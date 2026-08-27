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తగ్గిన బంగారం, వెండి ధరలు- ఆగస్టు 27న తెలుగు రాష్ట్రాల్లో రేట్లు ఎంతంటే?

గురువారం బంగారం, వెండి ధరలు- తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎలా ఉన్నాయంటే?

gold rate today
ప్రతీకాత్మక చిత్రం (Getty Images)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 27, 2026 at 9:39 AM IST

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Gold Rate Today : రాఖీ పండగ వేళ బంగారం కొనాలని అనుకునేవారికి కొంచెం ఊరట కలిగించే విధంగా దేశీయ బులియన్‌ మార్కెట్లో బంగారం, వెండి ధరలు దిగివచ్చాయి. క్యాప్స్ గోల్డ్ వెబ్‌సైట్ వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం, బుధవారం హైదరాబాద్​లో 10 గ్రాముల 24 క్యారెట్ల స్వచ్ఛమైన బంగారం రూ.1,67,170గా ఉండగా, గురువారం నాటికి రూ.2290 తగ్గి రూ.1,64,880కు చేరింది. ఇవే ధరలు విశాఖపట్నం, నెల్లూరు, విజయవాడ, ప్రొద్దుటూరు నగరాల్లోనూ కొనసాగుతున్నాయి. ఇక, బంగారు నగల తయారీలో ఎక్కువగా ఉపయోగించే 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,50,090గా కొనసాగుతోంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో స్పాట్ గోల్డ్ ధర ఔన్స్‌కు 4,627 డాలర్ల వద్ద నమోదైంది.

మరోవైపు, బంగారం బాటలోనే వెండి ధరలు కూడా తగ్గుముఖం పట్టాయి. బుధవారం కిలో వెండి ధర రూ.2,52,303 ఉండగా, గురువారం నాటికి రూ.923 త్గగి రూ.2,51,380కు చేరింది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో స్పాట్ సిల్వర్ ధర ఔన్స్‌కు 69 డాలర్లుగా కొనసాగుతోంది. అయితే, అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో కొనసాగుతున్న అనిశ్చిత పరిస్థితులు, వివిధ దేశాల కరెన్సీల మారకం విలువల్లో వస్తున్న మార్పులు పసిడి, వెండి ధరలపై ప్రభావం చూపుతున్నాయని నిపుణులు భావిస్తున్నారు. ఫలితంగా ప్రపంచ మార్కెట్లలో జరిగే పరిణామాలకు అనుగుణంగా దేశీయ బులియన్‌ మార్కెట్లోనూ ధరల్లో హెచ్చుతగ్గులు కనిపిస్తున్నాయని అంటున్నారు.

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