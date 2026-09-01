స్వల్పంగా తగ్గిన గోల్డ్ రేట్- సెప్టెంబర్ 1న బంగారం ధర ఎంతంటే?
హైదరాబాద్లో 10 గ్రాములపై రూ.300 తగ్గిన పసిడి ధర - నగలు కొనేముందు మేకింగ్ ఛార్జీలు, పన్నులు తప్పక తెలుసుకోవాలి
Published : September 1, 2026 at 9:53 AM IST
Gold Rate Today : బంగారం ధరల్లో స్వల్ప మార్పు చోటుచేసుకుంది. కొద్దిరోజులుగా పసిడి ధరలు హెచ్చుతగ్గులకు లోనవుతున్న నేపథ్యంలో తాజాగా హైదరాబాద్ మార్కెట్లో 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర తగ్గింది. క్యాప్స్ గోల్డ్ వెబ్సైట్ వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం, సోమవారం 10 గ్రాముల 24 క్యారెట్ల స్వచ్ఛమైన బంగారం ధర రూ.1,54,550గా ఉంది. అయితే మంగళవారం నాటికి రూ.300 తగ్గి రూ.1,54,250కు చేరింది. విశాఖపట్నం, విజయవాడ, నెల్లూరు, ప్రొద్దుటూరు వంటి నగరాల్లోనూ ఇదే ధరలు కొనసాగుతున్నాయి.
22 క్యారెట్ల బంగారం ధర ఎంతంటే?
22 క్యారెట్ల బంగారం ధర కూడా ప్రస్తుతం భారీ స్థాయిలోనే కొనసాగుతోంది. 10 గ్రాముల 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,44,150గా ఉంది. సాధారణంగా బంగారు ఆభరణాల తయారీకి 22 క్యారెట్ల బంగారాన్నే ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తారు. 24 క్యారెట్ల బంగారం అత్యంత స్వచ్ఛమైనదిగా పరిగణించినప్పటికీ అది చాలా మృదువుగా ఉంటుంది. దీంతో నేరుగా ఆభరణాలు తయారు చేయడానికి అంతగా అనుకూలంగా ఉండదు.
అందుకే నగల తయారీ సమయంలో బంగారానికి ఇతర లోహాలను కొంతమేర కలుపుతారు. దీంతో బంగారం గట్టిదనాన్ని పెంచి వివిధ రకాల ఆభరణాలను తయారు చేస్తారు. సాధారణంగా 22 లేదా 18 క్యారెట్ల బంగారాన్ని నగల తయారీలో ఉపయోగిస్తారు. అందువల్ల ఆభరణాలు కొనుగోలు చేసేవారు కేవలం బంగారం ధరను మాత్రమే కాకుండా ఆభరణం ఏ క్యారెట్ల బంగారంతో తయారైంది, దాని స్వచ్ఛత ఎంత అనే విషయాలను కూడా పరిశీలించాలి.
వెండి ధరలో పెరుగుదల
బంగారం ధర తగ్గినప్పటికీ, వెండి ధర మాత్రం పెరిగింది. సోమవారం కిలో వెండి ధర రూ.2,33,450గా ఉండగా, మంగళవారం నాటికి పెరిగి రూ.2,34,890కు చేరింది. అంటే కిలో వెండి ధర రూ.1,440 పెరిగింది. దీంతో వెండి కొనుగోలు చేయాలనుకునేవారు కూడా తాజా మార్కెట్ ధరలను గమనించాల్సిన అవసరం ఉంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లోనూ బంగారం, వెండి ధరలు కీలక స్థాయిల్లో ట్రేడవుతున్నాయి. స్పాట్ గోల్డ్ ధర ఔన్స్కు 4,435 డాలర్ల వద్ద కొనసాగుతోంది. స్పాట్ సిల్వర్ ధర ఔన్స్కు 66 డాలర్ల వద్ద ఉంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో వచ్చే మార్పులు దేశీయంగా బంగారం, వెండి ధరలపై ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉంటుంది.