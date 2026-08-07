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మళ్లీ పెరిగిన గోల్డ్ & సిల్వర్ రేట్లు - ఆగస్టు 7న ఏపీ, తెలంగాణలో తులం ఎంతంటే?

శుక్రవారం బంగారం, వెండి ధరలు- తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎలా ఉన్నాయంటే?

Gold
Gold (Getty Images)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 7, 2026 at 9:42 AM IST

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Gold Rate Today : దేశీయ బులియన్ మార్కెట్లో శుక్రవారం బంగారం, వెండి ధరలు క్రమంగా భారీగా పెరుగుతున్నాయి. భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు, ప్రపంచ మార్కెట్లలో నెలకొన్న అనిశ్చిత పరిస్థితులు, యూఎస్​ ఫెడరల్ రిజర్వ్ ద్రవ్య విధానాలు, కరెన్సీల మారకం విలువల్లో వస్తున్న మార్పులు బులియన్ మార్కెట్‌పై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతున్నాయి. దీంతో దేశీయంగానూ పసిడి, వెండి ధరలు భారీగా పెరుగుతున్నాయి.

క్యాప్స్ గోల్డ్ వెబ్‌సైట్ వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం, గురువారం హైదరాబాద్​లో 10 గ్రాముల 24 క్యారెట్ల స్వచ్ఛమైన బంగారం రూ.1,52,660గా ఉండగా, శుక్రవారం నాటికి రూ.489 పెరిగి రూ.1,53,149కు చేరింది. విజయవాడ, విశాఖపట్నం, నెల్లూరు, ప్రొద్దుటూరు నగరాల్లోనూ ఇవే ధరలు ఉన్నాయి. శుక్రవారం బంగారు నగల తయారీలో ఎక్కువగా ఉపయోగించే 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,37,250గా ఉంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో స్పాట్ గోల్డ్ ధర ఔన్స్‌కు 4,263 డాలర్ల వద్ద కొనసాగుతోంది. మరోవైపు బంగారం బాటలోనే వెండి ధరలు కూడా భారీగా పెరుగుతున్నాయి. గురువారం కిలో వెండి ధర రూ.2,32,498 ఉండగా, శుక్రవారం నాటికి రూ.723 పెరిగి రూ.2,33,221కు చేరుకుంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో స్పాట్ సిల్వర్ ధర ఔన్స్‌కు 62.44 డాలర్లుగా ఉంది.

గోల్డ్ ఇన్వెస్ట్​మెంట్స్​ చేయాలా?
చాలా మంది బంగారంపై పెట్టుబడులు పెట్టడానికి ఇష్టపడుతూ ఉంటారు. ఇందుకోసం అనేక మార్గాలు ఉన్నాయి. వాటి గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. ఇతర ఆస్తుల మాదిరిగా బంగారానికి అధిక తరుగుదల లేదా అస్థిరత ఉండదు. బంగారంపై పెట్టుబడి పెట్టడం వలన ఆర్థిక భద్రత చేకూరుతుంది. పైగా ఆర్థిక అవసరాలు వచ్చినప్పుడు, మీ బంగారం కుటుంబానికి రక్షణ కవచంగా పనిచేస్తుంది. ద్రవ్యోల్బణం నుంచి కూడా ఇది మీకు రక్షణ కల్పిస్తుంది.

భౌతిక బంగారం Vs డిజిటల్ బంగారం
చాలా మంది కాయిన్స్​ లేదా కడ్డీల రూపంలో బంగారం కొంటారు. ఇలాంటి భౌతిక బంగారం అవసరమైన సందర్బాల్లో మనకు అక్కరకు వస్తుంది. బంగారు నగలను తాకట్టు పెట్టి డబ్బులు చేసుకోవడానికి వీలవుతుంది. లేదా బ్యాంక్​లో కుదువపెట్టి, తక్కువ వడ్డీకే సులభంగా రుణం తీసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. పైగా కాలం గడిచిన కొలదీ బంగారం విలువ పెరుగుతుంది. అయితే నేడు భౌతిక బంగారంతోపాటు డిజిటల్ బంగారంపైనా పెట్టుబడులు పెట్టడానికి అవకాశం ఏర్పడింది. దీని వల్ల దొంగలభయం ఉండదు. భౌతికంగా వాటికి కాపాలా ఉండాల్సిన అవసరం ఉండదు. పైగా మార్కెట్​ పరిస్థితులను బట్టి దానిపై వడ్డీ రూపంలో ఆదాయం కూడా వస్తుంది. ఇందుకోసం ఉన్న మార్గాలు ఏమిటంటే?

గోల్డ్ ఎక్స్ఛేంజ్​​ ట్రేడెడ్​ ఫండ్స్​ : ఇవి బంగారం ధరను ట్రాక్ చేసే మ్యూచువల్​ ఫండ్స్​. దీనిలో అధిక ద్రవ్యత (లిక్విడిటీ) ఉంటుంది. కనుక మీకు నచ్చినప్పుడు వీటిని అమ్మేసి డబ్బు చేసుకోవచ్చు. స్టాక్​ ఎక్స్ఛేంజీల్లో సులభంగా కొనుగోలు, అమ్మకాలు జరపవచ్చు. దాచుకోవడం, భద్రతా సమస్యలు లాంటివి ఉండవు. అయితే మార్కెట్ హెచ్చుతగ్గులను బట్టి లాభనష్టాలు ఉంటాయి. అంటే రిస్క్, రివార్డ్ రెండూ అధికంగానే ఉంటాయి.

డిజిటల్​ గోల్డ్​ : ఆన్​లైన్​లో​ కూడా బంగారంపై పెట్టుబడి పెట్టవచ్చు. దీనినే డిజిటల్​ గోల్డ్ ఇన్వెస్ట్​మెంట్​ అంటారు. సిప్​ విధానంలో రూ.500 నుంచి ఎంత పెద్ద మొత్తమైనా పెట్టి డిజిటల్ గోల్డ్ కొనుగోలు చేయవచ్చు. ఈఎంఐ పద్ధతిలో కూడా బంగారాన్ని కొనవచ్చు. బంగారం కొనాలనుకునే మహిళలు సురక్షితమైన ప్లాట్​ఫామ్స్ ద్వారా డిజిటల్ గోల్డ్​పై ఇన్వెస్ట్ చేయవచ్చు. పైగా దీనిపై వచ్చే రాబడికి నిబంధనల మేరకు పన్ను మినహాయింపులు కూడా ఉంటాయి. అయితే దీనికి ఛార్జీలు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ఇక్కడ గమనించాల్సిన ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే, డిజిటల్​ బంగారం భద్రత అనేది, మనం ఎంచుకునే ప్లాట్​ఫామ్​ విశ్వనీయత మీద ఆధారపడి ఉంటుంది.

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