బంగారం, వెండి ధరలు- అక్టోబర్ 2న ఏపీ, తెలంగాణలో ఎలా ఉన్నాయంటే?
గోల్డ్, సిల్వర్ రేట్లు- తెలుగు రాష్ట్రాల్లో తులం ఎంతంటే?
Published : October 2, 2026 at 11:54 AM IST
Gold Rate Today : దేశీయ బులియన్ మార్కెట్లో శుక్రవారం బంగారం ధరలు దాదాపు స్థిరంగా ఉండగా, వెండి ధరలు స్వల్పంగా తగ్గాయి. అంతర్జాతీయ రాజకీయ అనిశ్చితులు, ముడిచమురు ధరల్లో మార్పులు, సరఫరాలకు కలుగుతున్న ఇబ్బందులు, మార్కెట్లలో విలువైన లోహాల ధరల కదలికలు, డాలర్తో రూపాయి మారకం విలువ, దేశీయంగా డిమాండ్ మొదలైన అంశాలు బంగారం, వెండి ధరలపై ప్రభావం చూపుతున్నాయి.
క్యాప్స్ గోల్డ్ వెబ్సైట్ ప్రకారం, హైదరాబాద్లో గురురాం 24 క్యారెట్ల స్వచ్ఛమైన బంగారం 10 గ్రాముల ధర రూ.1,52,890గా ఉండగా, శుక్రవారం నాటికి ఈ ధర రూ.105 పెరిగి రూ.1,52,995కు చేరింది. వైజాగ్, విజయవాడ, నెల్లూరు, ప్రొద్దుటూరు వంటి నగరాల్లోనూ బంగారం ధరలు దాదాపు ఇలానే ఉన్నాయి. ఇక ఆభరణాల తయారీలో ఎక్కువగా వినియోగించే 22 క్యారెట్ల బంగారం 10 గ్రాముల ధర రూ.1,37,750గా ఉంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ఔన్స్ స్పాట్ గోల్డ్ ధర 4,193 డాలర్ల వద్ద కొనసాగుతోంది.
మరోవైపు వెండి ధరలు స్వల్పంగా తగ్గాయి. గురువారం కిలో వెండి ధర రూ.2,28,830గా ఉండగా, శుక్రవారం నాటికి రూ.852 తగ్గి రూ.2,27,978కు చేరింది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ఔన్స్ స్పాట్ సిల్వర్ ధర 61.31 డాలర్ల వద్ద ఉంది. ఎలక్ట్రానిక్స్, సాంకేతిక ఉత్పత్తులు తదితర రంగాల్లో వెండి వినియోగం విపరీతంగా పెరుగుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో వెండి ధరల్లో తీవ్ర హెచ్చుతగ్గులు ఏర్పడుతున్నాయి. పెట్టుబడిదారుల ఆసక్తి, అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ధరల కదలికలు, ఆర్థిక పరిస్థితులు వంటి అంశాలు వెండి రేట్లను ప్రభావితం చేస్తున్నాయి.