీ ఖర్చులు మారుతూ ఉంటాయి. సాధారణంగా, తయారీ ఖర్చులు బంగారం విలువలో 8శాతం నుంచి 35శాతం వరకు ఉండవచ్చు. కాబట్టి, ఆభరణాలను కొనుగోలు చేసే ముందు, ఖర్చుల వివరాలను అంటే బంగారం ధర, తయారీ ఖర్చులు, పన్నులు, రత్నాలు లేదా ఇతర అలంకరణలకు అయ్యే ఖర్చు స్పష్టంగా తెలుసుకోవాలి.
బిల్లు తప్పనిసరి
బంగారం కొనుగోలు చేసేటప్పుడు ఎల్లప్పుడూ బిల్లు తీసుకోవాలని నిపుణులు వినియోగదారులకు సూచిస్తున్నారు. బంగారం బరువు, స్వచ్ఛత, ధర, తయారీ ఖర్చులు, పన్నుల వంటి వివరాలు బిల్లులో స్పష్టంగా ఉన్నాయో లేదో సరిచూసుకోవాలి. కొనుగోలు తర్వాత భవిష్యత్తు అవసరాలకు ఈ బిల్లు ఉపయోగపడుతుంది. అలాగే, ఆభరణాలపై హాల్మార్క్, స్వచ్ఛత గుర్తులు ఉన్నాయో లేదో తనిఖీ చేయడం కూడా మంచిది. ముఖ్యంగా భారీ మొత్తంలో బంగారం కొనుగోలు చేసేవారు, ఆభరణం నాణ్యత, స్వచ్ఛత, బరువుకు సంబంధించిన వివరాలను జాగ్రత్తగా పరిశీలించాలి.
హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ ఉన్నా, పర్సనల్ లోన్! - పలు ప్రయోజనాల ఉన్నాయంటున్న నిపుణులు!
LIC నుంచి 2 కొత్త పాలసీలు లాంచ్ - ఒకే ప్లాన్తో అటు పొదుపు, ఇటు బీమా రక్షణ!