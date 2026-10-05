గుడ్ న్యూస్- తగ్గిన బంగారం ధరలు- ఏపీ, తెలంగాణలో తులం ఎంతంటే?
నేటి గోల్డ్, సిల్వర్ రేట్లు- తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే?
Published : October 5, 2026 at 9:27 AM IST
Gold Rate Today : దేశీయ బులియన్ మార్కెట్లో సోమవారం బంగారం ధరలు తగ్గగా, వెండి రేట్లు పెరిగాయి. అంతర్జాతీయ రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు, ముడిచమురు ధరల్లో మార్పులు, సరఫరాకు కలుగుతున్న ఇబ్బందులు, డాలర్తో రూపాయి మారకం విలువ, దేశీయంగా విలువైున లోహాలకు ఉన్న డిమాండ్లో హెచ్చుతగ్గులు మొదలైన అంశాలు బంగారం, వెండి ధరలపై ప్రభావం చూపుతున్నాయి.
క్యాప్స్ గోల్డ్ వెబ్సైట్ ప్రకారం, హైదరాబాద్లో శుక్రవారం 24 క్యారెట్ల స్వచ్ఛమైన బంగారం 10 గ్రాముల ధర రూ.1,52,995గా ఉండగా, సోమవారం నాటికి ఈ ధర రూ.845 తగ్గి రూ.1,52,150కు చేరింది. విశాఖపట్నం, విజయవాడ, నెల్లూరు, ప్రొద్దుటూరు వంటి నగరాల్లోనూ బంగారం ధరలు దాదాపు ఇలానే ఉన్నాయి. ఇక ఆభరణాల తయారీలో ఎక్కువగా వినియోగించే 22 క్యారెట్ల బంగారం 10 గ్రాముల ధర రూ.1,36,750గా ఉంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ఔన్స్ స్పాట్ గోల్డ్ ధర 4,146 డాలర్ల వద్ద కొనసాగుతోంది.
మరోవైపు వెండి ధరలు పెరిగాయి. శుక్రవారం కిలో వెండి ధర రూ.2,27,978గా ఉండగా, సోమవారం నాటికి రూ.1,030 పెరిగి రూ.2,29,008కు చేరింది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ఔన్స్ స్పాట్ సిల్వర్ ధర 61.25 డాలర్ల వద్ద ఉంది. ఎలక్ట్రానిక్స్, సాంకేతిక ఉత్పత్తుల తయారీ రంగాల్లో వెండి వినియోగం విపరీతంగా పెరుగుతోంది. ఈ నేపథ్యంలోనే సిల్వర్ రేట్లలో తీవ్ర హెచ్చుతగ్గులు ఏర్పడుతున్నాయి. పెట్టుబడిదారుల ఆసక్తి, అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ధరల కదలికలు, ఆర్థిక పరిస్థితులు వంటి అంశాలు కూడా వెండి ధరలను తీవ్రంగా ప్రభావితం చేస్తున్నాయి.