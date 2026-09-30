పెరిగిన బంగారం, వెండి ధరలు- సెప్టెంబర్ 30న ఏపీ, తెలంగాణలో ఎలా ఉన్నాయంటే?
అంతర్జాతీయ మార్కెట్ ప్రభావంతో దేశీయంగా పసిడి, వెండి రేట్లలో స్వల్ప పెరుగుదల- ఏపీ, తెలంగాణలో ధరల వివరాలు మీకోసం!
Published : September 30, 2026 at 9:43 AM IST
Gold Rate Today : దేశీయ బులియన్ మార్కెట్లో వరుసగా రెండు రోజుల పాటు తగ్గిన బంగారం, వెండి ధరలకు బుధవారం స్వల్పంగా పెరిగాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో విలువైన లోహాల ధరల కదలికలు, ప్రపంచ ఆర్థిక పరిస్థితులు, ముడిచమురు ధరల్లో మార్పులు, డాలర్తో రూపాయి మారకం విలువ, దేశీయంగా డిమాండ్-సరఫరా వంటి అంశాలు బంగారం, వెండి ధరలపై ప్రభావం చూపుతున్నాయి. ఈ పరిణామాల నేపథ్యంలో బులియన్ మార్కెట్లో ధరల్లో రోజువారీ హెచ్చుతగ్గులు జరగుతుంటాయి.
క్యాప్స్ గోల్డ్ వెబ్సైట్ ప్రకారం, హైదరాబాద్లో మంగళవారం 24 క్యారెట్ల స్వచ్ఛమైన బంగారం 10 గ్రాముల ధర రూ.1,51,720గా ఉండగా, బుధవారం ఈ ధర రూ.690 పెరిగి రూ.1,52,400కు చేరింది. విశాఖపట్నం, విజయవాడ, నెల్లూరు, ప్రొద్దుటూరు వంటి నగరాల్లోనూ దాదాపు ఇదే స్థాయిలో బంగారం ధరలు కొనసాగుతున్నాయి. ఆభరణాల తయారీలో ఎక్కువగా వినియోగించే 22 క్యారెట్ల బంగారం 10 గ్రాముల ధర రూ.1,36,400గా ఉంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ఔన్స్ స్పాట్ గోల్డ్ ధర 4,173 డాలర్ల వద్ద కొనసాగుతోంది.
వెండి ధర కూడా పైకి
బంగారం బాటలోనే వెండి ధర కూడా బుధవారం స్వల్పంగా పెరిగింది. మంగళవారం కిలో వెండి ధర రూ.2,27,802గా ఉండగా, బుధవారం రూ.190 పెరిగి రూ.2,27,992కు చేరింది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ఔన్స్ స్పాట్ సిల్వర్ ధర 60.99 డాలర్ల వద్ద ఉంది.