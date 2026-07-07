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తగ్గిన బంగారం, వెండి ధరలు- జులై 7న తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎలా ఉన్నాయంటే?

ఏపీ, తెలంగాణలో బంగారం, వెండి ధరలు వివరాలు మీకోసం- కొనుగోలు ముందు హాల్‌మార్క్‌, మేకింగ్‌ ఛార్జీలు తప్పనిసరిగా పరిశీలించాలని నిపుణుల సూచన

Gold Rate Today
Gold Rate Today (Getty Images)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 7, 2026 at 9:35 AM IST

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Gold Rate Today : దేశీయ బులియన్‌ మార్కెట్‌లో బంగారం ధరలు మంగళవారం స్వల్పంగా తగ్గాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో నెలకొన్న ఒడిదుడుకులు, డాలర్‌ మారకం విలువల్లో మార్పులు, పెట్టుబడిదారుల కొనుగోలు ధోరణుల్లో మార్పుల ప్రభావంతో పసిడి, వెండి ధరలు దిగివచ్చాయి. అదే సమయంలో వెండి ధరలు తగ్గాయి.

క్యాప్స్‌ గోల్డ్‌ వెబ్‌సైట్‌ వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం, హైదరాబాద్‌లో 10 గ్రాముల 24 క్యారెట్ల స్వచ్ఛమైన బంగారం ధర రూ.1,48,980గా నమోదైంది. గత ట్రేడింగ్‌ సెషన్‌లో ఈ ధర రూ.1,50,440గా ఉండగా, ప్రస్తుతం రూ.1460 మేర తగ్గింది. హైదరాబాద్‌తో పాటు విజయవాడ, విశాఖపట్నం, ప్రొద్దుటూరు, ముంబయి మార్కెట్లలో కూడా 24 క్యారెట్ల బంగారం ఇదే ధర వద్ద కొనసాగుతోంది. నగల తయారీలో విస్తృతంగా ఉపయోగించే 10 గ్రాముల 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,34,390గా నమోదైంది.

వెండి ధర కూడా క్షీణించింది
బంగారం బాటలోనే వెండి ధరలు కూడా తగ్గుముఖం పట్టాయి. హైదరాబాద్‌, విజయవాడ, విశాఖపట్నం, ప్రొద్దుటూరు మార్కెట్లలో కిలో వెండి ధర రూ.2,36,340గా నమోదైంది. గత ట్రేడింగ్‌ సెషన్‌లో రూ.2,39,500గా ఉన్న ధర ఒక్కరోజులోనే రూ.3,160 మేర తగ్గింది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లోని హెచ్చుతగ్గులు, పరిశ్రమల డిమాండ్‌లో మార్పులు, పెట్టుబడిదారుల కొనుగోలు ధోరణి వెండి ధరలపై ప్రభావం చూపుతున్నాయని మార్కెట్‌ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.

అయితే, బంగారం కొనుగోలు చేసే సమయంలో కొన్ని ముఖ్యమైన సూచనలు చేశారు నిపుణులు. బంగారం ధరను మాత్రమే కాకుండా స్వచ్ఛత, నాణ్యత, తుది బిల్లులో ఉండే అదనపు ఛార్జీలను కూడా పరిశీలించాలని చెబుతున్నారు. సరైన అవగాహనతో కొనుగోలు చేస్తే భవిష్యత్తులో నష్టాలను నివారించవచ్చని అంటున్నారు.

ఇక, తుది బిల్లును ప్రభావితం చేసే అంశాలు మార్కెట్‌లో ప్రకటించే బంగారం ధరే వినియోగదారుడు చెల్లించే తుది ధర కాదని నిపుణులు అంటున్నారు. తుది బిల్లులో పలు అదనపు ఖర్చులు కూడా యాడ్​ చేస్తారని అంటున్నారు. నగల డిజైన్‌ను బట్టి మేకింగ్‌ ఛార్జీలు, తయారీ సమయంలో కలిగే తరుగు, ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారం జీఎస్‌టీ, హాల్‌మార్కింగ్‌ ఫీజు తదితర రుసుములు ఉంటాయని చెబుతున్నారు. అయితే ప్రతి నగల దుకాణంలో మేకింగ్‌ ఛార్జీలు, తరుగు రేట్లు వేర్వేరుగా ఉండే అవకాశం ఉంది. అందువల్ల వేర్వేరు దుకాణాల్లో ధరలు, ఛార్జీలను పోల్చి చూసి, తుది బిల్లును పూర్తిగా పరిశీలించిన తర్వాతే కొనుగోలు నిర్ణయం తీసుకోవాలని నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు.

916 హాల్‌మార్క్‌ ఎందుకు ముఖ్యమో తెలుసా?
బంగారం స్వచ్ఛతకు అధికారిక ధ్రువీకరణగా హాల్‌మార్క్​ను తప్పనిసరి పరిశీలించాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా 916 హాల్‌మార్క్‌ ఉన్న ఆభరణాలు 22 క్యారెట్ల బంగారం ప్రమాణానికి గుర్తు అని భావిస్తున్నారు. అయితే, హాల్‌మార్క్‌ ఉన్న నగలు కొనుగోలు చేయడం ద్వారా నాణ్యతపై నమ్మకం ఉండటమే కాకుండా, భవిష్యత్తులో విక్రయించినప్పుడు మెరుగైన రీసేల్‌ విలువ పొందే అవకాశం ఉంటుందని చెబుతున్నారు.

బంగారం స్వచ్ఛతను ఎలా గుర్తిస్తారో తెలుసా?
బంగారం నాణ్యత, స్వచ్ఛతను క్యారెట్ల ఆధారంగా నిర్ధరిస్తారు. 24 క్యారెట్ల బంగారం దాదాపు 99.9 శాతం నాణ్యతను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాదు, ఇది చాలా మెత్తగా ఉండటంతో సాధారణంగా ఆభరణాల తయారీలో ఉపయోగించరు. బంగారు నాణేలు, బిస్కెట్లు, బార్లు వంటి పెట్టుబడి ఉత్పత్తుల తయారీలో దీనిని వినియోగిస్తారు. ఇక, 22 క్యారెట్ల బంగారం విషయనికొస్తే, ఇది 91.6 శాతం స్వచ్ఛత కలిగి ఉంటుంది. ఇందులో రాగి, వెండి వంటి ఇతర లోహాలను కలపడం వల్ల దృఢత్వం పెరిగి నగల తయారీకి అనువుగా మారుతుంది. అందువల్ల మార్కెట్‌లో విక్రయించే అధిక శాతం బంగారు ఆభరణాలు 22 క్యారెట్ల బంగారంతోనే తయారు చేస్తారు.

ధరల పెరుగుదలలో నిరంతర మార్పులు
ఇక, కొనుగోలుదారులకు సూచనలు అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌ పరిస్థితుల ప్రభావంతో బంగారం, వెండి ధరలు రోజువారీగా హెచ్చుతగ్గులు ఉంటాయి. కాబట్టి ఆభరణాలు లేదా పెట్టుబడి కోసం బంగారం కొనుగోలు చేసే ముందు తాజా ధరలను మరోసారి ధ్రువీకరించుకోవడం మంచిదని నిపుణులు అంటున్నారు. అలాగే, ఎల్లప్పుడూ 916 హాల్‌మార్క్‌ ఉన్న ఆభరణాలనే ఎంపిక చేసుకోవడం ద్వారా నాణ్యతతో పాటు భవిష్యత్తులో మెరుగైన విలువను కూడా పొందే అవకాశం ఉంటుందని భావిస్తున్నారు.

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