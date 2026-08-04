తగ్గిన బంగారం ధర- పెరిగిన వెండి- ఆగస్టు 4న తెలంగాణ, ఏపీలో రేట్లు ఎలా ఉన్నాయంటే!
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో బంగారం, వెండి ధరల వివరాలు- కొనుగోలు సమయంలో 916 హాల్మార్క్, బిల్లు తప్పనిసరిగా పరిశీలించాలని నిపుణుల సూచన
Published : August 4, 2026 at 9:37 AM IST
Gold Rate Today : దేశీయ బులియన్ మార్కెట్లో బంగారం ధరలు స్వల్పంగా తగ్గగా, వెండి ధరలు మాత్రం పెరుగుదల నమోదు చేశాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో చోటుచేసుకుంటున్న పరిణామాలు, భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు, అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ విధానాలు, డాలర్ మారకం విలువలో వస్తున్న మార్పులు పసిడి ధరలపై ప్రభావం చూపుతున్నాయి. మరోవైపు పారిశ్రామిక రంగం నుంచి వెండికి డిమాండ్ పెరగడంతో వెండి ధరలు ఎగబాకుతున్నాయని మార్కెట్ వర్గాలు విశ్లేషిస్తున్నాయి.
క్యాప్స్ గోల్డ్ వెబ్సైట్ వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం, హైదరాబాద్లో 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల స్వచ్ఛమైన బంగారం ధర సోమవారం రూ.1,47,500గా ఉండగా, మంగళవారం నాటికి రూ.420 తగ్గి, రూ.1,47,080కు చేరింది. ఇదే ధరలు విజయవాడ, విశాఖపట్నం, ప్రొద్దుటూరు, నెల్లూరు వంటి నగరాల్లోనూ కొనసాగుతున్నాయి. దేశ రాజధాని దిల్లీతో పాటు ముంబయిలోనూ ఇదే స్థాయి ధరలు నమోదయ్యాయి. బంగారు ఆభరణాల తయారీలో ఎక్కువగా వినియోగించే 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర హైదరాబాద్లో 10 గ్రాములకు రూ.1,32,190గా ఉంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో స్పాట్ గోల్డ్ ధర ఔన్స్కు 4,055 డాలర్ల వద్ద ట్రేడవుతోంది.
వెండి ధరల్లో పెరుగుదల
బంగారం తగ్గినా వెండి మాత్రం పెరుగుదల బాట పట్టింది. హైదరాబాద్లో కిలో వెండి ధర సోమవారం రూ.2,24,671గా ఉండగా, మంగళవారం నాటికి రూ.243 పెరిగి రూ.2,24,914కు చేరింది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో స్పాట్ సిల్వర్ ధర ఔన్స్కు 58.73 డాలర్లుగా నమోదైంది.