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భారీగా తగ్గిన బంగారం, వెండి ధరలు- ఆగస్టు 28న తెలుగు రాష్ట్రాల్లో తులం ఎంతంటే?

తెలుగు రాష్ట్రాల్లో బంగారం, వెండి ధరలు- ఆభరణాలు కొనుగోలు సమయంలో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు

Gold Rate Today
బంగారం, వెండి ధరలు (Getty Images)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 28, 2026 at 9:31 AM IST

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Gold Rate Today : పండగ సమయంలో ఆభరణాలు కొనాలనుకునేవారికి ఊరట కలిగించే విధంగా దేశీయ బులియన్‌ మార్కెట్లో బంగారం, వెండి ధరలు భారీగా దిగివచ్చాయి. క్యాప్స్ గోల్డ్ వెబ్‌సైట్ వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం, గురువారం హైదరాబాద్​లో 10 గ్రాముల 24 క్యారెట్ల స్వచ్ఛమైన బంగారం రూ.1,64,880 ఉండగా, శుక్రవారం నాటికి రూ.1790 తగ్గి రూ.1,63,090కు చేరింది. నెల్లూరు, విశాఖపట్నం, విజయవాడ, ప్రొద్దుటూరు నగరాల్లోనూ ఇవే ధరలు కొనసాగుతున్నాయి. ఇక, 22 క్యారెట్ల పసిడి రేటు రూ.1,49,540గా ఉంది. స్పాట్ గోల్డ్ ధర విషయానికొస్తే, అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ఔన్స్‌కు 4,580 డాలర్ల వద్ద నమోదైంది.

సిల్వర్​ ధర ఎంత?
ఇక, వెండి ధరలు సైతం భారీగా దిగివచ్చాయి. గురువారం కిలో వెండి ధర రూ.2,51,380 ఉండగా, శుక్రవారం నాటికి రూ.4680 త్గగి రూ.2,46,700కు చేరుకుంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో స్పాట్ సిల్వర్ ధర ఔన్స్‌కు 68 డాలర్లుగా ఉంది.

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