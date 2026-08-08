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భారీగా పెరిగిన బంగారం, వెండి ధరలు- ఆగస్టు 8న తెలుగు రాష్ట్రాల్లో తులం ఎంతంటే?

ఆషాఢ మాసంలో బంగారం కొనాలా? ముందుగా తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు ఇవే!

Gold Rate
Gold Rate (Getty Images)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 8, 2026 at 9:15 AM IST

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Gold Rate Today : దేశీయ బులియన్ మార్కెట్లో శనివారం బంగారం, వెండి ధరలు భారీగా పెరుగుతున్నాయి. రష్యాపై ఆంక్షల బిల్లుకు యూఎస్ ఆమోదం తెలపడం సహా భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు, ప్రపంచ మార్కెట్లలో నెలకొన్న అనిశ్చిత పరిస్థితులు బులియన్ మార్కెట్‌పై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతున్నాయి. కరెన్సీల మారకం విలువల్లో వస్తున్న మార్పులు కూడా బంగారం, వెండి ధరలపై పడుతున్నాయి. దీంతో దేశీయంగానూ బంగారం, వెండి ధరలు భారీగా పెరుగుతున్నాయి.

క్యాప్స్ గోల్డ్ వెబ్‌సైట్ వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం, శుక్రవారం హైదరాబాద్​లో 10 గ్రాముల 24 క్యారెట్ల స్వచ్ఛమైన బంగారం రూ.1,53,149గా ఉండగా, శనివారం నాటికి రూ.2,201 పెరిగి రూ.1,55,350కు చేరింది. ఇవే ధరలు విజయవాడ, విశాఖపట్నం, నెల్లూరు, ప్రొద్దుటూరుల్లో ఉన్నాయి. శనివారం బంగారు నగల తయారీలో ఎక్కువగా ఉపయోగించే 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,38,650గా ఉంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో స్పాట్ గోల్డ్ ధర ఔన్స్‌కు 4,342 డాలర్ల వద్ద కొనసాగుతోంది. మరోవైపు బంగారం బాటలోనే వెండి ధరలు కూడా భారీగా పెరుగుతున్నాయి. శుక్రవారం కిలో వెండి ధర రూ.2,32,498 ఉండగా, శనివారం నాటికి రూ.4,110 పెరిగి రూ.2,36,608కు చేరుకుంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో స్పాట్ సిల్వర్ ధర ఔన్స్‌కు 63.51 డాలర్లుగా ఉంది.

బంగారం కొనే ముందు తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు

  • స్వచ్ఛత : బంగారం కొనే ముందు దాని స్వచ్ఛత గురించి కచ్చితంగా తెలుసుకోవాలి. బంగారం స్వచ్ఛతను క్యారెట్లలో కొలుస్తారు. 24 క్యారెట్​ బంగారంలో 99.9 శాతం స్వచ్ఛత ఉంటుంది. 22 క్యారెట్​ బంగారంలో 91.67 శాతం స్వచ్ఛత ఉంటుంది. అంటే క్యారెట్స్ ఎంత తక్కువగా ఉంటే, బంగారంలోని స్వచ్ఛత కూడా అంత తక్కువగా ఉంటుందని అర్థం. వాస్తవానికి స్వచ్ఛమైన బంగారంతో ఆభరణాలు తయారు చేయలేము. కనుక వీటిలో ఇతర లోహాలను కలిపి ఆభరణాలు చేస్తూ ఉంటారు. సాధారణంగా నగలను 22 క్యారెట్స్​, 18 క్యారెట్​ బంగారంతో చేస్తారు. నాణేలను 14 క్యారెట్స్​ లేదా 18 క్యారెట్స్​ బంగారంతో చేస్తారు.
  • హాల్​మార్క్​ : బంగారం కొనేటప్పుడు కచ్చితంగా దానిపై హాల్​మార్క్ ఉందా? లేదా? అనేది చూసుకోవాలి. ఈ హాల్​ మార్క్​ బంగారం క్వాలిటీ, అస్యూరెన్స్​ గురించి తెలుపే ఒక కొలమానం. బంగారు ఆభరణాల తయారీకి, అమ్మకానికి కచ్చితంగా అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలను పాటించాల్సి ఉంటుంది. ముఖ్యంగా బంగారంలో కలిపే ఇతర లోహాల శాతాలు అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా ఉండి తీరాలి. దీనిలో ఎలాంటి అవకతవకలు జరగకుండా చూడడానికే బ్యూరో ఆఫ్ ఇండియన్​ స్టాండర్డ్స్​ (BIS), బంగారు నగలపై ఈ హాల్​ మార్క్ ఉండడం తప్పనిసరి చేసింది. అందుకే విలువైన నగలపై బంగారం స్వచ్ఛత, స్వర్ణకారుడి గుర్తింపు, హాల్ మార్కింగ్​ తేదీలను పేర్కొంటూ లేజర్​ ప్రింటింగ్​ ద్వారా ఒక గుర్తును ముద్రిస్తారు.
  • తయారీ ఖర్చులు : వాస్తవానికి కొనుగోలుదారులు బంగారానికి మాత్రమే కాదు, నగల తయారీ ఖర్చులు కూడా భరించాల్సి ఉంటుంది. ఆభరణాల డిజైన్​ను అనుసరించి ఈ తయారీ ఖర్చులు మారుతూ ఉంటాయి. అయితే కచ్చితంగా ఈ మేకింగ్ ఛార్జీలు 3 నుంచి 25 శాతం మధ్యలోనే ఉంటాయి.
  • బంగారం నగల ధరలు లెక్కించే సూత్రం : నగల ధరలను చాలా అంశాలు ప్రభావితం చేస్తాయి. ముఖ్యంగా బంగారం నాణ్యత, తయారీ ఖర్చులు, పన్నులు అన్నీ కలిసి నగల ధరలో మిలితమై ఉంటాయి. అయితే మీరు సులువుగా బంగారు ఆభరణాల ధరను లెక్కించడానికి ఒక ఫార్ములా ఉంది. అదేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
  • ఫైనల్​ జ్యువెలరీ ప్రైస్​ = ఆభరణం కొన్న రోజు ఉన్న గ్రాము బంగారం ధర (24 క్యారెట్​/ 22 క్యారెట్​/ 18 క్యారెట్​) x బంగారం బరువు (గ్రాముల్లో) + తయారీ ఖర్చులు + వృధా ఛార్జీలు (వేస్టేజీ ఛార్జీలు) + జీఎస్టీ

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