భారీగా తగ్గిన వెండి ధర- అక్టోబర్ 8న గోల్డ్ రేటు ఎంతంటే?
Gold Rate Today : బంగారం, వెండి ధరలు మళ్లీ పెరిగాయి. ఇవే ధరలు విశాఖపట్నం, విజయవాడ, నెల్లూరు, ప్రొద్దుటూరు వంటి నగరాల్లో ట్రేడ్ అవుతున్నాయి.
Published : October 8, 2026 at 9:33 AM IST
Gold Rate Today : పసిడి ధరలు గురువారం స్వల్పంగా పెరిగాయి. వెండి ధరలు మాత్రం తగ్గాయి. బుధవారంతో పోలిస్తే రూ.1500 మేర తగ్గింది. అంతర్జాతీయ రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు, ముడిచమురు ధరల్లో మార్పులు, సరఫరాకు కలుగుతున్న ఇబ్బందులు, డాలర్తో రూపాయి మారకం విలువ, దేశీయంగా విలువైున లోహాలకు ఉన్న డిమాండ్లో హెచ్చుతగ్గులు మొదలైన అంశాలు బంగారం, వెండి ధరలపై ప్రభావం ఉంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
క్యాప్స్ గోల్డ్ వెబ్సైట్ ప్రకారం, హైదరాబాద్లో బుధవారం 24 క్యారెట్ల స్వచ్ఛమైన బంగారం 10 గ్రాముల ధర రూ.1,52,350గా ఉంది. అది కాస్తా గురువారం నాటికి రూ.210 పెరిగి రూ.1,52,560కు చేరుకుంది. ఇవే ధరలు విశాఖపట్నం, విజయవాడ, నెల్లూరు, ప్రొద్దుటూరు వంటి నగరాల్లో కొనసాగుతున్నాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ఔన్స్ స్పాట్ గోల్డ్ ధర 4138.10 డాలర్ల వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది. మరోవైపు వెండి ధరల్లో భారీగా తగ్గుదల కనిపించింది. బుధవారం కిలో వెండి ధర రూ.2,28,258గా ఉండగా, గురువారం నాటికి సుమారు రూ.1,527 తగ్గి రూ.2,26,731కు చేరుకుంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ఔన్స్ స్పాట్ సిల్వర్ ధర 60.01 డాలర్ల వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది. అయితే, బంగారం కొనుగోలు చేసే ముందు కొన్ని మార్గదర్శకాలు, సూచనలను పాటించాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. కొనుగోలు రసీదు (బిల్లు), హాల్మార్క్ ఇతర వివరాలను జాగ్రత్తగా పరిశీలించాలని సిఫార్సు చేస్తున్నారు.
నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం,
చాలా మంది బంగారం కొనేటప్పుడు సాధారణంగా 22 క్యారెట్ లేదా 24 క్యారెట్ బంగారం గ్రాము ధరపై మాత్రమే దృష్టి సారిస్తారు. కానీ, ఇది ఆభరణం తుది ధర కాదని గుర్తుంచుకోవాలి. బిల్లులో బంగారం విలువతో పాటు తయారీ ఖర్చులు, పన్నులు, ఇతర వ్యయాలు కూడా ఉంటాయి. డిజైన్, తయారీ విధానం, తయారీ ఖర్చుల ఆధారంగా తుది ధర మారుతూ ఉంటుంది. దీనివల్ల, ఒకే బరువు ఉన్న రెండు ఆభరణాల ధరలు వేర్వేరుగా ఉండవచ్చు. అంతేకాకుండా, ఆభరణంలో వజ్రాలు లేదా ఇతర విలువైన రత్నాలను ఉపయోగించినట్లయితే, వాటి ఖర్చు కూడా అదనంగా చేరుతుంది. కాబట్టి, ఆభరణాలను కొనుగోలు చేసేటప్పుడు గ్రాముకు బంగారం ధర, బంగారం మొత్తం విలువ, తయారీ ఖర్చులు, పన్నులు, విలువైన రత్నాల ఖర్చు, ఇతర వ్యయాలను పరిగణనలోకి తీసుకుని, మొత్తం తుది బిల్లును ముందుగానే తెలుసుకోవడం మంచిది.
నకిలీ హాల్మార్క్ మోసాల పట్ల జాగ్రత్త
అలాగే, నకిలీ హాల్మార్క్లకు సంబంధించిన మోసాల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలని నిపుణులు కొనుగోలుదారులను హెచ్చరిస్తున్నారు. కేవలం హాల్మార్క్ కనిపిస్తున్నంత మాత్రాన ఆభరణం అసలైనదని భావించకూడదని, దాని ప్రామాణికతను ధ్రువీకరించుకోవడం ముఖ్యమని వారు సూచిస్తున్నారు. బీఐఎస్ నిబంధనల ప్రకారం, అసలైన హాల్మార్క్ కలిగిన ఆభరణంపై మూడు నిర్దిష్ట గుర్తులు ఉండాలి. ఆభరణంపై బీఐఎస్ లోగో, స్వచ్ఛత స్థాయి (ఉదాహరణకు, 22 లేదా 18 క్యారెట్) ఆరు అక్షరాలు/అంకెలు కలిగిన హెచ్యూఐడీ కోడ్ తప్పనిసరిగా ఉండాలి. హాల్మార్క్ అసలైనదా లేక నకిలీదా అని నిర్ధారించుకోవడానికి, మీరు Google Play Store లేదా Apple App Store నుంచి అధికారిక 'BIS Care' యాప్ను డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి. డౌన్లోడ్ చేసిన తర్వాత, HUID ఆప్షన్ను ఎంచుకుని, మీ ఆభరణంపై ఉన్న HUID నంబర్ను నమోదు చేయాలి. అప్పుడు ఆ ఆభరణం అసలైనదా లేక నకిలీదా అనే విషయాన్ని యాప్ తెలియజేస్తుంది.
అదనంగా, అసలైన హాల్మార్క్ కలిగిన ఆభరణాల విషయంలో, బంగారం స్వచ్ఛత, హాల్మార్కింగ్ తేదీ తదితర వివరాలను యాప్ తెలియజేస్తుంది. హాల్మార్క్ నకిలీ అయితే ఈ వివరాలు కనిపించవు. కాబట్టి, బంగారు ఆభరణాలను కొనుగోలు చేసే ముందు హాల్మార్క్ ప్రామాణికతను ధ్రువీకరించుకోవడం మంచిది. BIS బంగారు ఆభరణాల హాల్మార్కింగ్ రుసుమును ఒక్కో వస్తువుకు రూ.45 నుంచి రూ.75కి పెంచింది. అయితే వెండి ఆభరణాల రుసుము మాత్రం రూ.35 వద్ద యథాతథంగా ఉంది. ఈ అదనపు రుసుములను తప్పించుకునేందుకు కొందరు అక్రమార్కులు నకిలీ హాల్మార్క్ చిహ్నాలను ఉపయోగించే అవకాశం ఉందని 'ఆల్ ఇండియా జెమ్ అండ్ జ్యువెలరీ డొమెస్టిక్ కౌన్సిల్' (GJC) హెచ్చరించింది.
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