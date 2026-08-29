గుడ్న్యూస్! మళ్లీ తగ్గిన బంగారం, వెండి ధరలు- ఆగస్టు 29న తెలుగు రాష్ట్రాల్లో రేట్ ఎంతంటే?
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో బంగారం, వెండి ధరలు- ఆభరణాలు కొనుగోలు సమయంలో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు- నిపుణుల సూచనలు
Published : August 29, 2026 at 10:08 AM IST
Gold Rate Today : కొద్దిరోజుల క్రితం క్రమంగా పెరిగిన పసిడి, వెండి ధరలు, గత మూడు నాలుగు రోజులుగా తగ్గుతూ వస్తున్నాయి. దేశీయ బులియన్ మార్కెట్లో బంగారం, వెండి ధరలు శనివారం భారీగా పతనమయ్యాయి. క్యాప్స్ గోల్డ్ వెబ్సైట్ వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం, శుక్రవారం హైదరాబాద్లో 10 గ్రాముల 24 క్యారెట్ల స్వచ్ఛమైన బంగారం రూ.1,63,090 ఉండగా, శనివారం నాటికి రూ.1,680 తగ్గి రూ.1,61,410 కి చేరింది. విశాఖపట్నం, నెల్లూరు, విజయవాడ, ప్రొద్దుటూరు నగరాల్లోనూ ఇవే ధరలు ట్రేడింగ్లో కొనసాగుతున్నాయి . ఇదిలా ఉండగా, 22 క్యారెట్ల పసిడి రేటు విషయానికొస్తే, రూ.1,47,710గా ఉంది. ఇక, అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో స్పాట్ గోల్డ్ ధర ఔన్స్కు 4,454 డాలర్ల వద్ద ట్రేడింగ్ అవుతోంది.
సిల్వర్ ధర ఎంత?
ఇక, వెండి ధరల్లోనూ భారీగా మార్పులు వచ్చాయి. శుక్రవారం కిలో వెండి ధర రూ.2,46,700 ఉండగా, శనివారం నాటికి రూ.2650 త్గగి రూ. 2,44,050కి చేరుకుంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో స్పాట్ సిల్వర్ ధర ఔన్స్కు 66 డాలర్లుగా కొనసాగుతోంది.