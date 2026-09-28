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గుడ్ న్యూస్​- భారీగా తగ్గిన బంగారం, వెండి ధరలు- సెప్టెంబర్​ 28న ఏపీ, తెలంగాణలో తులం రేటు ఎంతంటే?

నేటి గోల్డ్, సిల్వరే రేట్లు- తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎలా ఉన్నాయంటే?

Gold
ప్రతీకాత్మక చిత్రం (IANS)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 28, 2026 at 9:33 AM IST

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Gold Rate Today : దేశీయ బులియన్‌ మార్కెట్లో బంగారం, వెండి ధరలు భారీగా తగ్గాయి. అంతర్జాతీయ రాజకీయ పరిస్థితులు, ఆర్థిక అనిశ్చితులు, ముడిచమురు ధరలు, కరెన్సీ మారకం విలువల్లో మార్పులు, దేశీయ డిమాండ్‌-సరఫరా మొదలైన అంశాలు బంగారం, వెండి ధరలపై తీవ్రమైన ప్రభావం చూపుతున్నాయి.

క్యాప్స్‌ గోల్డ్‌ వెబ్‌సైట్‌ ప్రకారం, హైదరాబాద్‌లో శుక్రవారం 24 క్యారెట్ల స్వచ్ఛమైన బంగారం 10 గ్రాముల ధర రూ.1,55,800గా ఉండగా, సోమవారం నాటికి రూ.2,600 తగ్గి రూ.1,53,200కు తగ్గింది. విశాఖపట్నం​, విజయవాడ, నెల్లూరు, ప్రొద్దుటూరు తదితర నగరాల్లోనూ ఇవే ధరలు ఉన్నాయి. ఆభరణాల తయారీలో ఎక్కువగా వినియోగించే 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర విషయానికి వస్తే 10 గ్రాములు రూ.1,39,950గా ఉంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ఔన్స్​ స్పాట్​ గోల్డ్ ధర 4199 డాలర్లుగా ఉంది.

మరోవైపు వెండి ధరలు కూడా భారీగా తగ్గాయి. శుక్రవాం కేజీ వెండి ధర రూ.2,35,800గా ఉండగా, సోమవారం నాటికి రూ.4,102 తగ్గి రూ.2,31,698కు చేరింది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ఔన్స్‌ స్పాట్‌ సిల్వర్‌ ధర 62.13 డాలర్ల వద్ద కొనసాగుతోంది. పారిశ్రామిక డిమాండ్​, పెట్టుబడిదారుల ఆసక్తి, ప్రపంచ ఆర్థిక పరిస్థితులు మొదలైనవి వెండి ధరలపై ప్రభావం చూపుతున్నాయి.

ఇంట్లో ఎంత బంగారం దాచుకోవచ్చు?
భారతదేశంలో బంగారానికి ఉన్న ప్రాధాన్యత గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. ముఖ్యంగా మహిళలు ప్రతీ శుభకార్యానికి బంగారం కొనాలని ఆశిస్తుంటారు. పురుషులు కూడా ఈ విషయంలో ఏమాత్రం తక్కువ కాదు. అయితే మన ఇంట్లో గరిష్ఠంగా ఎంత వరకు బంగారం నిల్వ చేసుకోవచ్చు? పసిడి ద్వారా వచ్చే ఆదాయంపై ఎంత పన్ను విధిస్తారు? అనే విషయాలు చాలా మందికి తెలియకపోవచ్చు. అందుకే వాటి గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

నిబంధనల ప్రకారం, మన ఇంట్లో ఎంత బంగారం అయినా ఉంచుకోవచ్చు. అయితే పన్ను కట్టకుండా ఇంట్లో ఎంత బంగారం ఉంచుకోవచ్చంటే? సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్​ డైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ (సీబీడీటీ) ప్రకారం, పెళ్లైన మహిళలు 500 గ్రాములు, పెళ్లికాని అమ్మాయిలు 250 గ్రాములు వరకు ఇంట్లో ఉంచుకోవచ్చు. అదే పురుషులు విషయానికి వస్తే, పెళ్లి అయినా, కాకపోయినా ఎలాంటి ఆధారాలు చూపించకుండా 100 గ్రాముల వరకు బంగారాన్ని తమ ఇంట్లో నిల్వ చేసుకోవచ్చు. ఇంతకు మించితే ఆ నగలు లేదా బంగారం కొనుగోలు చేయడానికి లేదా వాటిపై పెట్టుబడులు పెట్టడానికి ఆదాయం ఎలా వచ్చింది? అనే విషయాన్ని కచ్చితంగా ఆదాయ పన్ను శాఖ వారికి చూపించాల్సి ఉంటుంది. వాటికి కచ్చితంగా ఇన్​కం ట్యాక్స్ డిపార్ట్​మెంట్ వారికి పన్ను కట్టాల్సి ఉంటుంది.

గోల్డ్ ఇన్వెస్ట్​మెంట్స్​పై ఎంత పన్ను చెల్లించాలి?
'కొంత మంది బంగారాన్ని వ్యక్తిగత అవసరాల కోసం కొంటే, మరికొందరు పెట్టుబడి సాధనంగా వాటిని కొనుగోలు చేస్తారు. ఇలాంటి సమయంలో బంగారు కడ్డీలు, నాణేలు, ఆభరణాలు కొనుగోలు చేసినప్పుడు తయారీ​ రుసుములతో సహా జీఎస్టీ చెల్లించాలి. ఇక విదేశాల నుంచి స్వర్ణం దిగుమతి చేసుకుంటే కస్టమ్స్ డ్యూటీ, అగ్రికల్చర్ ఇన్​ఫ్రాస్ట్రక్చర్, డెవలప్​మెంట్ సెస్, జీఎస్టీ రూపంలో మరింత చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ఇన్​కమ్ టాక్స్ రిటర్న్ ఫైల్ చేసేటప్పుడు బంగారం సంబంధించిన సమాచారం చూపించాల్సి వస్తుంది. పన్ను చెల్లింపుదారుల ఆదాయం రూ.50 లక్షలకు మించి ఉంటే, వారు ఐటీఆర్​లో దేశీయ ఆస్తుల్లో (డొమెస్టిక్ అసెట్స్) భాగంగా బంగారం నిల్వల వివరాలు చూపించాలి.

బంగారం అమ్మితే!
హోల్డింగ్ పీరయడ్​ను అనుసరించి బంగారం (ఫిజికల్ గోల్డ్) అమ్మకాలపై పన్ను విధిస్తారు. బంగారాన్ని కొన్న 3 ఏళ్లలోపే, దానిని విక్రయిస్తే, స్వల్పకాలిక మూలధన లాభాల కింద పన్ను చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ఒకవేళ మూడు ఏళ్ల తరువాత బంగాన్ని విక్రయిస్తే, లాంగ్​-టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్స్ కింద ఇండెక్సేషన్​ ప్రయోజనంతో 20 శాతం పన్ను చెల్లించాల్సి వస్తుంది. ఇక డిజిటల్ గోల్డ్​పై వివిధ రకాలుగా పన్ను విధిస్తారు. అయితే స్వల్పకాలిక లాభాలపై ఎలాంటి పన్ను విధించరు. 3 ఏళ్ల తరువాత డిజిటల్ గోల్డ్ విక్రయిస్తే, లాంగ్​-టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్స్ కింద ఇండెక్సేషన్​ ప్రయోజనంతో 20 శాతం పన్ను విధిస్తారు.

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