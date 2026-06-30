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తగ్గిన బంగారం, వెండి ధరలు- జూన్ 30న తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎంతంటే?

ఏపీ, తెలంగాణలో బంగారం, వెండి ధరలు వివరాలు మీకోసం- కొనుగోలు ముందు హాల్‌మార్క్‌, మేకింగ్‌ ఛార్జీలను పరిశీలించాలని నిపుణుల సూచన

Gold Rate Today
Gold Rate Today (Getty Images)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 30, 2026 at 10:01 AM IST

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Gold Rate Today : దేశీయ బులియన్‌ బంగారం, వెండి ధరలు దిగొస్తున్నాయి. మంగళవారం బంగారం రూ.2వేల మేర తగ్గగా, వెండి ధర రూ.4వేల పైగా పడిపోయింది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో ఒడిదుడుకులు, డాలర్‌ మారకం విలువల్లో మార్పులు, పెట్టుబడిదారుల కొనుగోలు ధోరణిలో మార్పుల ప్రభావంతో పసిడి ధరలు క్షీణించాయి. దీంతో ఆభరణాలు కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారికి కొంత ఊరట లభించింది.

క్యాప్స్‌ గోల్డ్‌ వెబ్‌సైట్‌ వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం, మంగళవారం హైదరాబాద్‌లో 10 గ్రాముల 24 క్యారెట్ల స్వచ్ఛమైన బంగారం ధర రూ.1,44,050గా నమోదైంది. గత ట్రేడింగ్‌ సెషన్‌లో ఈ ధర రూ.1,46,740గా ఉండగా, ఒక్కరోజులోనే రూ.2,690 మేర తగ్గింది. హైదరాబాద్‌తో పాటు విజయవాడ, విశాఖపట్నం, ప్రొద్దుటూరు, ముంబయి మార్కెట్లలో కూడా 24 క్యారెట్ల బంగారం ఇదే ధరతో కొనసాగుతోంది. ఇక నగల తయారీలో విస్తృతంగా ఉపయోగించే 10 గ్రాముల 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,30,090గా నమోదైంది.

వెండి ధర ఇలా!
హైదరాబాద్‌, విజయవాడ, విశాఖపట్నం, ప్రొద్దుటూరు మార్కెట్లలో కిలో వెండి ధర గత ట్రేడింగ్‌ సెషన్‌లో రూ.2,30,489గా ఉండగా, మంగళవారం నాటికి రూ.2,25,620కు చేరుకుంది. ఒక్కరోజులోనే దాదాపు రూ.4,869 మేర తగ్గింది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లోని పరిణామాలు, పరిశ్రమల డిమాండ్‌, పెట్టుబడిదారుల కొనుగోలు ధోరణి వెండి ధరలపై ప్రభావం చూపుతున్నాయని మార్కెట్‌ వర్గాలు పేర్కొంటున్నాయి.

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