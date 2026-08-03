గుడ్ న్యూస్- తగ్గిన బంగారం ధరలు- ఆగస్టు 3న తెలుగు రాష్ట్రాల్లో రేట్లు ఎలా ఉన్నాయంటే?
సోమవారరం పెరిగిన వెండి ధరలు- ఏపీ, తెలంగాణలో ఎలా ఉన్నాయంటే?
Published : August 3, 2026 at 9:52 AM IST
Gold Rate Today : ఆషాఢ మాసంలో బంగారు, వెండి ఆభరణాలు కొనాలనుకుంటున్నారా? అయితే మీకు గుడ్ న్యూస్. సోమవారం దేశీయ బులియన్ మార్కెట్లో పసిడి ధరలు తగ్గాయి. పశ్చిమాసియాలో యూఎస్, ఇజ్రాయెల్- ఇరాన్ల మధ్య కొనసాగుతున్న ఉద్రిక్తతలు, రష్యా-ఉక్రెయిన్ యుద్ధం మొదలైన భౌగోళిక రాజకీయ పరిస్థితులు బంగారం ధరలను తీవ్రంగా ప్రభావితం చేస్తున్నాయి. వీటికి తోడు అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ విధానాలు, ద్రవ్యోల్బణ ఒత్తిళ్లు, కరెన్సీ మారకం విలువల్లో వస్తున్న హెచ్చుతగ్గులు కూడా పసిడి ధరలను ప్రభావితం చేస్తున్న వాటిలో ఉన్నాయి. ఇక ఇండస్ట్రీయల్ యుసేజ్ పెరగడం వల్ల గత కొంత కాలంగా వెండికి బాగా డిమాండ్ పెరిగింది.
క్యాప్స్ గోల్డ్ వెబ్సైట్ ప్రకారం, ఆదివారం హైదరాబాద్లో 10 గ్రాముల స్వచ్ఛమైన బంగారం ధర రూ.1,48,798 ఉండగా, సోమవారం నాటికి రూ.1,298 తగ్గి రూ.1,47,500కు దిగివచ్చింది. విజయవాడ, విశాఖపట్నం, ప్రొద్దుటూరు, నెల్లూరుల్లోనూ ఇవే ధరలు కొనసాగుతున్నాయి. ముంబయి, దిల్లీలోనూ పసిడి ధరలు ఇలానే ఉన్నాయి. ఇక బంగారు ఆభరణాల తయారీకి ఉపయోగించే 22 క్యారెట్ గోల్డ్ ధరలు విషయానికి వస్తే, హైదరాబాద్లో 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,32,200గా ఉంది. ఇక స్పాట్ గోల్డ్ విషయానికి వస్తే, అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ఔన్స్ గోల్డ్ ధర 4066 డాలర్లుగా ఉంది.
మరోవైపు సోమవారం వెండి ధరలు కూడా తగ్గాయి. ఆదివారం హైదరాబాద్లో కిలో వెండి ధర రూ.2,23,350 ఉండగా, సోమవారం రూ.1,321 పెరిగి రూ.2,24,671కు చేరింది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ఔన్స్ సిల్వర్ ధర 58.28 డాలర్లుగా ఉంది. పారిశ్రామిక రంగం నుంచి వెండికి డిమాండ్ పెరుగుతుండడం, పెట్టుబడిదారుల కొనుగోలు ధోరణిలో మార్పులు రావడమే ఇందుకు కారణమని మార్కెట్ నిపుణులు చెబుతున్నారు.