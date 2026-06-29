బంగారం కొనాలని అనుకుంటున్నారా? జూన్ 29న ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే?
అమెరికా-ఇరాన్ ఉద్రిక్తతలతో అంతర్జాతీయ బులియన్ మార్కెట్లో అనిశ్చితి- తగ్గిన బంగారం, వెండి ధరలు
Published : June 29, 2026 at 9:43 AM IST
Gold Rate Today : అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య ఉద్రిక్తతలు మళ్లీ పెరగడంతో అంతర్జాతీయ బులియన్ మార్కెట్లలో అనిశ్చితి నెలకొంది. యుద్ధం ముగిసిందనుకున్న సమయంలో అమెరికా మరోసారి దాడులకు పాల్పడటం, దీనికి ప్రతిగా ఇరాన్ స్పందించడం ప్రపంచ మార్కెట్లపై ప్రభావం చూపుతోంది. ఈ పరిణామాల నేపథ్యంలో బంగారం, వెండి ధరల్లో హెచ్చుతగ్గులు కనిపిస్తున్నాయి. ప్రస్తుతం అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో స్పాట్ గోల్డ్ ధర ఔన్స్కు 4,062 డాలర్ల వద్ద కొనసాగుతుంది. ఇక వెండి ధర 58.67 డాలర్ల తగ్గుదల కనిపిస్తోంది. మరోవైపు చమురు ధరలు కూడా అంతర్జాతీయ పరిణామాలకు అనుగుణంగా మారుతున్నాయి. ఈ పరిణామాల ప్రభావం భారతీయ బులియన్ మార్కెట్పైనా పడుతోంది.
దేశీయ మార్కెట్లో బంగారం ధరలు
క్యాప్స్ గోల్డ్ వెబ్సైట్ వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం, సోమవారం హైదరాబాద్లో 10 గ్రాముల 24 క్యారెట్ల స్వచ్ఛమైన బంగారం ధర రూ.1,46,740గా నమోదైంది. ఇదే ధర విజయవాడ, విశాఖపట్నం, ప్రొద్దుటూరు, ముంబయి మార్కెట్లలో కూడా కొనసాగుతోంది. నగల తయారీలో విస్తృతంగా ఉపయోగించే 10 గ్రాముల 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,31,940గా నమోదైంది.
వెండి ధర ఎంత?
హైదరాబాద్, విజయవాడ, విశాఖపట్నం, ప్రొద్దుటూరు మార్కెట్లలో కిలో వెండి ధర ప్రస్తుతం రూ.2,30,489గా కొనసాగుతోంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లోని ఒడిదుడుకులు, పరిశ్రమల డిమాండ్, పెట్టుబడిదారుల కొనుగోలు ధోరణి వెండి ధరలపై ప్రభావం చూపుతున్నాయని మార్కెట్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.