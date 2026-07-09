భారీగా తగ్గిన వెండి ధర- జులై 9న గోల్డ్ రేట్ ఎంతంటే?
ఏపీ, తెలంగాణలో బంగారం, వెండి ధరలు వివరాలు- కొనుగోలు ముందు హాల్మార్క్, మేకింగ్ ఛార్జీలు తప్పనిసరిగా పరిశీలించాలని నిపుణుల సూచన- పూర్తి వివరాలు మీకోసం!
Published : July 9, 2026 at 9:35 AM IST
Gold Rate Today : దేశీయ బులియన్ మార్కెట్లో గురువారం బంగారం ధరలు స్వల్పంగా తగ్గగా, వెండి ధరలు భారీగా దిగివచ్చాయి. అంతర్జాతీయ భౌగోళిక కారణాల నేపథ్యంలో, డాలర్ మారకం విలువల్లో మార్పులు, పెట్టుబడిదారుల కొనుగోలు ధోరణిలో వచ్చిన మార్పుల ఫలితంగా పసిడి, వెండి ధరలు తగ్గినట్లు మార్కెట్ వర్గాలు పేర్కొన్నాయి. వెండి ధర ఒక్కరోజులోనే రూ.6,000కు పైగా తగ్గడం కొనుగోలుదారుల దృష్టిని మరింత ఆకర్షిస్తోంది.
క్యాప్స్ గోల్డ్ వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం, హైదరాబాద్లో 10 గ్రాముల 24 క్యారెట్ల స్వచ్ఛమైన బంగారం ధర రూ.1,47,250గా ఉంది. గత ట్రేడింగ్ సెషన్తో పోలిస్తే ఇది రూ.1,090కు దిగివచ్చింది. ముంబయి, విశాఖపట్నం, విజయవాడ, ప్రొద్దుటూరు మార్కెట్లలోనూ ఇదే ధర కొనసాగుతోంది. ఇక, నగల తయారీలో ఎక్కువగా వినియోగించే 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,31,190గా ఉంది.
వెండి ధరలో మళ్లీ భారీ తగ్గుదల
వెండి ధరల విషయానికొస్తే, గురువారం కూడా ధరలు భారీగా దిగివచ్చాయి. హైదరాబాద్, విజయవాడ, విశాఖపట్నం, ప్రొద్దుటూరు మార్కెట్లలో కిలో వెండి ధర రూ.2,26,555గా ఉంది. గత ట్రేడింగ్ సెషన్లో రూ.2,33,008గా ఉన్న ధర ఒక్కరోజులోనే రూ.6,453 మేర తగ్గి కొనుగోలు దారులకు ఊరటనిచ్చింది. ఇక, అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ధరల హెచ్చుతగ్గులు, పారిశ్రామిక అవసరాల్లో మార్పులు, పెట్టుబడిదారుల కొనుగోలు విధానంలో వచ్చిన మార్పులు వెండి ధరలపై ప్రభావం చూపుతున్నాయని నిపుణులు భావిస్తున్నారు.
బంగారం కొనుగోలు చేసేటప్పడు ఇవి సరిచూసుకుంటున్నారా?
మార్కెట్లో ప్రకటించే బంగారం ధరే వినియోగదారుడు చెల్లించే తుది ధర కాదని నిపుణులు చెబుతున్నారు. తుది బిల్లులో పలు అదనపు ఖర్చులు చేరుతాయని, నగల డిజైన్ను బట్టి మేకింగ్ ఛార్జీలు, తయారీ సమయంలో కలిగే తరుగు, ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారం జీఎస్టీ, హాల్మార్కింగ్ ఫీజు తదితర రుసుములు ఉంటాయని గుర్తు చేస్తున్నారు. అయితే ప్రతి నగల దుకాణంలో మేకింగ్ ఛార్జీలు, తరుగు రేట్లు వేర్వేరుగా ఉండే అవకాశం ఉంటుందని చెబుతున్నారు. కాబట్టి వేర్వేరు దుకాణాల్లో ధరలను పోల్చి చూసి, తుది బిల్లును పూర్తిగా పరిశీలించిన తర్వాతే కొనుగోలు విషయంలో సరైన నిర్ణయం తీసుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
916 హాల్మార్క్కు ఎందుకు ప్రాధాన్యం ఇస్తారో తెలుసా?
బంగారం నాణ్యతను నిర్ధారించడంలో హాల్మార్క్కు కీలక ప్రాధాన్యమని నిపుణులు అంటున్నారు. ముఖ్యంగా 916 హాల్మార్క్ ఉన్న ఆభరణాలు 22 క్యారెట్ల బంగారం ప్రమాణానికి గుర్తుగా పరిగణిస్తారని చెబుతున్నారు. హాల్మార్క్ ఉన్న నగలను కొనుగోలు చేస్తే నాణ్యతపై విశ్వాసం ఉండటమే కాకుండా, భవిష్యత్తులో విక్రయించే సమయంలో కూడా మెరుగైన రీసేల్ విలువ లభించే అవకాశం ఉంటుందని గుర్తు చేస్తున్నారు.
బంగారం స్వచ్ఛత ఎలా గుర్తించాలో తెలుసా?
బంగారం స్వచ్ఛతను క్యారెట్ల ఆధారంగా నిర్ణయిస్తారు. అయితే, 24 క్యారెట్ల బంగారం దాదాపు 99.9 శాతం స్వచ్ఛత కలిగి ఉంటుంది. ఇది చాలా మెత్తగా ఉండటంతో ప్రధానంగా నాణేలు, బిస్కెట్లు, బార్ల తయారీలో వినియోగిస్తారు. ఆభరణాల తయారీకి మాత్రం 22 క్యారెట్ల బంగారానికే అధిక ప్రాధాన్యం ఉంటుందని నిపుణలు అంటున్నారు. ఇందులో రాగి, వెండి వంటి ఇతర లోహాలను కలపడం వల్ల బంగారం దృఢత్వం పెరిగి నగల తయారీకి సులభతరంగా ఉంటుందని చెబుతున్నారు. కాబట్టి మార్కెట్లో విక్రయించే అధిక శాతం బంగారు ఆభరణాలు 22 క్యారెట్ల బంగారంతోనే తయారు చేస్తారు.
కొనుగోలుదారులకు నిపుణుల సూచనలు
ఇక, అంతర్జాతీయ మార్కెట్ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా బంగారం, వెండి ధరలు రోజువారీగా మారుతుంటాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అందువల్ల కొనుగోలు చేసే ముందు తాజా ధరలను ధ్రువీకరించడంతో పాటు, హాల్మార్క్, మేకింగ్ ఛార్జీలు, తుది బిల్లును పూర్తిగా పరిశీలించిన తర్వాతే కొనుగోలు నిర్ణయం తీసుకోవడం ఉత్తమమని చెబుతున్నారు. సరైన అవగాహనతో కొనుగోలు చేస్తే భవిష్యత్తులో నష్టాలను నివారించవచ్చని గుర్తు చేస్తున్నారు.
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