భగ్గుమన్న పసిడి, వెండి ధరలు- తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎలా ఉన్నాయంటే?
Gold Rate Today : బంగారం, వెండి ధరలు మళ్లీ పెరిగాయి. ఇవే ధరలు విశాఖపట్నం, విజయవాడ, నెల్లూరు, ప్రొద్దుటూరు వంటి నగరాల్లో ట్రేడ్ అవుతున్నాయి.
Published : October 7, 2026 at 9:40 AM IST
Gold Rate Today : పసిడి, వెండి ధరలు బుధవారం భారీగా పెరిగాయి. మంగళవారంతో పోలిస్తే బుధవారం 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర ఏకంగా రూ.3,050 పెరిగింది. క్యాప్స్ గోల్డ్ వెబ్సైట్ ప్రకారం, హైదరాబాద్లో మంగళవారం 24 క్యారెట్ల స్వచ్ఛమైన బంగారం 10 గ్రాముల ధర రూ.1,49,300గా ఉంది. అది కాస్తా బుధవారం నాటికి రూ.3,050 పెరిగి రూ.1,52,350కు చేరుకుంది. ఇవే ధరలు విశాఖపట్నం, విజయవాడ, నెల్లూరు, ప్రొద్దుటూరు వంటి నగరాల్లో ట్రేడ్ అవుతున్నాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ఔన్స్ స్పాట్ గోల్డ్ ధర 4145.55 డాలర్ల వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది. మరోవైపు వెండి ధరలు కూడా భారీగా పెరిగాయి. మంగళవారం కిలో వెండి ధర రూ.2,25,700గా ఉండగా, బుధవారం నాటికి సుమారు రూ.2,558 పెరిగి రూ.2,28,258కు చేరుకుంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ఔన్స్ స్పాట్ సిల్వర్ ధర 60.90 డాలర్ల వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది.