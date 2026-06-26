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భారీగా తగ్గిన బంగారం, వెండి ధరలు- జూన్​ 26న రేట్లు ఎలా ఉన్నాయంటే?

కొనుగోలు ముందు ధరలు, హాల్‌మార్క్‌, మేకింగ్‌ ఛార్జీలు తప్పనిసరిగా పరిశీలించాలని నిపుణుల సూచన

GOLD RATE TODAY
GOLD RATE TODAY (GETTY IMAGES)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 26, 2026 at 11:42 AM IST

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Gold Rate Today : దేశీయ బులియన్‌ మార్కెట్‌లో బంగారం, వెండి ధరలు వరుసగా తగ్గుముఖం పడుతున్నాయి. శుక్రవారం కూడా పసిడి, వెండి ధరల్లో గణనీయమైన తగ్గుదల నమోదైంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో నెలకొన్న ఒడిదుడుకులు, డాలర్‌ మారకం విలువల్లో మార్పులు, పెట్టుబడిదారుల కొనుగోలు ధోరణిలో వచ్చిన మార్పుల ప్రభావంతో బంగారం ధరలు క్షీణించినట్లు మార్కెట్‌ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. దీంతో బంగారం కొనుగోలు చేయాలని భావిస్తున్న వారికి కొంత ఊరట లభించింది.

క్యాప్స్‌ గోల్డ్‌ వెబ్‌సైట్‌ వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం, హైదరాబాద్‌లో 10 గ్రాముల 24 క్యారెట్ల స్వచ్ఛమైన బంగారం ధర ప్రస్తుతం రూ.1,43,200గా నమోదైంది. గత ట్రేడింగ్‌ సెషన్‌తో పోలిస్తే ఒక్కరోజులోనే రూ.1,500కు పైగా తగ్గింది. ఇదే ధర విజయవాడ, విశాఖపట్నం, ప్రొద్దుటూరు, ముంబయి మార్కెట్లలో కూడా కొనసాగుతోంది.

బంగారం బాటలోనే వెండి ధరలు కూడా తగ్గాయి. హైదరాబాద్‌, విజయవాడ, విశాఖపట్నం, ప్రొద్దుటూరు మార్కెట్లలో కిలో వెండి ధర గత ట్రేడింగ్‌లో రూ.2,24,287గా ఉండగా శుక్రవారం అది రూ.2,20,940కు చేరింది. దీంతో ఒక్కరోజులోనే కిలో వెండి ధరలో రూ.1,500కుపైగా తగ్గుదల నమోదైంది. వెండి కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారికి ఇది అనుకూల పరిణామంగా మారింది.

మార్కెట్‌ నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం, బంగారం ధరలు ప్రతి రోజు ఒకేలా ఉండవు. అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌ పరిస్థితులు, డాలర్‌ బలహీనత లేదా బలపడటం, దిగుమతి వ్యయాలు, డిమాండ్‌ వంటి అంశాల ఆధారంగా ధరల్లో మార్పులు చోటుచేసుకుంటుంటాయి. అలాగే నగరాలను బట్టి కూడా ధరల్లో స్వల్ప వ్యత్యాసాలు కనిపించే అవకాశం ఉంటుంది. అందువల్ల బంగారం కొనుగోలు చేసే ముందు ఆ రోజు మార్కెట్‌ ధరను తప్పనిసరిగా తెలుసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.

బంగారం కొనుగోలు సమయంలో కేవలం ధరను మాత్రమే కాకుండా దాని స్వచ్ఛతను కూడా పరిశీలించడం ఎంతో ముఖ్యమని నిపుణులు చెబుతున్నారు. 24 క్యారెట్ల బంగారం దాదాపు 99.9 శాతం స్వచ్ఛత కలిగి ఉంటుంది. ఇది అత్యంత శుద్ధమైన బంగారం అయినప్పటికీ చాలా మెత్తగా ఉండటం వల్ల సాధారణంగా ఆభరణాల తయారీలో వినియోగించరు. ప్రధానంగా బంగారు నాణేలు, బిస్కెట్లు, బార్లు వంటి పెట్టుబడి ఉత్పత్తుల తయారీలో దీనిని ఉపయోగిస్తారు.

ఇక 22 క్యారెట్ల బంగారం 91.6 శాతం స్వచ్ఛత కలిగి ఉంటుంది. దీనినే సాధారణంగా "916 బంగారం" అని పిలుస్తారు. ఇందులో రాగి, వెండి వంటి ఇతర లోహాలను కలపడం వల్ల నగల తయారీకి అనువుగా మారుతుంది. అందుకే మార్కెట్‌లో విక్రయించే ఎక్కువ శాతం బంగారు ఆభరణాలు 22 క్యారెట్ల బంగారంతోనే తయారవుతాయి.

కొంతమంది వ్యాపారులు 22 క్యారెట్ల పేరుతో తక్కువ స్వచ్ఛత కలిగిన బంగారాన్ని విక్రయించే అవకాశాలు కూడా ఉంటాయని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. అందువల్ల బంగారం కొనుగోలు చేసే సమయంలో తప్పనిసరిగా 916 హాల్‌మార్క్‌, బీఐఎస్‌ ధ్రువీకరణ గుర్తులు ఉన్నాయా లేదా అన్నది పరిశీలించాలని సూచిస్తున్నారు. హాల్‌మార్క్‌ ఉన్న బంగారం కొనుగోలు చేస్తే నాణ్యతపై నమ్మకం ఉండటమే కాకుండా భవిష్యత్తులో విక్రయించినప్పుడు కూడా మంచి విలువ లభించే అవకాశం ఉంటుంది.

అలాగే ఒకే దుకాణంలో కనిపించిన ధర ఆధారంగా వెంటనే కొనుగోలు చేయకుండా.. వేర్వేరు నగల దుకాణాల్లో ధరలు, నాణ్యత, మేకింగ్‌ ఛార్జీలను పోల్చి చూసిన తర్వాతే నిర్ణయం తీసుకోవడం మంచిదని మార్కెట్‌ నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఎందుకంటే మార్కెట్‌లో ప్రకటించే బంగారం ధర మాత్రమే తుది ధర కాదు. దానికి అదనంగా జీఎస్‌టీ, మేకింగ్‌ ఛార్జీలు, హాల్‌మార్కింగ్‌ ఫీజులు కూడా జత అవుతాయి.

సాధారణంగా మేకింగ్‌ ఛార్జీలు నగ డిజైన్‌ను బట్టి 6 శాతం నుంచి 20 శాతం వరకు ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. సాధారణ నమూనాల నగలకు మేకింగ్‌ ఛార్జీలు తక్కువగా ఉండగా.. ప్రత్యేక డిజైన్లు, చేతి పనితో తయారయ్యే నగలకు ఇవి ఎక్కువగా ఉంటాయి. పండుగలు, ప్రత్యేక ఆఫర్ల సమయంలో కొందరు వ్యాపారులు మేకింగ్‌ ఛార్జీలపై రాయితీలు కూడా ప్రకటిస్తుంటారు. అందువల్ల కొనుగోలు చేసే ముందు వివిధ దుకాణాల ఆఫర్లను పరిశీలించి, అవసరమైతే బేరం ఆడి కొనుగోలు చేస్తే అదనపు ఖర్చును తగ్గించుకోవచ్చని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

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GOLD RATE TODAY
GOLD RATE TODAY

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