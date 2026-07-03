బంగారం, వెండి ధరలకు మళ్లీ రెక్కలు- జులై 3న తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎంతంటే?
ఏపీ, తెలంగాణలో బంగారం, వెండి ధరలు వివరాలు మీకోసం- కొనుగోలు ముందు హాల్మార్క్, మేకింగ్ ఛార్జీలు తప్పనిసరిగా పరిశీలించాలని నిపుణుల సూచన
Published : July 3, 2026 at 9:42 AM IST
Gold Rate Today : దేశీయ బులియన్ మార్కెట్లో బంగారం ధరలు శుక్రవారం భారీగా పెరిగాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో జరుగుతున్న పరిణామాలు, డిమాండ్ పెరుగుదల, పెట్టుబడిదారుల ఆసక్తి కారణంగా బంగారం ధరలు పెరుగుతున్నాయి. అదే సమయంలో సిల్వర్ రేట్లు కూడా పెరిగాయి.
క్యాప్స్ గోల్డ్ వెబ్సైట్ వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం, శుక్రవారం హైదరాబాద్లో 10 గ్రాముల 24 క్యారెట్ల స్వచ్ఛమైన బంగారం ధర రూ.1,50,680గా నమోదైంది. గురువారం ఈ ధర రూ.1,47,330గా ఉండగా, ఒక్కరోజులోనే రూ.3,350 మేర పెరిగింది. హైదరాబాద్తో పాటు విజయవాడ, విశాఖపట్నం, ప్రొద్దుటూరు, ముంబయి మార్కెట్లలో కూడా 24 క్యారెట్ల బంగారం ఇదే ధర వద్ద కొనసాగుతోంది. నగల తయారీలో విస్తృతంగా ఉపయోగించే 10 గ్రాముల 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,31,810గా నమోదైంది.
వెండి ధరలోనూ భారీ జంప్
బంగారం బాటలోనే వెండి ధరలు కూడా భారీగా పెరిగాయి. హైదరాబాద్, విజయవాడ, విశాఖపట్నం, ప్రొద్దుటూరు మార్కెట్లలో కిలో వెండి ధర రూ.2,41,400కు చేరుకుంది. గత ట్రేడింగ్ సెషన్లో రూ.2,36,986గా ఉన్న వెండి ధర ఒక్కరోజులోనే రూ.4,414 మేర పెరిగింది. పరిశ్రమల నుంచి పెరుగుతున్న డిమాండ్, అంతర్జాతీయ మార్కెట్లోని అనిశ్చిత పరిస్థితులు, పెట్టుబడిదారుల కొనుగోళ్లు వెండి ధరల పెరుగుదలకు కారణమని మార్కెట్ వర్గాలు పేర్కొంటున్నాయి.