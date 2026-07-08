భారీగా తగ్గిన వెండి ధర- జూన్ 8న గోల్డ్ రేట్ ఎంతంటే?
ఏపీ, తెలంగాణలో బంగారం, వెండి ధరలు వివరాలు మీకోసం- కొనుగోలు ముందు హాల్మార్క్, మేకింగ్ ఛార్జీలు తప్పనిసరిగా పరిశీలించాలని నిపుణుల సూచన
Published : July 8, 2026 at 9:36 AM IST
Gold Rate Today : దేశీయ బులియన్ మార్కెట్లో బుధవారం బంగారం ధరలు స్వల్పంగా తగ్గగా, వెండి ధరలు మరింత భారీగా దిగివచ్చాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో నెలకొన్న ఒడిదుడుకులు, డాలర్ మారకం విలువల్లో మార్పులు, పెట్టుబడిదారుల కొనుగోలు ధోరణిలో వచ్చిన మార్పుల ప్రభావంతో పసిడి, వెండి ధరలు తగ్గినట్లు మార్కెట్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. ముఖ్యంగా వెండి ధర ఒక్కరోజులోనే రూ.3,000కు పైగా తగ్గడం కొనుగోలుదారుల దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది.
క్యాప్స్ గోల్డ్ వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం హైదరాబాద్లో 10 గ్రాముల 24 క్యారెట్ల స్వచ్ఛమైన బంగారం ధర రూ.1,48,340గా నమోదైంది. గత ట్రేడింగ్ సెషన్తో పోలిస్తే ఇది రూ.640 తగ్గింది. ఇదే ధర విజయవాడ, విశాఖపట్నం, ప్రొద్దుటూరు, ముంబయి మార్కెట్లలోనూ కొనసాగుతోంది. నగల తయారీలో ఎక్కువగా వినియోగించే 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,33,140గా ఉంది.
వెండి ధరలో భారీ తగ్గుదల
బంగారం బాటలోనే వెండి ధరలు కూడా క్షీణించాయి. హైదరాబాద్, విజయవాడ, విశాఖపట్నం, ప్రొద్దుటూరు మార్కెట్లలో కిలో వెండి ధర రూ.2,33,008గా నమోదైంది. గత ట్రేడింగ్ సెషన్లో రూ.2,36,340గా ఉన్న ధర ఒక్కరోజులోనే రూ.3,332 మేర తగ్గింది.