భారీగా పెరిగిన బంగారం, వెండి ధరలు- అక్టోబర్ 9న ఏపీ, తెలంగాణలో తులం ఎంతంటే?
Gold Rate Today : దేశీయ మార్కెట్లో శుక్రవారం బంగారం, వెండి ధరలు పెరిగాయి. ప్రస్తుతం తెలుగు రాష్ట్రాల్లో తులం బంగారం ఎంత ఉందంటే?
Published : October 9, 2026 at 10:20 AM IST
Gold Rate Today : దేశీయ బులియన్ మార్కెట్లో శుక్రవారం బంగారం, వెండి ధరలు పెరిగాయి. అంతర్జాతీయ రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు, ముడిచమురు ధరల్లో మార్పులు, సప్లై చెయిన్ ఇబ్బందులు, రూపాయి మారకం విలువ, డిమాండ్లో హెచ్చుతగ్గులు మొదలైన అంశాలు బంగారం, వెండి ధరలపై ప్రభావం చూపుతున్నాయి.
క్యాప్స్ గోల్డ్ వెబ్సైట్ ప్రకారం, హైదరాబాద్లో గురువారం 24 క్యారెట్ల స్వచ్ఛమైన బంగారం 10 గ్రాముల ధర రూ.1,52,560గా ఉండగా, శుక్రవారం నాటికి ఈ ధర రూ.1,325 తగ్గి రూ.1,53,885కు చేరింది. వైజాగ్, విజయవాడ, నెల్లూరు, ప్రొద్దుటూరు వంటి నగరాల్లోనూ బంగారం ధరలు దాదాపుగా ఇదే విధంగా ఉన్నాయి. ఇక ఆభరణాల తయారీలో ఎక్కువగా వినియోగించే 22 క్యారెట్ల బంగారం 10 గ్రాముల ధర రూ.1,38,150గా ఉంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ఔన్స్ స్పాట్ గోల్డ్ ధర 4,183 డాలర్ల వద్ద కొనసాగుతోంది. మరోవైపు వెండి ధరలు కూడా పెరిగాయి. గురువారం కిలో వెండి ధర రూ.2,26,731గా ఉండగా, శుక్రవారం నాటికి రూ.1,147 పెరిగి రూ.2,27,878కు చేరింది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ఔన్స్ స్పాట్ సిల్వర్ ధర 60.26 డాలర్ల వద్ద ఉంది. ఎలక్ట్రానిక్స్, సాంకేతిక ఉత్పత్తుల తయారీ రంగాల్లో వెండి వినియోగం విపరీతంగా పెరుగుతోంది. దీనితో వెండి ధరల్లో తీవ్ర హెచ్చుతగ్గులు ఏర్పడుతున్నాయి.