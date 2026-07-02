పెరిగిన బంగారం, వెండి ధరలు- తెలుగు రాష్ట్రాల్లో జులై 2న ఎలా ఉన్నాయంటే?
ఏపీ, తెలంగాణలో బంగారం, వెండి ధరలు వివరాలు మీకోసం
Published : July 2, 2026 at 9:48 AM IST
Gold Rate Today : దేశీయ మార్కెట్లో బంగారం, వెండి ధరలు మరోసారి పెరిగాయి. గురువారం హైదరాబాద్తో పాటు ప్రధాన నగరాల్లో 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర ఒక్కరోజులోనే రూ.2,890 పెరిగింది. అదే సమయంలో వెండి ధర కూడా కిలోకు రూ.7,122 పెరిగింది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో జరుగుతున్న పరిణామాలు, డిమాండ్ పెరుగుదలతో పాటు పెట్టుబడిదారుల ఆసక్తి కారణంగా పసిడి ధరలు పెరుగుతున్నాయి.
క్యాప్స్ గోల్డ్ వెబ్సైట్ వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం, గురువారం హైదరాబాద్లో 10 గ్రాముల 24 క్యారెట్ల స్వచ్ఛమైన బంగారం ధర రూ.1,47,330గా నమోదైంది. బుధవారం ఇదే బంగారం ధర రూ.1,44,440 ఉండగా, ఒక్కరోజులోనే రూ.2,890 మేర పెరిగింది. హైదరాబాద్తో పాటు విజయవాడ, విశాఖపట్నం, ప్రొద్దుటూరు, ముంబయి మార్కెట్లలో కూడా ఇదే ధర కొనసాగుతోంది. ఆభరణాల తయారీలో అధికంగా వినియోగించే 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,29,040గా నమోదైంది.
వెండి ధరలో భారీ పెరుగుదల
బంగారంతో పాటు వెండి ధరలు కూడా భారీగా పెరిగాయి. హైదరాబాద్, విజయవాడ, విశాఖపట్నం, ప్రొద్దుటూరు మార్కెట్లలో కిలో వెండి ధర రూ.2,36,986గా నమోదైంది. గత ట్రేడింగ్లో ఇది రూ.2,29,864 ఉండగా, ఒక్కరోజులోనే రూ.7,122 మేర పెరగడం గమనార్హం. పరిశ్రమల నుంచి వెండికి పెరుగుతున్న డిమాండ్, అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ఏర్పడుతున్న అనిశ్చిత పరిస్థితులు, పెట్టుబడిదారుల కొనుగోళ్లు వెండి ధరల్లో పెరుగుదల కనిపిస్తోంది.