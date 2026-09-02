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పెరిగిన బంగారం ధరలు- సెప్టెంబర్​ 2న తెలుగు రాష్ట్రాల్లో రేటు ఎంతంటే?

తెలుగు రాష్ట్రాల్లో బంగారం, వెండి ధరలు- ఆభరణాలు కొనుగోలు సమయంలో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు- నిపుణుల సూచనలు

Gold Rate Today
ప్రతీకాత్మక చిత్రం (Getty Images)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 2, 2026 at 9:48 AM IST

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Gold Rate Today : కొద్దిరోజులుగా హెచ్చుతగ్గులకు లోనవుతున్న పసిడి ధరలు బుధవారం స్వల్పంగా పెరిగాయి. క్యాప్స్ గోల్డ్ వెబ్‌సైట్ వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం, మంగళవారం హైదరాబాద్​లో 10 గ్రాముల 24 క్యారెట్ల స్వచ్ఛమైన బంగారం ధర రూ.1,54,250గా ఉంది. అయితే బుధవారం నాటికి రూ.910 పెరిగి రూ.1,55,160కు చేరింది. ఇవే ధరలు విశాఖపట్నం, విజయవాడ, నెల్లూరు, ప్రొద్దుటూరు వంటి నగరాల్లోనూ కొనసాగుతున్నాయి.

22 క్యారెట్ల బంగారం ధర
ఇక, 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర కూడా ప్రస్తుతం భారీ స్థాయిలోనే కొనసాగుతోంది. 22 క్యారెట్ల బంగారంలో 10 గ్రాముల ధర రూ.1,41,240గా ఉంది. సాధారణంగా బంగారు ఆభరణాల తయారీకి 22 క్యారెట్ల బంగారాన్నే ఎక్కువగా వినియోగిస్తారు. 24 క్యారెట్ల బంగారం అత్యంత స్వచ్ఛమైనదిగా పరిగణించినప్పటికీ అది చాలా మృదువుగా ఉండటం వల్ల నేరుగా ఆభరణాలు తయారు చేయడానికి అంతగా అనుకూలంగా ఉండదు.

వెండి ధర ఎంత?
మరోవైపు, కొనుగోలు దారులకు వెండి ధరలు స్పల్ప ఊరటనిచ్చాయి. మంగళవారం కిలో వెండి ధర రూ.2,34,890గా ఉండగా బుధవారం నాటికి రూ.535 తగ్గి రూ.2,34,355కు చేరింది.

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GOLD RATE TODAY
GOLD RATE TODAY

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