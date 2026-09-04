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పెరిగిన బంగారం, వెండి ధరలు- సెప్టెంబర్​ 2న తెలుగు రాష్ట్రాల్లో రేట్లు ఎలా ఉన్నాయంటే?

ఆభరణాలు కొనుగోలు చేసేటప్పుడు మేకింగ్ ఛార్జీలపై జాగ్రత్త- బంగారం కొనుగోలుకు బిల్లు తప్పనిసరి

Gold Rate Today
ప్రతీకాత్మక చిత్రం ((Getty Images))
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 4, 2026 at 9:51 AM IST

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Gold Rate Today : గత కొన్ని రోజులుగా హెచ్చుతగ్గులకు లోనవుతున్న బంగారం ధరలు శుక్రవారం కూడా పెరిగాయి. 'క్యాప్స్ గోల్డ్' వెబ్‌సైట్ ప్రకారం, హైదరాబాద్‌లో గురువారం 10 గ్రాముల 24 క్యారెట్ల స్వచ్ఛమైన బంగారం ధర రూ. 1,58,710 ఉండగా, శుక్రవారం నాటికి రూ 1,090 పెరిగి రూ. 1,59,800కి చేరింది. విశాఖపట్నం, విజయవాడ, నెల్లూరు, ప్రొద్దుటూరు వంటి నగరాల్లో కూడా ఇదే ధరలు అమల్లో ఉన్నాయి.

22 క్యారెట్ల బంగారం ధర
22 క్యారెట్ల బంగారం ధర కూడా అధిక స్థాయిలోనే కొనసాగుతోంది. 22 క్యారెట్ల గోల్డ్ ధర రూ. 3000 పెరగడంతో రూ. 1,42,400కు చేరింది. సాధారణంగా, బంగారు ఆభరణాల తయారీకి 22 క్యారెట్ల బంగారాన్నే ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తారు. 24 క్యారెట్ల బంగారం అత్యంత స్వచ్ఛమైనదిగా పరిగణించినప్పటికీ, అది చాలా మృదువుగా ఉండటం వల్ల నేరుగా ఆభరణాలను తయారు చేయడానికి అంతగా అనుకూలంగా ఉండదు. కాగా, అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో 'స్పాట్ గోల్డ్' ధర ఔన్సుకు 4,469 డాలర్ల వద్ద ట్రేడవుతోంది.

వెండి ధర
మరోవైపు, బంగారం ధరతో పాటు వెండి ధర కూడా పెరిగింది. గురువారం కిలో వెండి ధర రూ. 2,40,516గా ఉండగా, శుక్రవారం నాటికి రూ. 1,684 పెరిగి రూ.2,42,200కి చేరింది. వెండి ధర ఔన్సుకు 63డాలర్ల వద్ద ఉంది. అయితే, బంగారంలా కాకుండా వెండికి పారిశ్రామిక రంగంలో గణనీయమైన డిమాండ్ ఉంటుంది. ఎలక్ట్రానిక్స్, సౌర విద్యుత్ పరికరాలు, ఇతర పారిశ్రామిక ఉత్పత్తుల తయారీలో దీనిని ఉపయోగిస్తారు. దీనివల్ల పారిశ్రామిక డిమాండ్‌లో వచ్చే మార్పులు వెండి ధరపై నేరుగా ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉంది.

అయితే, అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో నెలకొన్న అనిశ్చితి, వివిధ దేశాల మధ్య కరెన్సీ మారకం రేట్లలోని హెచ్చుతగ్గులు బంగారం, వెండి ధరలను ప్రభావితం చేస్తున్నాయని నిపుణులు భావిస్తున్నారు. బంగారు ఆభరణాలను కొనుగోలు చేసేటప్పుడు బిల్లు, ఇతర సంబంధిత వివరాలను జాగ్రత్తగా పరిశీలించడం వంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. తయారీ ఛార్జీలు, పన్నులు, ఆభరణాల్లో పొందుపరిచిన రత్నాలు లేదా విలువైన రాళ్ల ఖర్చును సరిచూసుకోవడం చాలా ముఖ్యమని సలహా ఇస్తున్నారు.

బంగారం ధరలు ఎలా నిర్ణయిస్తారు?
దేశీయంగా బంగారం ధరలను నిర్ణయించడంలో బంగారు వ్యాపారుల సంఘాలు కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి. స్థానిక మార్కెట్ పరిస్థితుల ఆధారంగా బంగారు వ్యాపారులు, విక్రేతలు రోజువారీ ధరలను నిర్ణయిస్తారు. ఫలితంగా నగరాల మధ్య ధరల్లో స్వల్ప వ్యత్యాసాలు గమనించవచ్చు, అయినప్పటికీ ఈ తేడాలు సాధారణంగా చాలా తక్కువగా ఉంటాయి. బంగారం స్వచ్ఛత, బరువు, మార్కెట్ ధరలు, తయారీ ఛార్జీలు, పన్నులు వంటి అంశాలను పరిగణనలోకి తీసుకుని ధరలను నిర్ణయిస్తారు. రత్నాలు, వజ్రాలు లేదా ఇతర విలువైన రాళ్లతో పొదిగిన ఆభరణాల విలువను విడిగా లెక్కిస్తారు.

డిజిటల్ గోల్డ్
మీరు ఆన్‌లైన్‌లో కూడా బంగారంలో పెట్టుబడి పెట్టవచ్చు. ఈ పద్ధతిని డిజిటల్ గోల్డ్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ అని పిలుస్తారు. మీరు SIP (సిస్టమాటిక్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ ప్లాన్) లేదా EMI పథకం ద్వారా కేవలం రూ. 500 నుంచి లేదా అంతకంటే ఎక్కువ మొత్తంతో డిజిటల్ గోల్డ్‌ను కొనుగోలు చేయవచ్చు. బంగారం కొనాలనుకునే మహిళలు సురక్షితమైన ప్లాట్‌ఫారమ్‌ల ద్వారా డిజిటల్ గోల్డ్‌లో పెట్టుబడి పెట్టవచ్చు. అదనంగా వర్తించే నిబంధనలకు లోబడి, ఈ పెట్టుబడులపై వచ్చే రాబడులు పన్ను మినహాయింపులకు అర్హత పొందవచ్చు. అయితే, వీటికి సంబంధించిన ఛార్జీలు ఉంటాయి. గమనించవలసిన ఒక కీలకమైన విషయం ఏమిటంటే, డిజిటల్ బంగారం భద్రత మీరు ఎంచుకునే ప్లాట్‌ఫారమ్ విశ్వసనీయతపై ఆధారపడి ఉంటుంది.

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