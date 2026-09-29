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తగ్గిన బంగారం, వెండి ధరలు- సెప్టెంబర్ 29న తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎంతంటే?

అంతర్జాతీయ మార్కెట్ ప్రభావంతో దేశీయంగా పసిడి, వెండి రేట్లలో భారీ పతనం- ఏపీ, తెలంగాణలో ధరల వివరాలు మీకోసం!

Gold Rate Today
ప్రతీకాత్మక చిత్రం (Getty Images)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 29, 2026 at 9:41 AM IST

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Gold Rate Today : దేశీయ బులియన్ మార్కెట్లో బంగారం, వెండి ధరలు భారీగా తగ్గాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో విలువైన లోహాల ధరల కదలికలు, ప్రపంచ ఆర్థిక పరిస్థితులు, ముడిచమురు ధరలు, డాలర్‌తో రూపాయి మారకం విలువలో మార్పులు, దేశీయంగా డిమాండ్‌, సరఫరా వంటి అంశాలు పసిడి, వెండి రేట్లపై ప్రభావం చూపుతున్నాయి. తాజాగా బంగారం ధరలో ఒక్కరోజులోనే రూ.1,480 మేర తగ్గుదల నమోదైంది. వెండి ధర కూడా దాదాపు రూ.3,900 వరకు పడిపోయింది.

క్యాప్స్ గోల్డ్ వెబ్‌సైట్‌ ప్రకారం, హైదరాబాద్‌లో సోమవారం 24 క్యారెట్ల స్వచ్ఛమైన బంగారం 10 గ్రాముల ధర రూ.1,53,200గా ఉంది. మంగళవారం నాటికి ఇది రూ.1,480 తగ్గి రూ.1,51,720కు చేరింది. విశాఖపట్నం, విజయవాడ, నెల్లూరు, ప్రొద్దుటూరు తదితర నగరాల్లోనూ దాదాపు ఇదే ధరలు కొనసాగుతున్నాయి. ఆభరణాల తయారీలో సాధారణంగా ఉపయోగించే 22 క్యారెట్ల బంగారం 10 గ్రాముల ధర రూ.1,36,650గా ఉంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ఔన్స్ స్పాట్ గోల్డ్ ధర 4,137 డాలర్ల వద్ద కొనసాగుతోంది.

వెండి రేటు కూడా భారీగా తగ్గింది
బంగారంతో పాటు వెండి ధరలోనూ గణనీయమైన తగ్గుదల కనిపించింది. సోమవారం కిలో వెండి ధర రూ.2,31,698గా ఉండగా, మంగళవారం రూ.3,896 తగ్గి రూ.2,27,802కు చేరింది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ఔన్స్ స్పాట్ సిల్వర్ ధర 60.69 డాలర్ల వద్ద ఉంది. వెండికి పారిశ్రామిక రంగం నుంచి ఉండే డిమాండ్‌, పెట్టుబడిదారుల ఆసక్తి, ప్రపంచ ఆర్థిక పరిస్థితులు, అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో ధరల కదలికలు వంటి అంశాలు కీలకంగా మారుతాయి. అందువల్ల బులియన్ మార్కెట్లో వెండి ధరల్లో కూడా తరచూ హెచ్చుతగ్గులు కనిపిస్తుంటాయి.

ఇంతకీ బంగారం ధర ఎలా నిర్ణయిస్తారు?
దేశీయ మార్కెట్లో బంగారం ధర నిర్ణయించడంలో అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌ పరిస్థితులు ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తాయి. భారత్‌ తన బంగారం అవసరాల్లో గణనీయమైన భాగాన్ని దిగుమతుల ద్వారానే సమకూర్చుకుంటుంది. దీంతో అంతర్జాతీయంగా పసిడి ధరలో వచ్చే మార్పులు దేశీయ మార్కెట్‌పై ప్రభావం చూపుతాయి. అదే సమయంలో అమెరికన్ డాలర్‌తో పోలిస్తే రూపాయి మారకం విలువ కూడా ముఖ్యమైన అంశం. రూపాయి విలువ బలహీనపడితే బంగారం దిగుమతికి అయ్యే వ్యయం పెరగవచ్చు. దాని ప్రభావం దేశీయ బులియన్ ధరలపై పడే అవకాశం ఉంటుంది. అంతర్జాతీయ ధరలు, కరెన్సీ మారకం విలువలతో పాటు దేశీయంగా బంగారానికి ఉన్న డిమాండ్‌, సరఫరా పరిస్థితులు కూడా రేట్లను నిర్ణయించడంలో కీలకంగా ఉంటాయి. అందుకే దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాల్లో ఒకే రోజున బంగారం ధరల్లో స్వల్ప తేడాలు కనిపిస్తాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌ కదలికలకు అనుగుణంగా దేశీయ మార్కెట్లోనూ ధరలు రోజూ మారుతుంటాయి.

ఆభరణం కొనుగోలు చేస్తే తుది బిల్లు ఎంత?
బంగారం కొనుగోలు చేసే సమయంలో చాలామంది ముందుగా 22 లేదా 24 క్యారెట్ల బంగారం గ్రాము ధరను మాత్రమే పరిశీలిస్తారు. కానీ ఆభరణం కొనుగోలు చేసేటప్పుడు ఇదే తుది ధర కాదనే విషయాన్ని గుర్తుంచుకోవాలి. బంగారం విలువకు అదనంగా మేకింగ్‌ ఛార్జీలు, పన్నులు, ఇతర ఖర్చులు బిల్లులో చేరుతాయి. ఆభరణం డిజైన్‌, తయారీ విధానం, మేకింగ్‌ ఛార్జీలను బట్టి తుది ధరలో మార్పు ఉంటుంది. దీంతో ఒకే బరువు ఉన్న రెండు ఆభరణాల ధరలు కూడా వేర్వేరుగా ఉండొచ్చు. ఆభరణంలో వజ్రాలు లేదా ఇతర విలువైన రాళ్లను ఉపయోగించినట్లయితే వాటి ధర కూడా అదనంగా కలుస్తుంది. అందువల్ల నగలు కొనుగోలు చేసేటప్పుడు గ్రాము బంగారం రేటుతో పాటు బంగారం మొత్తం విలువ, మేకింగ్‌ ఛార్జీలు, పన్నులు, విలువైన రాళ్ల ధర, ఇతర ఖర్చులు కలిపి తుది బిల్లు ఎంత అవుతుందో ముందుగానే తెలుసుకోవడం మంచిది.

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