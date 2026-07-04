గుడ్ న్యూస్- తగ్గిన గోల్డ్, సిల్వర్ రేట్లు- ఏపీ, తెలంగాణలో ఎలా ఉన్నాయంటే?
ఆన్లైన్లో బంగారం కొనేటప్పుడు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఇవే!
Published : July 4, 2026 at 12:10 PM IST
Gold Rate Today : దేశీయ బులియన్ మార్కెట్లో శనివారం బంగారం, వెండి ధరలు దాదాపు స్థిరంగా ఉన్నాయి. అయితే అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, పెట్టుబడిదారుల ఆసక్తి, డిమాండ్ పెరుగుదల కారణంగా బంగారం ధరలు క్రమంగా పెరుగుతుండడం గమనార్హం.
క్యాప్స్ గోల్డ్ వెబ్సైట్ ప్రకారం, శనివారం హైదరాబాద్లో 10 గ్రాముల 24 క్యారెట్ బంగారం ధర రూ.1,50,425గా ఉంది. శుక్రవారం నాటి ధర రూ.1,50,680తో పోల్చితే రూ.255 తగ్గింది. హైదరాబాద్తోపాటు విజయవాడ, విశాఖపట్నం, నెల్లూరు, బెంగళూరు, ముంబయిలో కూడా గోల్డ్ ధర ఇంచుమించు ఇదే విధంగా ఉంది. ఇక బంగారు నగల తయారీకి ఉపయోగించే 22 క్యారెట్ గోల్డ్ ధర గ్రాముకు రూ.13,450లుగా ఉంది. అంటే ఒక తులం బంగారం ధర సుమారుగా రూ.1,34,500గా ఉంటుంది.
తగ్గిన వెండి ధరలు
వెండి ధరలు శనివారం బాగా తగ్గాయి. ప్రస్తుతం హైదరాబాద్లో కిలో వెండి ధర రూ.2,40,500గా ఉంది. నిన్న కిలో వెండి ధర రూ.2,41,400 ఉండేది. అంటే ఇవాళ రూ.900 తగ్గింది. ఇక అంతర్జాతీయ మార్కెట్ పరిస్థితులను చూస్తే, ప్రస్తుతం స్పాట్ గోల్డ్ ధర 4174 డాలర్లు ఉండగా, స్పాట్ సిల్వర్ ధర 62.42 డాలర్లుగా ఉంది.
ఆన్లైన్లో బంగారం కొనడం సేఫేనా?
ఆన్లైన్లో బంగారాన్ని కొనడం చాలా వరకు సురక్షితమే అని చెప్పవచ్చు. కానీ ఫేక్ యాప్ల విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. నేడు దాదాపు అన్ని అగ్రశ్రేణి జువెల్లరీ బ్రాండ్లు తమ బంగారు ఆభరణాలను ఆన్లైన్లో విక్రయిస్తున్నాయి. వీటన్నింటికి అధికారిక వెబ్సైట్లు, మొబైల్ యాప్లు ఉన్నాయి. వాటి ద్వారా మనం బంగారు ఆభరణాల షాపింగ్ చేయొచ్చు. అలాగే కొన్ని ఈ-కామర్స్ వెబ్సైట్లలో ఉండే సర్టిఫైడ్ సెల్లర్స్ నుంచి సైతం బంగారు ఆభరణాలను కొనొచ్చు. అయితే 'బీఐఎస్ హాల్మార్క్' సర్టిఫికేషన్ ఉన్న ఆభరణాలనే కొనాలి.
ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి
- ప్రముఖ జువెల్లరీ బ్రాండ్ల వెబ్సైట్లు, యాప్లలోనే ఆన్లైన్ షాపింగ్ చేయవచ్చు. ఈ వెబ్సైట్లలో చాలా డిజైన్లతో కూడిన ఆభరణాలు మీకు కనిపిస్తాయి. ఈ కంపెనీలు కస్టమర్ల సౌకర్యార్థం కస్టమర్ కేర్ నంబర్లను నిర్వహిస్తాయి. ఏదైనా సమస్య ఉంటే ఆయా నంబర్లకు కాల్ చేసి సహాయాన్ని పొందొచ్చు. ఫిర్యాదులు చేయొచ్చు.
- బీఐఎస్ హాల్ మార్కింగ్ ఉన్న బంగారు ఆభరణాలనే మనం కొనాలి. ఇదే ప్రభుత్వం రూల్. ఆన్లైన్లో మనం ఏదైనా బంగారు ఆభరణాన్ని కొనేటప్పుడు, దానిపై ముద్రించి ఉన్న బీఐఎస్ హాల్ మార్కింగ్ సమాచారాన్ని, హెచ్యూఐడీ నంబరును తనిఖీ చేయాలి. ఇందుకోసం మన ఫోనులో బీఐఎస్ కేర్ అనే యాప్ను డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి.
- ఆన్లైన్లో బంగారు ఆభరణాలను కొనే ముందు, ఆభరణాల వ్యాపారి రిటర్న్, ఎక్స్ఛేంజ్ పాలసీ సమాచారాన్ని జాగ్రత్తగా చదవండి. సాధారణంగానైతే చాలా మంది ఆన్లైన్ సెల్లర్స్ రిటర్న్, ఎక్స్ఛేంజ్ కోసం 30 రోజుల గడువును ఇస్తారు.
- మీరు ఆన్లైన్లో కొంటున్న బంగారు ఆభరణాల తుది ధరను అర్థం చేసుకోవడం కూడా ముఖ్యమే. తుది ధరలో ప్రస్తుత మార్కెట్ ధర, తయారీ ఛార్జీలు, జీఎస్టీ, ఇతర పన్నులు కలిసే ఉన్నాయా? లేదా? అనేది తెలుసుకోవాలి. కొన్నిసార్లు షిప్పింగ్ ఛార్జీలను కూడా తుది ధరలోనే యాడ్ చేస్తుంటారు. కస్టమర్ కేర్తో మాట్లాడి లేదా ఛాట్ చేసి ఈ అంశాలపై ముందస్తు క్లారిటీ తీసుకోవాలి.
- ఆన్లైన్లో బంగారు ఆభరణాలను కొనే ముందు, ఆ ప్రోడక్ట్కు సంబంధించి కస్టమర్లు రాసిన రివ్యూలు, రేటింగ్లను జాగ్రత్తగా చెక్ చేయండి. దీనివల్ల మీరు కొనబోయే ఆభరణం ఎలాంటిదో ఒక ఐడియా వస్తుంది.
- బంగారు ఆభరణాన్ని కొనే క్రమంలో ఆన్లైన్లో పేమెంట్ చేయడానికి చాలా ఆప్షన్లు అందుబాటులో ఉంటాయి. క్రెడిట్ కార్డులు, యూపీఐ, డెబిట్ కార్డులు సహా అనేక మార్గాల్లో మనం సురక్షితంగా చెల్లింపును చేయొచ్చు.
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