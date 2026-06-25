గుడ్న్యూస్- దిగొస్తున్న బంగారం, వెండి ధరలు- జూన్ 25న రేట్లు ఎలా ఉన్నాయంటే?
నేటి బంగారం, వెండి ధరలు- ఏపీ, తెలంగాణలో తులం ఎంతంటే?
Published : June 25, 2026 at 9:50 AM IST
Gold Rate Today : దేశీయ బులియన్ మార్కెట్లో బంగారం, వెండి ధరలు వరుసగా తగ్గుతూ వస్తున్నాయి. గురువారం కూడా బంగారం, వెండి ధరలు భారీగా పడిపోయాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ఒడిదుడుకులు, పెట్టుబడిదారుల కొనుగోలు ధోరణిలో మార్పులు, డాలర్ మారకం విలువల ప్రభావంతో పసిడి ధరలు క్షీణించాయి. దీంతో బంగారం కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారికి కొంత ఊరట లభించింది.
క్యాప్స్ గోల్డ్ వెబ్సైట్ వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం, గురువారం హైదరాబాద్లో 10 గ్రాముల 24 క్యారెట్ల స్వచ్ఛమైన బంగారం ధర రూ.1,45,490గా నమోదైంది. గత ట్రేడింగ్ సెషన్లో ఈ ధర రూ.1,47,290గా ఉండగా, ఒక్కరోజులోనే రూ.1,800 మేర తగ్గింది. హైదరాబాద్తో పాటు విజయవాడ, విశాఖపట్నం, ప్రొద్దుటూరు, ముంబయి మార్కెట్లలో కూడా ఇదే ధర కొనసాగుతోంది. బెంగళూరులో 10 గ్రాముల 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,45,160గా నమోదైంది. నగల తయారీలో ఎక్కువగా వినియోగించే 10 గ్రాముల 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర కూడా తగ్గింది. ప్రస్తుతం దీని ధర రూ.1,32,290గా ఉంది. గత ట్రేడింగ్లో ఇది రూ.1,32,540గా నమోదైంది.
భారీగా తగ్గిన వెండి ధరలు
బంగారం బాటలోనే వెండి ధరలు కూడా క్షీణించాయి. బుధవారం హైదరాబాద్, విజయవాడ, విశాఖపట్నం, ప్రొద్దుటూరు మార్కెట్లలో కిలో వెండి ధర రూ.2,29,794గా ఉండగా, గురువారం అది రూ.2,24,287కు చేరుకుంది. ఒక్కరోజులోనే కిలో వెండి ధర దాదాపు రూ.5,507 మేర తగ్గడం కొనుగోలుదారులకు ఉపశమనంగా మారింది.
బంగారం కొనుగోలు ముందు ధరలను క్రాస్ చెక్ చేయాలి
బంగారం ధరలు ప్రతిరోజూ మారుతుంటాయి. నగరాలు, ప్రాంతాలను బట్టి కూడా ధరల్లో వ్యత్యాసాలు కనిపిస్తుంటాయి. అందువల్ల బంగారం కొనుగోలు చేసే ముందు ఆ రోజు మార్కెట్ ధర ఎంత ఉందో తప్పనిసరిగా తెలుసుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. అలాగే బంగారం స్వచ్ఛత, క్యారెట్ల వివరాలు, హాల్మార్క్ వంటి అంశాలను కూడా జాగ్రత్తగా పరిశీలించాలని చెబుతున్నారు.
ఇక 24 క్యారెట్ల బంగారం దాదాపు 99.9 శాతం స్వచ్ఛత కలిగి ఉంటుంది. ఇది అత్యంత శుద్ధమైన బంగారంగా పరిగణించబడుతుంది. అయితే చాలా మెత్తగా ఉండటంతో సాధారణంగా ఆభరణాల తయారీలో వినియోగించరు. బంగారు నాణేలు, బిస్కెట్లు, బార్లు వంటి పెట్టుబడి ఉత్పత్తుల్లో దీనిని ఉపయోగిస్తారు. 22 క్యారెట్ల బంగారం 91.6 శాతం స్వచ్ఛత కలిగి ఉంటుంది. దీనినే 916 బంగారం అని కూడా పిలుస్తారు. ఇందులో రాగి, వెండి వంటి ఇతర లోహాలను కలపడం ద్వారా నగల తయారీకి అనువుగా మారుస్తారు.
916 హాల్మార్క్ను తప్పనిసరి
కొంతమంది వ్యాపారులు 22 క్యారెట్ల బంగారం పేరుతో తక్కువ స్వచ్ఛత కలిగిన ఆభరణాలను విక్రయించే అవకాశం ఉందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. అందువల్ల బంగారం కొనుగోలు సమయంలో 916 హాల్మార్క్, బీఐఎస్ గుర్తులు ఉన్నాయో లేదో తప్పనిసరిగా తనిఖీ చేయాలి. హాల్మార్క్ ఉన్న ఆభరణాలను కొనుగోలు చేయడం వల్ల భవిష్యత్తులో విక్రయించినప్పుడు కూడా మెరుగైన విలువ పొందే అవకాశం ఉంటుంది.
ధరలను సరిపోల్చి కొనుగోలు చేయాలి
హడావిడిగా బంగారం కొనుగోలు చేయడం కంటే, వేర్వేరు నగల దుకాణాల్లో ధరలు, నాణ్యత, మేకింగ్ ఛార్జీలను పరిశీలించి సరిపోల్చిన తర్వాతే నిర్ణయం తీసుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. మార్కెట్లో ప్రకటించే బంగారం ధరే తుది ధర కాదు. దీనికి అదనంగా జీఎస్టీ, మేకింగ్ ఛార్జీలు, హాల్మార్కింగ్ ఫీజులు కూడా జత అవుతాయి. సాధారణంగా మేకింగ్ ఛార్జీలు 6 శాతం నుంచి 20 శాతం వరకు ఉంటాయి. సరళమైన డిజైన్ కలిగిన నగలకు మేకింగ్ ఛార్జీలు తక్కువగా ఉంటాయి. ప్రత్యేక ఆఫర్ల సమయంలో మేకింగ్ ఛార్జీలపై రాయితీలు కూడా లభించే అవకాశం ఉండటంతో కొనుగోలు సమయంలో బేరం ఆడితే అదనపు భారం తగ్గే అవకాశం ఉంటుందని మార్కెట్ నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
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